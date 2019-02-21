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 Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого. ФОТО

Экс-сотрудник внутренних войск, полковник Василий Пилипенко, который в декабре прошлого года был назначен заместителем начальника Национальной академии Нацгвардии Украины по работе с личным составом, замечен на сделанных в период Революции достоинства снимках, где видно, как он избивал одного из активистов.

Об этом написал участник тех событий Иван Гранаткин, передает Цензор.НЕТ.

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"Пане Полковнику, як тобі спиться, потворо?" - написал майдановец, опубликовав несколько синмков с Пилипенко в период Майдана и на назначении замначальником Академии Нацгвардии.

Стоит также отметить, что полковник в 2016 году Указом Президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого 01
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого 02
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого 03
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого 04

Фото - Иван Гранаткин/Facebook

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого 05
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого 06
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого 07

Фото - пресс-служба Нацгвардии

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В свою очередь, народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что на фото с лежачим активистом действительно Пилипенко: именно он наносит удар ногой.

"Сегодня Пилипенко отвечает за работу с личным составом в должности заместителя начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины.То есть, отвечает за мировоззрение военнослужащих. Может даже о Майдане рассказывает", - написал нардеп.

Он также сообщил, что активист, которого бил Пилипенко, - это боец подразделения специального назначения "Азов" Акула, "самый молодой в Украине командир батальона. Опытный ветеран в свои 25".

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого 08

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого 09

Фото - Андрей Билецкий/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/n3112973
 
   
 Топ комментарии
 
Логично, это ценный кадр и главное - опытный. Такие Пете нужны.
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Вот вот, Пэтино життя по новому.)
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Поздно. В нашей стране только "Страшный суд" занимается подобными вопросами.
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Суд в Гааге по Боингу уже на носу,Путин говорит не сяду.Ихтамнет
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Цікаво як Ви пропонуюєте позивні вимоги до суду сформулювати? Незаконне погодження ПОЛКОВНИКА з НАКАЗОМ обіймати посаду? Зобов'язати ПОЛКОВНИКА, що зробити? Застрелитись, недай боже? Які до нього, взагалі питання можуть бути? Його позиція і моральна і правова - зрозуміла.
А ось, позиція особи, що підписала наказ про призначення дуже цікава.
Пропоную, згуртуватись і написати, хочаб запит до НГ та пана Авакова з цього приводу, хай пояснять ситуацію...
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Власть принадлежит Народу.Статья № 5 Конституция Украины
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Хотя какой вы народ?Просто рюсскаязычные
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Це просто абзац... Гасло діючої влади: "Жодного дня без чергового дна!" А іноді по кілька разів за день пробивається нове дно...
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Ценный шоколадный кадр как же без него и еще и с лисным составом работать а то молодеж начнет думать
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На Майдане 2004 года Янукович ворвался в кабинет Кучмы и закричал, дайте приказ стрелять.У Леонида Даниловича хватило ума послать каздла донецкого на 3 буквы
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Целый подпол пахал руками, как обычный сраный "физик"?

Или тогда у ментов реально людей не хватало, или все-таки просто похож рожей.
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Тогда все мусора поехали "на заработки", в отделениях остались только те, кто реально не хотел.
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приклад подавав своїм,тим хто ,може,вагався.А Нацгвардія- ще той розсадник ненависті до України.
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зрадоботня! а ви не помітили на цих фото, в яких умовах захищав Україну в 2014 році Акула, і як він її захищає зараз? це теж "зрада" і "жити по новому"? ви помітили, як екіпійовані бійці полку Азов? ви розумієте, що в 2014 році захищати Україну Акулі доводилось в самому центрі Києва, а сьогодні - на східних кордонах?
ніхто не каже, що призначення цього беркутівця на якусь посаду в Нацгвардії - це добре. Ні! це погано! Але виявлення сьогодні цього факту - це скандал! І у підсумку буде і звільнення, буде розбір польотів. А у 2014 році людина керувала беркутом, отримувала офіційні накази від командування бити протестувальників і почувала себе цілком комфортно.
зрадоботня! не треба триндіти, що все винятково погано, насміхатися над "жити по новому"! Змінилось на краще дуже багато чого, але багато чого залишилось поганого і нам ще багато над цим треба працювати разом.
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Для чого Ви тут написали цей непереконливий спіч? Таке враження, що Вас найняли вороги Порошенка щоб Ви так примітивно його "захищали".
У підсумку: маємо факт призначення виродка на високу посаду у НГ. Ви його або підтвердьте, або спростуйте.

Зауважте, що на фронті "Акула", а не цей дууууууже досвідчений виродок. Щоправда, досвід у нього лише проти неозброєних.
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Гитлеру служило 22 миллиона советских граждан.
Лев Симкин.доктор юридических наук.профессор.
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Все закономірно, того хто був на Майдані планомірно знищують на передовій , а ті хто був беркутом, вв, приймаються в нацгвардію та на посади в інші силові структури. "Совпадєніє не думаю"
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То що ж ви хочете від рядових бандитів у формі "беркуту" коли вони змушені були брати приклад з таких бандитів-полковників? А хто ж це їх на посади такі високі ставить - ану шокоботи чекаю поносу!!!
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70 лет советской власти не прошли даром.сталин знал кого и как лепить из советских Шариковых
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За сдачу Западного фронта и Белоруссии за 10 дней немчуре генерала армии Павлова расстреляли 22 июля 1941 года.Предатель
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Погоджуюся з Вашою тезою про "70_лєт_совко_влвсті". Але провини Павлова в тому, що німці просунулися так глибоко, нема. Павлова готували для захоплення Польщі, Німеччини, Франції тощо. А напад німців був для нього несподіванкою: ще мабуть пам'ятав спільний військовий парад Вермахту та "Красной_арміі" в Бресті 22.09.1939...
Сралін розстріляв, бо треба ж було призначити когось винним за свої авантури.
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ПОРА УЕЗЖАТЬ С ЭТОЙ БОГОМ ЗАБЫТОЙ СТРАНЫ !!!
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Да едь уже, говнливый, никто ж тебя не держит. Купи билет Пенза - Воронеж, и едь...
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Слабак. Пережили монголов и большевиков - переживем и либерастов.
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Нас ніхто ніде не чекає. Треба намагатися змінювати країну, а якщо еволюція не проходить то тоді точно із зброєю треба зносити всіх цих Порошенкі, що сидять на місцях від маленького села до центральних вулиць Києва. Іншого виходу немає.
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Генерала армии Павлова арестовали 4 июля 1941 года,в этот же день адмирал Канарис приказал арестовать Степана Бандеру за возобновление независимости Украины.Интересное совпадение.
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ничему история нас не учит, если такая гнида мусорская спокойно разгуливает по Украине......
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Рюкзаковцы-0. Плокулатула - 0.

А нам шо? Пусть Акула и ампутирует конечности ляжка от МВД.
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***** і це жити по-новому? Судді на місці, менти на місцях і навіть отримають підвищення... Корупція процвітає. *****!!! Немає слів.
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Петя маладэц. Всех ублюдков пристроил. Перемога однако.
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Ну и что? Ребята, я тоже проголосую за Голобородько, у него все шансы на победу, только что вы потом будете визжать, через месяц? Вы думаете система сдастся, самоочистится? Это также как надеяться , что вы через месяц поумнеете.
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Аваков и Петя - "защитников"...- не здают...- НЕБЕСНАЯ СОТНЯ - НЕОТОМЩЕНА...
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Возвращают всех нужных и преданных, таких ценит наша власть.
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Жити по-новому - это заменить регионалов у кормушки и продолжать дубасить всех, кто не хочет потворствовать бесконечному воровству. Мальдивский главнокомандующий должен уйти. Однозначно.
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Як можна такому довіряти, коли таке в тебе за спиною?! Пам'ятаю, як під час революції курсанти з Харківського вузу МВС 3-го курсу стояли коло стадіону ім. Лобановського. Нормальні хлопці. Коли з ними нормально поговорив, то бачив в їхніх очах і офіцерів з ними повне розуміння, що відбувається. А через 1-2 дні взнав, що вони відмовились виконувати злочинні накази і навіть залишили щити майданівцям і більше курсантів з цього вузу я на Майдані не бачив... І зараз тим курсантам, в яких такий хенерал не позаздриш і яких наказів від такого можна очікувати один Бог знає.
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За побиття майданівців і нагороджено. Прислуговувалося овочу 1 тепер овочу 2
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Цікава думка порохоботів. Що скажите холуї, це всетаки "зрада", чи як завжди у вас, "перемога"?
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Авякан поэтому и выжил грузинку, для того что бы всякую мразь обратно в полицию вернуть.
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Так это не фото Пилипенко. Пилипенко маленький.
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Говно- Пилипенко...- дрожжами посыпали- " Благодатная почва"....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого. ФОТО
 
 
 
 
 
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