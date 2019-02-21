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 Общество, Технологии
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Все про:налоги (2559) IT-индустрия (147) Блок Петра Порошенко (1578)

 Депутат БПП Кобцев требует, чтобы работники IT-сектора платили больше налогов

Народный депутат Верховной Рады из фракции "Блока петра Порошенко" Михаил Кобцев считает, что работники IT-сектора должны платить больше налогов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал на странице в Facebook. Приводим его пост полностью.

"О ФОПах и АйТи
Сорян друзья, но бить себя пяткой в грудь и кричать, что мы @хуенно крутые АйТи, при этом
конкурировать только за счет спионеренных у державы 22+18 -5%=35% с заработной платы, оформляя своих родимых сотрудников как ФОП (в нашем случае около 600 долларов на каждого айти), нечестно!

Если не можете работать в рыночных условиях, то и скажите, что мы не можем конкурировать даже с индюками (жители большой страны на полуострове Индостан), т.к. они умнее и дешевле. Назовите себя честно….кустари клавиатуры. Попросите у сантехников, инженеров и уборщиц Вас поддержать, но скажите, на какое время! Бубельгум когда-то должен заканчиваться! Вы же хотите вечный офшор! Так не будет!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ІТ-индустрия, используя ФЛП, никаким боком не мешает развитию других отраслей, - Рубин

Грозитесь уехать? Германия, США, Великобритания от 45% налоги с з.п. Швеция, Дания, Швейцария - итого больше. Сколько останется на руках? С Вашим умением решать несложные низкооплачиваемые задачи, об которые не пачкают руки продвинутые чуваки на Западе, а отправляют сюда или к индюкам на аутсорс, уверен, что меньше чем тут получится.
Кстати, продвинутые, кто может решать серьезные задачи уже тут, к сожалению, но их там 45% налогов не пугают, потому, что зарабатывают брутто 300-400 тыс в год.

Какой выход ?
1)Садиться за круглый стол и просить у..сантехников, инженеров, уборщиц отсрочки с точным указанием момента начала оплаты налогов.
2) Отменять упрощенку с одновременным снижением НДФЛ (предполагаю до 12%). Кстати есть такая ступенчатая система, уже разработана в недрах Налогового Комитета, разработана на несколько лет.
3) Стимулировать компании, создающие продукты, а аутсорс оставить Индии.
ПОРА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять млрд гривен налогов в бюджет Украины, 25 тыс. специалистов и более 450 компаний: В Харькове презентовали отчет об IT-отрасли города. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3112970
 
 
 Топ комментарии
 
Не знаете с кого бы еще денег содрать? Ну попробуйте, если ИТ- компании уйдут с Украины, то прихватят с собой всех програмеров.
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Робітники ІТ вимагають, щоб соєві баригі платили більше податків,
а їх офшори мають бути конфісковані, власники офшорів відправлені
за грати.
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В БПП сплошное отребье.
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Не знаете с кого бы еще денег содрать? Ну попробуйте, если ИТ- компании уйдут с Украины, то прихватят с собой всех програмеров.
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куда уйдут - статью читали - там понятно все написано -а попробуй там не заплатить налог - разденут в лутшем случаи и судимость будет
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Читал конечно. Зачем им уходить в США или Германию. Сейчас многие страны борятся за ИТ рынок и предлагают налоговые льготы.
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Як може олігархія яка отримує по 200 млрд грн на рік відшкодування ПДВ від держави щось казати про податки ІТ? Де податки лідерів українського бізнесу, якщо більше всіх податків сплатили власники євроблях за розмитнення машин? Де податки Ахметова, Коломойського, Фірташа, Порошенка, Новінського? А їх немає, вони в офшорах! Підприємства олігархів, які мають мільйонні обороти, сплачують податків на мізерні суми, за рахунок давальческих схем від своїх фірм-офшорних прокладок, від яких вони отримують сировину тільки на переробку і всі добавлена вартість не оподатковується! Це ж всі знають і тому казати про додаткові податки з ІТ сфери - це хамство! Олігархи які не сплачують податки і отримують від держави дотації - не мають морального права вимагати від приватних підприємців збільшення оподаткування! Навпаки потрібно зменшити податки для ІТ сфери, щоб західні ІТ компанії не просто наймали тут персонал для роботи, а й робили свої філіали в Україні повноцінними компаніями які виробляють ІТ продукцію з високою доданою вартістю і сплачують за це податки! Завдання уряду та влади не в тім як обідрати ІТшників, а в тім щоб ІТшники працювали на українські ІТ компанії з західним капіталом і виробляли український ІТ продукт! Але дебілам та ідіотам які "університетів не кінчали" складно пояснити ази економіки!
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Вы с кем дискутируете? Он статью читал!!!
"разденут в лутшем случаи" Депутат БПП Кобцев вимагає, щоб працівники IT-сектору платили більше податків - Цензор.НЕТ 2741
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а аутсорсовые конторы, если будут устраивать релокацию, то будут уходить в такие же дешманские страны - румыния, болгария и т.д.

Или туда где есть налоговые скидки для ИТ. Аутсорсу похер, он может организовать рабочее место где угодно. Это же не завод в китай перенести.
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при цьому офшорники можуть легко уникати податків..

може проголосуємо, хто має більше платити ?
айтішники чи соєві бариги ?
айтішників більше ніж соєвих бариг.


айтішники не голосують за ***** і його *********
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Статья идиотская. Польша сейчас наш конкурент на этом рынке. Зачем он сюда США и Швецию лепит?
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Жстония в ати конкурент для всей Восточной Европы - но там и большие расходы все почему то об этом забывают ,считая только доходы - а в остатке - у нас больше всего на руках остается по концовке и живут они тут как люди белые))))))
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все не уйдут. всех программеров прихватить не смогут.

С одной стороны нардеп прав. С другой - фоп не является незаконным способом уходом от налогов. Если нардепу это не нравится, то в принципе ему можно дать те же рекомендации - пусть соберется с другими нардепами и поменяет законы.

А капсом писать в фейсбуке много ума не надо.
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у нас к сожелению ,да и как в любой другой стране - если можно избежать затрат законно то этим пользуються - вы все правельно пишете - надо думать - но у нас просто реально оборзели - как вам кассы с алкоголем и без ? )))
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Нет, всех не смогут, но если потеряем еще и аутсорс, можно тогда уж будет с пенсионеров налоги требовать Депутат БПП Кобцев требует, чтобы работники IT-сектора платили больше налогов - Цензор.НЕТ 8165
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Так уже посбегали в 2014.
У меня друзей компания просто перевели с семьями в Польшу и Литву. Знаю пример - уехали в Австрию.
Хотя обсуждать высер диб-ла, это как серьезно обсуждать высеры членов федерального собрания рашки!
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- Если не можете работать в рыночных условиях Раде, то и скажите, что мы не можем конкурировать даже в индюками (с)
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весьма спорно - а вот цапов у нас в этом поприжал бы - а то в цапии налоги платить надо вот и бегут к нам - факт
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На подходе чергова потужна рехформа, ее то как раз и не хватало.
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увы, в яме не мальдивский, а большая часть населения
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Робітники ІТ вимагають, щоб соєві баригі платили більше податків,
а їх офшори мають бути конфісковані, власники офшорів відправлені
за грати.
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До речі було би прикольно коли б айтішники образились і виявили рахунки риго-соєвих в офшорах і перевели б ці кошти на армію...
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Надо айтишникам срочно оффшоры в Панаме открывать. Как сказал сам Пэтро Ляксеевич, это в разы лучше даже, чем платить налоги в Украине, а я ему верю!Депутат БПП Кобцев требует, чтобы работники IT-сектора платили больше налогов - Цензор.НЕТ 8088
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Гулять так гулять! Пропоную депутатам скасувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ в 62595,00 грн. А то як зарплату+матдопомогу+на оздоровлення++++ собі - так захмарну. Ну тоді і ЄСВ з повної суми!
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Високопосадовці з Вами згодні, пане Швеллер. Ось, пан Рева, недавно оприлюднив позицію, що таки треба підняти верхню межу, але на його думку треба и для персії ВСЮ сумму враховувати.
Приємно, що пан Рева, ще вірить в Пенсійну систему України.
Настоящий индеец...
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Може, для когось не очевидно, що і зарплатню і ЄСВ і майбутню пенсію пану Реві платят і будут платити з державних фондів.
Так, що лохтут, аж ніяк не пан Рева...
Ось тільки, дивно, що його позицію підтримуюсть інші громадяни, чи хоча, вони теж на держслужбі?
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Миллиардеру Косюку два миллиарда гривен выделили с денег налогоплательщиков
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А мы сантехники, инженеры, уборщицы,электрики - хотим прогресивной системы налогов с физ лиц!
ОТ "0" из минимальной, до 70% со 100 минимальных! До 95% от 1000и большеминимальных.
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Скажите кто-нибудь этому придурку, что большинство "крутых" ITшных фирм у нас не наши. И разместились они здесь только потому, что у нас налоги ниже. Именно поэтому у нас этот рынок развивается. Обложите налогами - программисты уедут в соседнюю Польшу. Она для нас и сейчас конкурент на этом рынке. В 2018 IT-индустрия принесла в бюджет страны 10 млрд.грн. Отрасль стремительно развивается. Хотите, чтобы она приносила 0? Кроме того, эта отрасль приносит деньги в у.е., что укрепляет курс гривны. Не туда этот дурак лезет.
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Нужно еще добавить, что наличие динамично развивающегося ИТ рынка в стране, увеличивает количество квалифаев в этой отрасли. Молодежь видит перспективы для себя в Украине и не валит в восточную Европу.
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как ИТ-шник, я сразу хотел бы обозначить, что не смотря на нердепа БПП и его фейсбук, голосовать буду за Пороха.

И из украины я понятно уезжать не собираюсь.
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Порох з великой букви, Україна з маленької. Приоритети зрозумілі.
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Это нужно было до выборов говорить,а то плюхнул свою жопу в теплое депутатское кресло под другие обещания,а теперь - дайте мне жрать,моё пятое горло голодное.
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Вот придурки. Походу не понимают что у нас разработчики и так сваливают по достижению 5+ лет опыта на ПМЖ, так они хотят вобще чтоб все свалили или ушли в тень. В реальности большинство айтишников сидят на аутсорсе, они могут вобще работать с дома получать зарплату на заграничный счет и переводить сюда мелочь на текущие нужды.
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Підвищення податків мусить бути аргументованим. "Не чесно" та "в інших країнах" не є причинами для цього.
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Теперь и айтишники на выборах пошлют на хер БПП
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меня морально убивает позиция - не платить налоги ,но в то же время требовать - пенсий,соц благ,дорог и так далее - пора понять - нет налогов нет нормальной страны - шоб было честно надо вводить - приходящих бухгалтеров - это когда бухгалтер имеет лицензию работает на нескольких или на одном предприятии и заплату получает в ассоциации, по объему выполненной работы,а не на предприятии (организации) - все платежи только через него - и все сразу и дороги и вообще все появиться у нас в стране - правда мерсов и бумеров станет меньше - но это ведь не так страшно)))))
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при такому прези денті пенсії, дороги, медицина, школа
не залежать від податків..
влади викраде стільки скільки зможе..
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Правоохоронні органи Литви у середу, 20 лютого, затримали за підозрою у корупції відразу вісім суддів.
Про це з посиланням на генерального прокурора Евалдаса Пашіліса передаєDelfi.
Всього ж у справі про корупцію було затримано 26 осіб.
"Затримано 26 осіб - вісім суддів різних ланок... і п'ять відомих адвокатів", - розповів він, додавши, що затриманих підозрюють у "торгівлі правосуддям".
у них то же плохой президент? да? начните думать а не писать лозунги - ну если вы не тролль))))))
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странно что со средств производства не надо платить налоги, наоборот аммсортизацию вычитать можно и уменьшать, а с человека вынь да полож 40%.

А давайте "производственники" с каждого станка будут по 40% платить каждый год, каждый месяц со всего что он заработал - как вам такое? Этов дополнение ко всем остальным налогам.
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((( так я туточки не адвокат нашего правительства и тем более этого депутата - я и написал ,шо решение спорное - но я только за то шоб платили налоги все и честно - в конце концов хочется жить в нормальной стране - а без этого ее не построишь - на все надо деньги ))
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все проще. Депутат обеспокоен, что его рабочая сила валит на запад или в программисты.

Налоговая база у IT контор если брать по "закону" гораздо больше чем у аналогичного агрохолдинга.

Дойных коров нашли? Так не будет их - оформлять будут внешнюю деятельность и все. А то хитрые. Им налоги не платить через роялити и кредиты можно, а тут нашли кого доить.

Обычные конторы и 5% налогов не платят так как фонд оплаты труда у них копеечный.
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насчет хитрых более чем с вами согласен - налоги должны платит все и по справедливости - систему как в Израиле и не только по приходящим бухгалтерам описал - вот так и страна наша любимая станет просто шикарной для жизни
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40% налогов убьет аутсорсинг.

А продукты про которые он говорит развивать - надо источник доходов для поддержания штанов. Кредитов у нас нормальных нет, инвесторов тоже - и чем же финансировать свои продукты???

Ладно б facebook какой появился - облагайте. Но аутсорсинг тупо не сможет платить таких налогов.
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Ну не дебіл... ІТішники переїдуть в інші країни і взагалі не буде податків...
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в какие? везде налоги еще больше - и там не платить не получется
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А мы сантехники, инженеры, уборщицы,электрики - хотим прогресивной системы налогов с физ лиц!
ОТ "0" из минимальной, до 70% со 100 минимальных! До 95% от 1000и большеминимальных.
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правильно..пусть бросает депутатство и идет в дворники...уборщицы.....наел харю..
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Не вистачило на всіх депутатів 12 лярдів від бляхарів..
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Кратко о петилетке шоколадного кабана
1. Полная деиндустриализация
2. Гиперолигархизация (или суперолигархизация) Украины
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3. Останнє місце в Європі по бідності
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у нас реформа идет только 5 год ,в Европе не было коммунизма ,а там где был уже прошло почти 30 лет - у нас все будет быстрей - так шо глупость не пиши ))))
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Скорее бы уже выборы и послать на экране БПП.Я бы всё БПП в Россию отправил
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Из какой подворотни это тупое чучуло вылезло? С его воплями, что все вокруг Ляшки, а он д'Артаньян. Называть всех индусов "индюками" и всех наших айтишников глупыми эникейщиками (даже не смотря на чуть больше, чем много свитчеров) может только полный муд@к. А, так он из БПП? Тогда все понятно.
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еврономера обобрали.. теперь ищут кого бы следующего...
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странно. Купил станок, нихрена не заплатил (НДС только и то 1 раз). И еще потом аммортизацию вычитай.
Нанял работника - плати 40%. ПОСТОЯННО.

А в чем разница?
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А мы сантехники, инженеры, уборщицы,электрики - хотим прогресивной системы налогов с физ лиц!
ОТ "0" из минимальной, до 70% со 100 минимальных! До 95% от 1000и большеминимальных.
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Серед гасел Майдану були: рівність у правах, солідарність, справедливість, честь і гідність, збереження Української держави. За це загинула Небесна сотня, це захищають добровольці і українські воїни на фронті. Яке відношення до цих ідеалів має більшість ФОПів? ФОПами з пільговим оподаткуванням мають залишитися тільки самозайняті підприємці, які працюють на себе (в т.ч. селяни) та й то податок треба збільшити з 5% до 10%. А тим, кому держава з усіма пенсіонерами, інвалідами, переселенцями, атовцями, дітьми-сиротами, субсидіями, чорнобильцями не потрібна, не повинні користуватися державними закладами освіти, медицини, одержувати допомогу на новонароджених дітей, безкоштовні шкільні підручники та ін.
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Да никуда ФОПам уезжать не надо. Просто компании зарегистрируют филиалы в оффшорах и будут платить оттуда. У ФОПов продолжается доход и налог 5%, а компании уходят от штрафов
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Депутат БПП Кобцев вимагає, щоб працівники IT-сектору платили більше податків - Цензор.НЕТ 6065Он совершенно прав.
99,9 % квалифицированных ИТ работают на постоянке в финансовых и системообразующих учреждениях.
Оставшиеся конторы служат для отмывания бабла и не более того, а все эти фрилансеры даже свои домашние компы не в силах нормально настроить.
https://antikor.com.ua/articles/276765-aleksandr_sosis_finansovyj_shemshchik_ahmetova._chastj_1
Депутат БПП Кобцев вимагає, щоб працівники IT-сектору платили більше податків - Цензор.НЕТ 7732

Вот один из руководителей в том числе "ИТ-индустрии" при Януковиче.
Тупо объезжал все денежные предприятия и в явочном порядке заставлял отвалить годовой бюджет ИТ предприятия свои фирмам, якобы за разработку офигенно необходимых мобильных приложений.
Это при том, что его подчиненные в коротких трусиках и с рюкзачками, понятия не имели в программировании.
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Еще хотел в качестве примера привести аферистов из компании Инком (http://incom.ua/), но зашел на их сайт и чрезмерно обрадовался - их таки закрыли.
А занимались они т.н. системной интеграцией.
В переводе на человеческий язык - отмывание бабла и размазывание операционной и информационной системы предприятия по практически всем ее компьютерам.
В результате, при выходе из строя одного компьютера парализовало всю контору, а дальше, опять отмывались деньги и так до бесконечности.
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Не вдаваясь в тонкости и схемы...
Краткий и лаконичный ответ IT-сферы:
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а БОЛТ не хотел, соевый рыг?)))
есть масса платёжных систем, которые нереально отследить
ePayments например (это не самая лучшая)

так что лучше не трогайте хоть IT, пока они вам платят налоги
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А шо такое, утекает быстрее, чем успеваете казну наполнить?
Тырить меньше не пробовали?
Депутат БПП Кобцев вимагає, щоб працівники IT-сектору платили більше податків - Цензор.НЕТ 3820
Офшорные дыры залатали бы, вместо по капле с "мелочи" выдавливать.
"По альтернативным подсчетам международной организации Global Financial Integrity, в течение 2004-2013 гг. из Украины в низконалоговые юрисдикции выведено около 116 млрд. дол. США. Если предположить, что подобная тенденция сохраняется, а приведенные выше данные свидетельствуют, что это вполне вероятно, то речь идет о выводе капиталов в 2017 году на сумму 8-9 млрд. дол. США, а соответствующие потери бюджета от неуплаты налога на прибыль составляют около 50 млрд. гривен в год."
https://biz.nv.ua/experts/naskolko-populjarny-v-ukraine-ofshory-2454606.html
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Що воно таке, як тільки з бпп,то обов"язково козел?
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Спробую пояснити простими словами:
1. Сукупне податкове навантаження на українця, що працює на повністю по білому та платить всі податки, складає 52%. Сюди входять як податки з зарплати так і податки, що ви платите при купівлі товару в магазині. Виходить, що з 22 робочих днів на місяць працівник 11 днів працює на себе а ще 11 на державу.
2. ФОП схема дозволяє знизити сукупне податкове навантаження з 52 до 32%. Тобто про жодні 5% і мови не йде.
3. Сукупне податкове навантаження в соціально-орієнтованій Німеччині складає 54%. Але за ці гроші платник податків отримує - безкоштовну освіту і медицину, гарні дороги, величезну пенсію з якою можна на старість подорожувати по світу, справедливі суди, та ще купу різних благ.
4. Що отримує український платник податків за свої 52%? 50 баксів пенсії на старість? "Безкоштовні клініки" в яких ремонт робився ще при совку, а за все крім бинтів і зеленки потрібно платити? Дороги, де яма на ямі? Корумповані суди та держструктури?
5. От і виходить, що платити за державні послуги ми повинні майже як в Німеччині, а рівень цих послуг як в Зімбабве. Тому це не айтішникам повинні податки підвищувати, а бюджетникам знижувати. Бо несправедливо, коли бідний вчитель або лікар змушений віддавати половину від своїх зароблених копійок в загребущі лапи чинуш, та отримувати дірку від бублика взамін.
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1. Релокейта в ближайшие страны ЕС валом, так что главное желание
2. Налоговые льготы есть для быстро развивающихся сфер бизнесса очень в большом количестве стран
3. Те налоги что пан набрехивает у себя в ФБ, мало где есть.
4. В Польше, Чехии, германии будут люди платить 30-35%, но никак не 50 как говорит дупутат
5. Опять таки такс рефаунд много где есть и вернут вам в конце года 4-5% вашего годового дохода(считай реальный налог 26-30%)
6. За те же налоги человек получает в ЕС очень очень много. Та же страховка много где входит в налог и не дай Бог что покрывает сотни тысяч лечения, разве это есть в Украине?
7. Пан дупутат говорит мол ИТшники в среднем зарабатывают так много(2к как он пишет) то пусть несут все нам. Вот могу заметить что доход его жены по ФОПу!!!! за год составил около 2млн грн, столько сколько должны платить 3.5 ИТшника по его мнению, но как он считает налог 5%для его жены это нормально, она же не из ИТ
8. Ну и крутой закидон, мол все ИТ в Украине это говнокодеры не нужные в других странах. Так вот замечу, что переездунов из ИТ вагон и маленькая тележка, но перездунов депутатов не знаю, вот они реально не конкуретно способны по сравнению с их колегами из ЕС
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И да ещё пару моментов
1. ИТ один из ТОП 3 сфер ввода валюты в страну.
2. Основной налог с которого получает прибыль страна это НДС и все что покупает тот же ИТшник в стране им облагается. Т

так что пусть пан дупутат посчитает убытки от оттока валюты и недополучение по НДС.

Да и вообще наверное нигде кроме пост совка, такое убогое не сможет стать депутатом
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и еще. Наши чуваки, бизнес которых заключаетс в том чтобы вынуть ресурсы из земли, загрязнить окружающую среду и вывезти сырье за кордон, при этом не заплатить за ЖД перевозку, будут рассказывать про то что вместо аутсорсинга должны продукты развивать?? Это с кредитами в 20% годовых в банках??

Капец.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДепутат БПП Кобцев требует, чтобы работники IT-сектора платили больше налогов
 
 
 
 
 
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