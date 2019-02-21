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 Политика Украины
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 Украина полностью готова к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)", - Минюст

Украина полностью готова к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" и представительства интересов государства Украина в ЕСПЧ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста, об этом сообщил замминистра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

По его словам, Секретариат уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) направил запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить в кратчайшие сроки дату слушания.

"Секретариат уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека получил от суда сообщение о переносе даты устных слушаний по делу" Украина против России (Крым)", которые ранее были назначены на 27 февраля 2019 г. В ответ Секретариат направил соответствующий запрос в ЕСПЧ с просьбой назначить в кратчайшие сроки новую дату слушаний. Сейчас ждем ответную реакцию от ЕСПЧ. Украина полностью готова к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)" и представительства интересов государства Украина в ЕСПЧ", - отметил замминистра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ.

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"Как только Большая палата ЕСПЧ примет решение о новой дате слушаний, мы в кратчайшие сроки сообщим об этом СМИ и общественности, и пригласим на эти слушания, как предварительно и планировали", - добавил Лищина.

Напомним, что сейчас в Европейском суде находятся пять межгосударственных дел "Украина-Россия", связанных с агрессией РФ: "Украина против России" о нарушениях прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ, "Украина против России" о нарушениях прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, "Украина против России" по фактам похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов представителями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и их незаконного или фактического перемещения на территорию России; "Украина против России" о нарушении Россией прав украинских политических заключенных и "Украина против России" о захваченных украинских моряках.

Источник: https://censor.net.ua/n3112964
 
   
 Топ комментарии
 
Если дело подготовлено также как луцик и его коллеги в наши суда передают - позора будет......
За страну обидно!
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да ладно тебе, братик все будет чики пуки ! суд и европейское сообщество снова скажет какие мордеры злодеи, может даже пару очередных бесполезных для мокшандии санкций введут, наши снова выклянчат какой-то финансовый блат на роспил и тоже введут санкции в виде очередного повышения товарооборота с деловым партнером и все будут счастливы ! не переживай xD
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На Совбезе ООН ПАП не выступал никогда. Вчера, 20 февраля, ПАП выступил на Генассамблее ООН. И о Крыме говорил. О Крыме. Так что не надо врать.
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Если дело подготовлено также как луцик и его коллеги в наши суда передают - позора будет......
За страну обидно!
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да ладно тебе, братик все будет чики пуки ! суд и европейское сообщество снова скажет какие мордеры злодеи, может даже пару очередных бесполезных для мокшандии санкций введут, наши снова выклянчат какой-то финансовый блат на роспил и тоже введут санкции в виде очередного повышения товарооборота с деловым партнером и все будут счастливы ! не переживай xD
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Да это понятно!
Но ненавижу когда тупые, ленивые и некомпетентные чинуши выставляют страну и народ Украины как диб-в на международном уровне!
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Украина, может арестовать все имущество Коломойского, так как Коломойский, проиграл по иску Украины в суде на суму, более 3 миллиардов долларов. Украина могла бы арестовать все телеканалы Коломойского и тем самым закрыть рты медиашлюхам но Порошенко, ведет честную игру на отмену от портянок Зеленского и Тимошенко.
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наверное хорошо подготовились за 5 лет
ну хоть не подарили
ато петр алексеич вчера на совбезе ООН за крым ваще забыл
как будто так и було
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На Совбезе ООН ПАП не выступал никогда. Вчера, 20 февраля, ПАП выступил на Генассамблее ООН. И о Крыме говорил. О Крыме. Так что не надо врать.
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Просьба. Только не прос@@те и не продайтесь!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина полностью готова к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)", - Минюст
 
 
 
 
 
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