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 Автобус с пассажирами попал в ДТП на Львовщине, есть погибший, - полиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 февраля, около трех ночи на автодороге "Львов-Шегини" в одном из сел Городокского района. В результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля погиб водитель последнего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автобус, осуществляющий международные пассажирские перевозки, за рулем которого находился 46-летний киевлянин, и "Мерседес", которым управлял 35-летний житель Городка. В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Из пассажиров автобуса за медицинской помощью никто не обращался.

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Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Наказание, предусмотренное санкцией статьи - от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Источник: https://censor.net.ua/n3112967
 
 
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Мерседеси, на жаль не літають. Це не Мессершмідти.
Водій про це не знав.
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