 Депутат БПП Кобцев требует, чтобы работники IT-сектора платили больше налогов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал на странице в Facebook. Приводим его пост полностью.
"О ФОПах и АйТи
Сорян друзья, но бить себя пяткой в грудь и кричать, что мы @хуенно крутые АйТи, при этом
конкурировать только за счет спионеренных у державы 22+18 -5%=35% с заработной платы, оформляя своих родимых сотрудников как ФОП (в нашем случае около 600 долларов на каждого айти), нечестно!
Если не можете работать в рыночных условиях, то и скажите, что мы не можем конкурировать даже с индюками (жители большой страны на полуострове Индостан), т.к. они умнее и дешевле. Назовите себя честно….кустари клавиатуры. Попросите у сантехников, инженеров и уборщиц Вас поддержать, но скажите, на какое время! Бубельгум когда-то должен заканчиваться! Вы же хотите вечный офшор! Так не будет!
Грозитесь уехать? Германия, США, Великобритания от 45% налоги с з.п. Швеция, Дания, Швейцария - итого больше. Сколько останется на руках? С Вашим умением решать несложные низкооплачиваемые задачи, об которые не пачкают руки продвинутые чуваки на Западе, а отправляют сюда или к индюкам на аутсорс, уверен, что меньше чем тут получится.
Кстати, продвинутые, кто может решать серьезные задачи уже тут, к сожалению, но их там 45% налогов не пугают, потому, что зарабатывают брутто 300-400 тыс в год.
Какой выход ?
1)Садиться за круглый стол и просить у..сантехников, инженеров, уборщиц отсрочки с точным указанием момента начала оплаты налогов.
2) Отменять упрощенку с одновременным снижением НДФЛ (предполагаю до 12%). Кстати есть такая ступенчатая система, уже разработана в недрах Налогового Комитета, разработана на несколько лет.
3) Стимулировать компании, создающие продукты, а аутсорс оставить Индии.
ПОРА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ!"
"разденут в лутшем случаи"
Или туда где есть налоговые скидки для ИТ. Аутсорсу похер, он может организовать рабочее место где угодно. Это же не завод в китай перенести.
може проголосуємо, хто має більше платити ?
айтішники чи соєві бариги ?
айтішників більше ніж соєвих бариг.
айтішники не голосують за ***** і його *********
С одной стороны нардеп прав. С другой - фоп не является незаконным способом уходом от налогов. Если нардепу это не нравится, то в принципе ему можно дать те же рекомендации - пусть соберется с другими нардепами и поменяет законы.
А капсом писать в фейсбуке много ума не надо.
У меня друзей компания просто перевели с семьями в Польшу и Литву. Знаю пример - уехали в Австрию.
Хотя обсуждать высер диб-ла, это как серьезно обсуждать высеры членов федерального собрания рашки!
рыночных условияхРаде, то и скажите, что мы не можем конкурировать даже в индюками (с)
а їх офшори мають бути конфісковані, власники офшорів відправлені
за грати.
Приємно, що пан Рева, ще вірить в Пенсійну систему України.
Настоящий индеец...
Так, що лохтут, аж ніяк не пан Рева...
Ось тільки, дивно, що його позицію підтримуюсть інші громадяни, чи хоча, вони теж на держслужбі?
ОТ "0" из минимальной, до 70% со 100 минимальных! До 95% от 1000и большеминимальных.
И из украины я понятно уезжать не собираюсь.
не залежать від податків..
влади викраде стільки скільки зможе..
Про це з посиланням на генерального прокурора Евалдаса Пашіліса передаєDelfi.
Всього ж у справі про корупцію було затримано 26 осіб.
"Затримано 26 осіб - вісім суддів різних ланок... і п'ять відомих адвокатів", - розповів він, додавши, що затриманих підозрюють у "торгівлі правосуддям".
у них то же плохой президент? да? начните думать а не писать лозунги - ну если вы не тролль))))))
А давайте "производственники" с каждого станка будут по 40% платить каждый год, каждый месяц со всего что он заработал - как вам такое? Этов дополнение ко всем остальным налогам.
Налоговая база у IT контор если брать по "закону" гораздо больше чем у аналогичного агрохолдинга.
Дойных коров нашли? Так не будет их - оформлять будут внешнюю деятельность и все. А то хитрые. Им налоги не платить через роялити и кредиты можно, а тут нашли кого доить.
Обычные конторы и 5% налогов не платят так как фонд оплаты труда у них копеечный.
А продукты про которые он говорит развивать - надо источник доходов для поддержания штанов. Кредитов у нас нормальных нет, инвесторов тоже - и чем же финансировать свои продукты???
Ладно б facebook какой появился - облагайте. Но аутсорсинг тупо не сможет платить таких налогов.
ОТ "0" из минимальной, до 70% со 100 минимальных! До 95% от 1000и большеминимальных.
1. Полная деиндустриализация
2. Гиперолигархизация (или суперолигархизация) Украины
Нанял работника - плати 40%. ПОСТОЯННО.
А в чем разница?
ОТ "0" из минимальной, до 70% со 100 минимальных! До 95% от 1000и большеминимальных.
99,9 % квалифицированных ИТ работают на постоянке в финансовых и системообразующих учреждениях.
Оставшиеся конторы служат для отмывания бабла и не более того, а все эти фрилансеры даже свои домашние компы не в силах нормально настроить.
https://antikor.com.ua/articles/276765-aleksandr_sosis_finansovyj_shemshchik_ahmetova._chastj_1
Вот один из руководителей в том числе "ИТ-индустрии" при Януковиче.
Тупо объезжал все денежные предприятия и в явочном порядке заставлял отвалить годовой бюджет ИТ предприятия свои фирмам, якобы за разработку офигенно необходимых мобильных приложений.
Это при том, что его подчиненные в коротких трусиках и с рюкзачками, понятия не имели в программировании.
А занимались они т.н. системной интеграцией.
В переводе на человеческий язык - отмывание бабла и размазывание операционной и информационной системы предприятия по практически всем ее компьютерам.
В результате, при выходе из строя одного компьютера парализовало всю контору, а дальше, опять отмывались деньги и так до бесконечности.
Краткий и лаконичный ответ IT-сферы:
есть масса платёжных систем, которые нереально отследить
ePayments например (это не самая лучшая)
так что лучше не трогайте хоть IT, пока они вам платят налоги
Тырить меньше не пробовали?
Офшорные дыры залатали бы, вместо по капле с "мелочи" выдавливать.
"По альтернативным подсчетам международной организации Global Financial Integrity, в течение 2004-2013 гг. из Украины в низконалоговые юрисдикции выведено около 116 млрд. дол. США. Если предположить, что подобная тенденция сохраняется, а приведенные выше данные свидетельствуют, что это вполне вероятно, то речь идет о выводе капиталов в 2017 году на сумму 8-9 млрд. дол. США, а соответствующие потери бюджета от неуплаты налога на прибыль составляют около 50 млрд. гривен в год."
https://biz.nv.ua/experts/naskolko-populjarny-v-ukraine-ofshory-2454606.html
1. Сукупне податкове навантаження на українця, що працює на повністю по білому та платить всі податки, складає 52%. Сюди входять як податки з зарплати так і податки, що ви платите при купівлі товару в магазині. Виходить, що з 22 робочих днів на місяць працівник 11 днів працює на себе а ще 11 на державу.
2. ФОП схема дозволяє знизити сукупне податкове навантаження з 52 до 32%. Тобто про жодні 5% і мови не йде.
3. Сукупне податкове навантаження в соціально-орієнтованій Німеччині складає 54%. Але за ці гроші платник податків отримує - безкоштовну освіту і медицину, гарні дороги, величезну пенсію з якою можна на старість подорожувати по світу, справедливі суди, та ще купу різних благ.
4. Що отримує український платник податків за свої 52%? 50 баксів пенсії на старість? "Безкоштовні клініки" в яких ремонт робився ще при совку, а за все крім бинтів і зеленки потрібно платити? Дороги, де яма на ямі? Корумповані суди та держструктури?
5. От і виходить, що платити за державні послуги ми повинні майже як в Німеччині, а рівень цих послуг як в Зімбабве. Тому це не айтішникам повинні податки підвищувати, а бюджетникам знижувати. Бо несправедливо, коли бідний вчитель або лікар змушений віддавати половину від своїх зароблених копійок в загребущі лапи чинуш, та отримувати дірку від бублика взамін.
2. Налоговые льготы есть для быстро развивающихся сфер бизнесса очень в большом количестве стран
3. Те налоги что пан набрехивает у себя в ФБ, мало где есть.
4. В Польше, Чехии, германии будут люди платить 30-35%, но никак не 50 как говорит дупутат
5. Опять таки такс рефаунд много где есть и вернут вам в конце года 4-5% вашего годового дохода(считай реальный налог 26-30%)
6. За те же налоги человек получает в ЕС очень очень много. Та же страховка много где входит в налог и не дай Бог что покрывает сотни тысяч лечения, разве это есть в Украине?
7. Пан дупутат говорит мол ИТшники в среднем зарабатывают так много(2к как он пишет) то пусть несут все нам. Вот могу заметить что доход его жены по ФОПу!!!! за год составил около 2млн грн, столько сколько должны платить 3.5 ИТшника по его мнению, но как он считает налог 5%для его жены это нормально, она же не из ИТ
8. Ну и крутой закидон, мол все ИТ в Украине это говнокодеры не нужные в других странах. Так вот замечу, что переездунов из ИТ вагон и маленькая тележка, но перездунов депутатов не знаю, вот они реально не конкуретно способны по сравнению с их колегами из ЕС
1. ИТ один из ТОП 3 сфер ввода валюты в страну.
2. Основной налог с которого получает прибыль страна это НДС и все что покупает тот же ИТшник в стране им облагается. Т
так что пусть пан дупутат посчитает убытки от оттока валюты и недополучение по НДС.
Да и вообще наверное нигде кроме пост совка, такое убогое не сможет стать депутатом
Капец.