 Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого. ФОТО

Об этом написал участник тех событий Иван Гранаткин, передает Цензор.НЕТ.

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"Пане Полковнику, як тобі спиться, потворо?" - написал майдановец, опубликовав несколько синмков с Пилипенко в период Майдана и на назначении замначальником Академии Нацгвардии.

Стоит также отметить, что полковник в 2016 году Указом Президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.









Фото - Иван Гранаткин/Facebook







Фото - пресс-служба Нацгвардии

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В свою очередь, народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что на фото с лежачим активистом действительно Пилипенко: именно он наносит удар ногой.

"Сегодня Пилипенко отвечает за работу с личным составом в должности заместителя начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины.То есть, отвечает за мировоззрение военнослужащих. Может даже о Майдане рассказывает", - написал нардеп.

Он также сообщил, что активист, которого бил Пилипенко, - это боец подразделения специального назначения "Азов" Акула, "самый молодой в Украине командир батальона. Опытный ветеран в свои 25".

Фото - Андрей Билецкий/Facebook