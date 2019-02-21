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 Поехавшего к больным родственникам в Макеевку госслужащего захватили в плен, - полиция

Госслужащего из Волновахи Донецкой области похитили и взяли в плен в оккупированной Макеевке, а также захватили его автомобиль Honda.

Об этом 21 февраля сообщили в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"19 февраля в Великоновоселковское отделение полиции поступило сообщение от 30-летней женщины о том, что ее мужа, который уехал на собственном автомобиле Honda в оккупированную Макеевку, похитили неизвестные", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, 36-летний госслужащий из Волновахи, который работает в Волновахском районном отделе государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Донецкой области на должности начальника, поехал в оккупированный г. Макеевка к больным родственникам, где попал в плен, а его автомобиль был захвачен.

Сейчас следователями Великоновоселковского отделения полиции открыто сразу два уголовных производства по ч.1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенные организованной группой, или относительно транспортного средства, стоимость которого в двести пятьдесят раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас правоохранителями проводятся первоочередные следственные действия, в ходе которых устанавливается местонахождение потерпевшего и уже объявлен в розыск автомобиль Honda.

Источник: https://censor.net.ua/n3112968
 
   
 Топ комментарии
 
Нах.. нам диб-лы госслужащие?
Так ему и надо, естественный отбор.
Еще бы судей подчистили!
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Интересуюсь какой смысл имел двусмысленный пост, а не твоими выс про пмж.
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Да, задержали, потому ты наверно не останавливаешься и сам не понял, что достаточно одного слова, чтобы ответить на мой вопрос, а не растекаться как...?
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Спасибо за сочувствие, прими теперь мои сочувствия, если ты в детском садике не знаешь, что не все живут от зарплаты до зарплаты.

Мне нравится, котик, как ты ушками дёргаешь, я тебя за это даже несколько зауважал, особенно за левое ухо.
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Очевидно, что не я живу от зарплаты до зарплаты, потому - я тебя кормлю, от того ты лайки под каждым моим постом поставил, т.к. сказать тебе нет чего.
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Так у тебя пенсионный фонд, который никак не скоррелирован с фондом зарплаты.
Тебе ГОСУДАРСТВО платит и всё "бесплатное" тоже о ГОСУДАРСТВА. :D
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На твой вопрос, товарищ белорус, никто отвечать не обязан. Молча слушай, как свободные люди разговаривают.
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Молча лови лайки, ведь ты что-то сказал гениальное, которое долго вымачивал... вымучивал... вымочился...
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Конечно, порохоботы все на одно лицо, только методички от Стеця у них разные, в отличие от антипорохоботов, у которых нет методичек, но она одна.
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Якби у нас був президен а не шмат лайна і офшорний барига .. всі держ службовці у яких є родичі на окупованих тереторіях.. були б звільненні .. щоб зберегло як життя людей так і зменшило ризики ... анти Української діяльнорсті подібних осіб
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До какой степени родства проверять?
Как насчёт того, чтобы в контексте похищения, обсудить наличие детей высших чиновников на передовой?
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Я прямым текстом говорю, что при одной извилине есть только два конца - и оба ищут - чтобы сказать против...
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діти внуки брати сестри ... цього хватає
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Мабуть і нам потрібно всіх заїзджаючих з ОРДЛО в табори робочі відправляти. Рабів нам чогось то не видали. А так буде з чого вибрати.
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Нах.. нам диб-лы госслужащие?
Так ему и надо, естественный отбор.
Еще бы судей подчистили!
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как говорит Батя,ДАУНбасс и Донбасс это 2 разных человека.
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Парень поехал к любовнице в Макеевку, а мозх оставил дома у жены.. ничего, теперь любовница перечислит ему премию Дарвина на карточку..
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А мозгов не хватило родителей вывезти? Ну пусть теперь булки на подвале раздвигает!
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Так им выгодно на двух стульях сидеть.
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Почему в плен,он что военный что ли?взяточник повез денюшки на лечение пророссийских родственников,думал сойдет там за своего,видать не получилось слиться с местным быдлом и запах денег выдал в нем чужака.
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Дебилу можно только высказать глубокую озабоченность.Как и тем кто в Крым прется,и в рашку.То одни после ато решили отдохнуть в Крыму.Мозгов как у ракушки .
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После 9 мая 1945 года все концлагеря Гитлеровской Германии были демонтированы и перевезены на территорию СССР.Сталин их оборудовал в советский СеверЛАГ ,на севере всегда температура 15 градусов тепла.
Александр Невзоров.20 февраля.2019 года.Эхо Москвы.
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"на севере всегда температура 15 градусов тепла."- Смотрю, ты уже бояры пережрал? Держслужбовця, який поїхав до хворих родичів у Макіївку, захопили в полон, - поліція - Цензор.НЕТ 2252
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Нах шастать по вражеской территории. Расслабились.....
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Відтиснули Хонду, як і належало очікувати. Чувак не в'їхав у реалії і почав качати права. З головою не дружить. Хто ж йому винен?
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Перед КПП с оккупированной т рриторией берите в плен всех подряд предателей сепарских, не ошибётесь. И на обмен. А то устроили шастанья только в одну сторону. А туда значит нельзя.
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А цей держслужбовець, часом, сам не хворий, щоб туди їздити?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоехавшего к больным родственникам в Макеевку госслужащего захватили в плен, - полиция
 
 
 
 
 
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