 Украина полностью готова к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)", - Минюст

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста, об этом сообщил замминистра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

По его словам, Секретариат уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) направил запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить в кратчайшие сроки дату слушания.

"Секретариат уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека получил от суда сообщение о переносе даты устных слушаний по делу" Украина против России (Крым)", которые ранее были назначены на 27 февраля 2019 г. В ответ Секретариат направил соответствующий запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить в кратчайшие сроки новую дату слушаний. Сейчас ждем ответную реакцию от ЕСПЧ. Украина полностью готова к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" и представительства интересов государства Украина в ЕСПЧ", - отметил замминистра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ.

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"Как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушаний, мы в кратчайшие сроки сообщим об этом СМИ и общественности, и пригласим на эти слушания, как предварительно и планировали", - добавил Лищина.

Напомним, что сейчас в Европейском суде находятся пять межгосударственных дел "Украина-Россия", связанных с агрессией РФ: "Украина против России" о нарушениях прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ, "Украина против России" о нарушениях прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, "Украина против России" по фактам похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов представителями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и их незаконного или фактического перемещения на территорию России; "Украина против России" о нарушении Россией прав украинских политических заключенных и "Украина против России" о захваченных украинских моряках.