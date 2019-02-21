 Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в 2014-м, назначен замначальника Академии Нацгвардии, а в 2016-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого. ФОТО

Об этом написал участник тех событий Иван Гранаткин, передает Цензор.НЕТ.
"Пане Полковнику, як тобі спиться, потворо?" - написал майдановец, опубликовав несколько синмков с Пилипенко в период Майдана и на назначении замначальником Академии Нацгвардии.
Стоит также отметить, что полковник в 2016 году Указом Президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Фото - Иван Гранаткин/Facebook
Фото - пресс-служба Нацгвардии
В свою очередь, народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что на фото с лежачим активистом действительно Пилипенко: именно он наносит удар ногой.
"Сегодня Пилипенко отвечает за работу с личным составом в должности заместителя начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины.То есть, отвечает за мировоззрение военнослужащих. Может даже о Майдане рассказывает", - написал нардеп.
Он также сообщил, что активист, которого бил Пилипенко, - это боец подразделения специального назначения "Азов" Акула, "самый молодой в Украине командир батальона. Опытный ветеран в свои 25".
Фото - Андрей Билецкий/Facebook
А ось, позиція особи, що підписала наказ про призначення дуже цікава.
Пропоную, згуртуватись і написати, хочаб запит до НГ та пана Авакова з цього приводу, хай пояснять ситуацію...
Или тогда у ментов реально людей не хватало, или все-таки просто похож рожей.
ніхто не каже, що призначення цього беркутівця на якусь посаду в Нацгвардії - це добре. Ні! це погано! Але виявлення сьогодні цього факту - це скандал! І у підсумку буде і звільнення, буде розбір польотів. А у 2014 році людина керувала беркутом, отримувала офіційні накази від командування бити протестувальників і почувала себе цілком комфортно.
зрадоботня! не треба триндіти, що все винятково погано, насміхатися над "жити по новому"! Змінилось на краще дуже багато чого, але багато чого залишилось поганого і нам ще багато над цим треба працювати разом.
У підсумку: маємо факт призначення виродка на високу посаду у НГ. Ви його або підтвердьте, або спростуйте.
Зауважте, що на фронті "Акула", а не цей дууууууже досвідчений виродок. Щоправда, досвід у нього лише проти неозброєних.
Лев Симкин.доктор юридических наук.профессор.
Сралін розстріляв, бо треба ж було призначити когось винним за свої авантури.
А нам шо? Пусть Акула и ампутирует конечности ляжка от МВД.