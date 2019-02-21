 После строительства "Северного потока-2" Россия может напасть на корабли стран Балтии, - Порошенко

Об этом Президент Порошенко сказал в Совете по мировым делам Филадельфии после вручения ему награды "Международный государственный деятель", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Давайте представим, что мы допустили построение "Северного потока-2", что для нас является абсолютно невозможным, но представим, что в 2021 году Путин примет решение защитить "Северный поток-2" от балтийских стран и решит атаковать литовские, латвийские или эстонские корабли, руководствуясь тем же объяснением, которое мы имеем сейчас после нападения на украинские корабли", - заявил Порошенко.

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По его словам, главное, что могут сделать страны, чтобы такие сценарии не повторялись, - объединяться в рамках НАТО, в двусторонних отношениях, прекратить любые политически мотивированные и провокационные российские проекты, а также спрыгнуть с "российского газового крючка".

"Мы, украинцы, это сделали. Каждый год до моего президентства Украина получала обвинения в том, что ворует российский газ, и в октябре или ноябре они (россияне, - ред.) прекращали поставки газа. В 2015 году Путин сказал то же самое мне, но я ответил, что мы купим газ в Европе. Он отметил, что это будет дороже. Я ответил, что это цена за независимость, включая энергетическую независимость", - рассказал Порошенко.

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В своей речи он также подчеркнул, что нападение России на Украину, которое привело к гибели тысяч украинцев, стало также объединяющим фактором как для страны, так и для Европы и мира в целом.