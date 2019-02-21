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 Политика Украины
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 После строительства "Северного потока-2" Россия может напасть на корабли стран Балтии, - Порошенко

В случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2" Россия может напасть на корабли стран Балтии в Балтийском море - так же, как раньше напала на украинские корабли в Керченском проливе.

Об этом Президент Порошенко сказал в Совете по мировым делам Филадельфии после вручения ему награды "Международный государственный деятель", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Давайте представим, что мы допустили построение "Северного потока-2", что для нас является абсолютно невозможным, но представим, что в 2021 году Путин примет решение защитить "Северный поток-2" от балтийских стран и решит атаковать литовские, латвийские или эстонские корабли, руководствуясь тем же объяснением, которое мы имеем сейчас после нападения на украинские корабли", - заявил Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Все видят, что Россия делает вокруг нелегального моста и все поняли, что она будет делать вокруг "Северного потока", - Климкин. ВИДЕО

По его словам, главное, что могут сделать страны, чтобы такие сценарии не повторялись, - объединяться в рамках НАТО, в двусторонних отношениях, прекратить любые политически мотивированные и провокационные российские проекты, а также спрыгнуть с "российского газового крючка".

"Мы, украинцы, это сделали. Каждый год до моего президентства Украина получала обвинения в том, что ворует российский газ, и в октябре или ноябре они (россияне, - ред.) прекращали поставки газа. В 2015 году Путин сказал то же самое мне, но я ответил, что мы купим газ в Европе. Он отметил, что это будет дороже. Я ответил, что это цена за независимость, включая энергетическую независимость", - рассказал Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Если российский газ не будет идти транзитом по Украине, то военные действия армии РФ с востока, переместятся к границе Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, - Коболев. ВИДЕО

В своей речи он также подчеркнул, что нападение России на Украину, которое привело к гибели тысяч украинцев, стало также объединяющим фактором как для страны, так и для Европы и мира в целом.

Источник: https://censor.net.ua/n3112971
 
   
 Топ комментарии
 
Вряд-ли, ведь страны Балтики в НАТО.
Не стремятся, не закрепляют в конституции, не говорят об этом постоянно, а просто - уже в НАТО.
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Я конешно против раши, но у петьки походу агония
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фуйлу ? - 100%
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Так і буде.
Охоронятимуть трубу як зіницю ока.
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ти спочатку язік вивчи, вялікорос обдовбаний, потім обговоримо з яких боліт твої предки повиходили.
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Пофіг. Нам теж достатньо лише в Конституції протягнути: "Порошенко - ******** Ахілес і хазяїн Всесвіту" - і навіть ядерна зброя не знадобиться.
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як на мене, то кацапам пох де вони. У нас також є сраний будапештський меморандум. І Що?
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Вряд-ли, ведь страны Балтики в НАТО.
Не стремятся, не закрепляют в конституции, не говорят об этом постоянно, а просто - уже в НАТО.
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Я конешно против раши, но у петьки походу агония
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Действительно ,и как Петя мог подумать ,что рашка может на кого то напасть ,в 14 и я не верила что кацапы нападут на Украину.
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Tak etot severny potok idiot sovsem v drugoj storone u beregov Sveciji,i stranam Baltiji on sovsem nenuzen kogda imejet svoj potok gaza
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Уверен Северный поток будет достроен и мы потеряем 3,5$ млрд (минус 3,5% ВВП сразу), а директора Нафтогаза выпишут себе милионные премии, а Коболев отправит ещ один миллиард мамуле в Майами
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...и мы потеряем 3,5$ млрд ...
A Германия приобретет 3,5млр.
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мало ли что может сумашедший ... и что теперь , на весь мир строить догадки что будет ... пустозвон
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почему же пустозвон?Зависимость от рашки вскегда опасна ,здесь некоторые видать уже подзабыли как Европа неделю сидела без газа ,сраны НАТО...,потому что пуйлу вожжа под хвост попала.
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Я уверен что Петр Алексеевич не оставит в беде наших союзников,на защиту балтийских кораблей будут отправлены катера с буксирами ВМФ Украины. Опыт в подобных успешных военных операций у нас есть ,прорыв под керченким мостом тому пример.
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ну ладно, паглубий, геращенко - мельдониевые... но если и пердизента понесло на мельдоний... шо й то не то в этом дурдоме...
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Цікався,яку наркоту твому пізденту пукіну дають.
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Я представляю что было бы если к Московии перешла украинская газовая труба,тогда бы весь трубный 5 км шириной коридор простреливался по всей длине трубыПосле строительства "Северного потока-2" Россия может напасть на корабли стран Балтии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2347
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Блин, но поставить в кресло главы Роснефти Герхарда Шредера и таким образом впихнуть немцам шланг с газом и сдирать потом с них и австрийцев с голландцами бабки за этот газ, это конечно нуна сказать спасибо петру ликсеичу и остальным нашим правителям, которые превратили нашу трубу в ржавый хлам
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Я думаю, если на трубу кто нападет, то будет иметь дело с германским флотом. А уж они пощады никому не дадут за малейшую царапину.
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Никто не в безопасности если хоть в чем то зависит от кремлевского упыря и от страны дегенератов.
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А Порошенко там джевелином не застрелился после новостей о Северном потоке ???
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За электроэнергию мы платим сепару Ахметову на счета в Донецке, попутно оплачивая комуналку ОРДЛа, для которого она осталась на уровне 2013 года?
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Это хитрая спецоперация. Так надо - шоб пукинненапал.
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Чому ПО досі не вніс в ВР законопроект про визнання ЛДНР террористичними організаціями, що б автоматично робило Московію спонсором терроризму ( привіт Турецький потік та Північний потік-2)
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Так это он в Филадельфию с Нью-Йорка за медалью ломанулся, чы мировой совет Филадельфии в офис ООН, шоб послушать оракула?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле строительства "Северного потока-2" Россия может напасть на корабли стран Балтии, - Порошенко
 
 
 
 
 
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