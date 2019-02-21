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 За рубежом
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 Парламент Эстонии предложил запретить въезд в Шенгенскую зону четырем высокопоставленным россиянам из-за захвата украинских судов

Парламент Эстонии обратился к правительству страны с предложением запретить въезжать в Эстонию и на все Шенгенское пространство российскому сенатору Алексею Пушкову и трем другим высокопоставленным лицам.

Как сообщили в четверг в пресс-службе парламента, за это предложение, внесенное депутатом от партии "Свободная партия" Андресом Херкелем, проголосовали 56 депутатов из 101, двое были против, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В список вошли - председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации А.Пушков, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев; первый заместитель руководителя Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), начальник пограничной службы ФСБ генерал Владимир Кулишов, а также начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирал Сергей Станкевич.

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Персональные санкции в отношении российских политиков и военных предлагается установить в связи с захватом украинских судов и моряков возле Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

А.Херкель входит в список 20 антироссийски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии, которым РФ запретила въезд в страну в ответ на принятие официальным Таллинном так называемого "списка Магнитского".

Ранее в понедельник глава МИД Дании Андерс Самюэльсен заявил, что ЕС достиг политических договоренностей ввести так называемые "азовские" санкции в отношении России за атаку в районе Керченского пролива на украинские корабли с последующим их захватом и пленением моряков, технический процесс утверждения решения займет несколько дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3112963
 
   
 Топ комментарии
 
Нехай їдуть в Венесуелу. Або Сірію.
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у них гораздо больший выбор. Есть еще юж.осетия, абхазия, днр-лнр ну и, естественно, с.корея Парламент Естонії запропонував заборонити в'їзд до Шенгенської зони 4 високопоставленим росіянам через захоплення українських суден - Цензор.НЕТ 3672
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«драть как сидорову козу» т.е сильная, жестокая и безжалостная порка
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... это навсегда, кретинический путинизм - не лечится
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Надо их банковские счета в Эстонии заморозить.
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по этому и самый удачный персонаж для "санкций".
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Nado ne tolko etim liudiam zapretyt ,no i ix rodsvinikam vjezd v Evropu.
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Da ecio i ixnim sosediam gde oni zyvut toze zapretyt vjezd v Evropu
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Зачем все эти сложности? Просто отшлёпать и отпустить.
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Лучше шлепнуть и закопать. И сказать: "их тут нет".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПарламент Эстонии предложил запретить въезд в Шенгенскую зону четырем высокопоставленным россиянам из-за захвата украинских судов
 
 
 
 
 
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