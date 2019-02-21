 Будем вести президентскую кампанию "бандеровским методом", - Кошулинский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" сообщил сам кандидат в президенты Украины.

"У нас не будет большой кампании. Мы уже открыли счет, уже есть первые взносы, они уже зафиксированы. Самая большая статья расходов - оплата медиауслуг. Также это печатная продукция, это наша раздаточная газета. Отличие идеологической партии - другая политическая математика. Мы не платим людям, которые раздают газеты, стоят в палатках, выходят на акции.

Понимая, что мы не зайдем на ведущие центральные СМИ, где тарифная сетка невероятная (и вряд ли нас туда запустят), мы идем лучшим методом, бандеровским - дойти до каждого. Поэтому запланировали сделать огромное количество встреч", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Съезд "Свободы" выдвинул Кошулинского кандидатом в президенты Украины. "Правый сектор", ОУН, КУН и С14 поддержали его кандидатуру

Как сообщалось ранее, 28 января ЦИК зарегистрировал кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского кандидатм в президенты Украины.