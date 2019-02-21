 Автобус с пассажирами попал в ДТП на Львовщине, есть погибший, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автобус, осуществляющий международные пассажирские перевозки, за рулем которого находился 46-летний киевлянин, и "Мерседес", которым управлял 35-летний житель Городка. В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Из пассажиров автобуса за медицинской помощью никто не обращался.

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Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Наказание, предусмотренное санкцией статьи - от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.