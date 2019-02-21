EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  4645  169
Материалы по теме:
Все про:выборы (21118) Кошулинский (111)

 Будем вести президентскую кампанию "бандеровским методом", - Кошулинский

Штаб Руслана Кошулинского будет вести президентскую кампанию "бандеровским" методом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" сообщил сам кандидат в президенты Украины.

"У нас не будет большой кампании. Мы уже открыли счет, уже есть первые взносы, они уже зафиксированы. Самая большая статья расходов - оплата медиауслуг. Также это печатная продукция, это наша раздаточная газета. Отличие идеологической партии - другая политическая математика. Мы не платим людям, которые раздают газеты, стоят в палатках, выходят на акции.

Понимая, что мы не зайдем на ведущие центральные СМИ, где тарифная сетка невероятная (и вряд ли нас туда запустят), мы идем лучшим методом, бандеровским - дойти до каждого. Поэтому запланировали сделать огромное количество встреч", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Съезд "Свободы" выдвинул Кошулинского кандидатом в президенты Украины. "Правый сектор", ОУН, КУН и С14 поддержали его кандидатуру

Как сообщалось ранее, 28 января ЦИК зарегистрировал кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского кандидатм в президенты Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3112961
 
   
 Топ комментарии
 
Бажаю перемоги Кошулинському! Хоча розумію, що країна ще не доросла до таких патріотів.
 показать весь комментарий
 
Мохницький не є зразком. У кожній партії таких Мохницьких вистачає. А Кошулинський людина порядна і політик з досвідом. "в воровстве не замечен".
 показать весь комментарий
 
Для тих хто питає хто такий Кошулинський
Історія однієї світлини: віце-спікер та офіцер під кулями виносять поранених на Майдані

https://vgolos.com.ua/articles/istoriya-odniyeyi-svitlyny-vitse-spiker-ta-ofitser-pid-kulyamy-vynosyat-poranenyh-na-majdani_238317.html

Вестимемо президентську кампанію "бандерівським методом", - Кошулинський - Цензор.НЕТ 8461
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Соглашаюсь. Он сам не кричал, бил под крики о Бандере.
Значит, такой сотрудник остается на совести Авакова.
Хотя руководство полиции оправдывается тем, что это не нарушение закона, а чисто морально-этический зашквар их подчиненного.....
 показать весь комментарий
 
В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство".

Это вообще какой-то абсурд. Судят задержанных и тех кто задерживал. Где такое еще возможно? Да нигде.
 показать весь комментарий
 
 
Самое смешное, то из-за чего начался весь сыр-бор, кричавшего про Бандеру полиция решила спрятать. А какого-то дурачка якобы грубо задерживавшего отдали толпе.
 показать весь комментарий
 
 
"Выкриков там было много разных. И за это выражение, которое так всколыхнуло общество, и другие, председатель Нацполиции Андрей Крищенко извинился. Извините, силовая фаза операции по разблокированию полицейского участка иногда сопровождается эмоциональными возгласами. За все эти эмоции извинился Крищенко. И насколько мне известно, прокуратура не инкриминирует это, как правонарушение. Здесь может быть моральное осуждение, и мы его поддержали. И мне кажется, что на этом можно ставить точку, если не целью дешевый пиар с целью давления на органы правопорядка. Там не о чем больше говорить", - сказал Шевченко.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10452021-bandera-lozhis-siloviki-reshili-ne-govorit-imya-kopa-ukrainofoba.html
 показать весь комментарий
 
 
Короче всех надули. Мельникова судят за то что уперся коленом в голову задержанного. Хотя во всем мире это посчитали бы нонсенсом.
 показать весь комментарий
 
О sanctа simplicitas! Кремлю головне щоб не Порошенко. На все інше **** пох.. В тому числі і на ваші методи, Руслане. Як це втовкмачити в голови зрадботам?
 показать весь комментарий
 
 
Кремль давно всіх, хто має мізки і здатність аналізувати, посвятив в свої плани.
 показать весь комментарий
 
 
я нижче Jala Pribila задав декілька питань, їх же задаю і тобі.
 показать весь комментарий
 
ху№ло само так говорило и много раз, тот же посыл через козламорд-ТВ постоянно му;ссируется для местныйх любитей уйла.
Ответ на ваш вопрос, - да. Кремль посвятил в свои планы по поводу президентских выборов в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Для чого в виборах бере участь два депутати від БПП + 2 колишні члени фракції БПП, якщо ПО нема альтернативи?
 показать весь комментарий
 
Для чого в виборах бере участь до позавчорашнього дня радник ПО, якщо ПО нема альтернативи?
 показать весь комментарий
 
Чому ПО досі не вніс в ВР законопроект про визнання ЛДНР террористичними організаціями, що б автоматично робило Московію спонсором терроризму ( привіт Турецький потік та Північний потік-2)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Але ж могли чудово вписатися в команду Порошенка. Скажімо курувати СБУ чи гуманітарний блок. Ні, вирішили разом з ватою і ***** поперти на Президента України як тупі бичари на червоне ганчір"я. В той час як Порох майсерно рейдернув їх на всі націоналістичні гасла. Тепер Порох з націоналістами, а Свобода з махеровими беретами яким за Йулькиною методою обіцяє дешевий газ, високі зарплатти і борьбу з алігархами. Своєю тупістю і невиправданими амбіціями поховали самі себе. Срані махєрові "націоналісти" з комуняцькими гаслами..
 показать весь комментарий
 
 
Не можуть об"єднатись ті, хто любить Україну з тими, хто її використовує.
 показать весь комментарий
 
 
Алла, погоджуюсь, неприємне враження від цього фото. Але ж, як би там не було, головне Україна понад усе !
 показать весь комментарий
 
Просто звертає на себе увагу, щоб не орати... Або просто хоче прибрати його руку зі свого місця. Але зрадофілам таке просте пояснення не до вподоби.
 показать весь комментарий
 
В Воркуті на лагерній шконці об"єднаються. Було вже не раз..
 показать весь комментарий
 
"Скажімо курувати СБУ" - там вже зайнято Семочками
 показать весь комментарий
 
 
тому і зайнято бо націоналісти пішли палити шини, кидати гранати і влаштовувати танці з бубонами і смолоскипами.
 показать весь комментарий
 
Руслан , ты как никто заслуживаешь быть президентом ! Но украинцы еще не доросли иметь . честного . смелого . патриотичного ,украинца - президента ! Мы на пути саморазрушения . все прийдет в голову украинцам . когда не будет Украины . мы к этому стелим дорогу своими же руками !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
посмотрите на его " честность" , на фото одно , а на полном видео совсем другая картинка.https://varianty.lviv.ua/18370-fotoshopni-svobodivtsi-na-maidani
 показать весь комментарий
 
Мне нет дела до монтажей ,я сам был там и видел Руслана .Я не разделяю присутствия в Свободе -Тягнибока . Махницкого и еще пару-тройку деятелей . говна есть везде . Но к руслану нет претензий . честный . смелый человек ! А вот Порох . награжден всеми пороками мира , там негде клейма ставить .
 показать весь комментарий
 
 
...мы идем лучшим методом, бандеровским-дойти до каждого. С чем, идеей национализма в масштабах страны ???
 показать весь комментарий
 
 
странно почему во львове только зеленку торпедировали титухи тягнывпопу...на других заказ не поступал...
 показать весь комментарий
 
 
Бандеровские методы - самые действенные, но кто ж им позволит. Руслан Кошулинский мне очень симпатичен. Единственный кандидат, который не вызывает отрицательных эмоций, от слова совсем. Крутой дядька !
 показать весь комментарий
 
 
Если бы свободовцы были не фейковыми имитаторами,
то Ахметов уже не ходил бы по земле.
А громко писдеть "Україна понад усе!" - не мешки ворочать.
Имитаторы и провокаторы, и вся верхушка - дети юристов.
 показать весь комментарий
 
 
Сидите и дальше на диване и голосуйте за клоуна 🤡 пока вам все должны...
 показать весь комментарий
 
 
а ти вилазь з посольства у Мінську і шуруй на передок.. диван можеш узяти с собою
 показать весь комментарий
 
Норм дядько, але ще не Усі його знають...
 показать весь комментарий
 
 
Прочитала його предвиборчу програму , но на середній бал тягне. Виконання 10 ти головних вимог Майдану не побачила. Нема повної заміни ВЦК , нема зоборони займати державні посади всім членам партії регіонів , тобто всім членам прокацапськіх партій...багато чого нема на жаль.
 показать весь комментарий
 
 
Зато все це є у Юльки! І ви на це ведетесь!
 показать весь комментарий
 
Пауло , я взагалі проти всіх .До речі , в жодного з кандидатів-- не побачила в програмах виконання 10 головних вимог Майдану .
 показать весь комментарий
 
Ну хіба обіцянки у політиків чогось варті? Треба дивитися на реальні можливості зробити те, що обіцяють...
 показать весь комментарий
 
 
Не Пауло , спочатку повинні виконати 10 головних вимог Майдану , а потім все інше. І крапка !
 показать весь комментарий
 
Вообще не понимаю смысл выдвижения таких кандидатов. Получат свой 1-2% и всё на этом.
 показать весь комментарий
 
 
Це очевидно:реклама-нагадування на парламентські вибори.
 показать весь комментарий
 
"Свобода" єдина ідеологічна партія в Україні, а всі інші або "диванні".або за гроші і посаду. На жаль нація ще не "доросла" до ідеологічних партій. Основна причина--засиллє України іншими народами ,для яких територія України для одержання грошей і їм байдуже наша історія і наші прагнення до незалежності.
 показать весь комментарий
 
 
В країні, де 60 і більше % населення автохтонне, тільки націоналісти здатні побудувати суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, правову та унітарну державу. Саме така держава задекларована в Конституції України:

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю что Кошулинский получит больше. Да, он навряд ли пройдет, но хотя бы будет знать сколько у него сторонников.
 показать весь комментарий
 
 
почему в Украине после совка слово "националист" приобрело негативный характер... ведь это просто человек украинской национальности, который любит свою страну - Украину... но кацапы до того были козломордыми и так ненавидели Украину, что даже услышав украинскую речь они уже считали, что это национализм, потому что не говорят на угрёбищном кацапском... хотя с другой стороны, чем больше человек знает языков - тем лучше...а тому побажаю пану Кошулинському закласти перший камінь в основу того, щоб керівником України стала людина, яка цю країну вважає своєю Батьківщиною, а не тимчасовим бункером...
 показать весь комментарий
 
 
Порох- от хто справжній націоналіст. Виконує всі всі програмні засади націоналістів. Решта показне фуфло і працює на відтягування голосів від Порошенка.
 показать весь комментарий
 
 
Свинорох - представник феодального iудо-олiгархату. Нацiоналiстом його можно вважати хiба що iзраїльским.
 показать весь комментарий
 
 
Верхушка " Свободы" в отличии от рядовых свободовцев , понесших самые большие жертвы на Майдане совсем другие люди.Кузик и компания опозорились в Деснянском районе киева в качестве главы РДА . А вот и Кошулинский отличился.https://varianty.lviv.ua/18370-fotoshopni-svobodivtsi-na-maidani
 показать весь комментарий
 
Если бы Руслан пошел на выборы, как само выдвиженец,определенно мог набрать нужное количество голосов для дальнейшего пути- ВЕРХОВНА РАДА. А так, Тягныбок,Мирошниченко(Игорь) и др.делают Руслана не проходимым,а жаль.
 показать весь комментарий
 
 
То технологія висунути Кошулинського, як реального патріота і ветерана, а на його плечах рватися до влади в парламент. Бо всі розуміють - президентом йому не стати, його роль другого плану, школа він сам цього може не розуміти.
 показать весь комментарий
 
Бандерівський метод-це типу як було з мельниківцями й бульбівцями ?
 показать весь комментарий
 
комуністи пропали а ворогів інших ще немає. Вестимемо президентську кампанію "бандерівським методом", - Кошулинський - Цензор.НЕТ 8504
 показать весь комментарий
 
Кошулинський! "Свободою" повністю провалена кадрова робота в районах і областях! Як на минулих виборах, так вже і на цих виборах - агітації нуль!
 показать весь комментарий
 
 
Не правда. Намети з агитацією стоять біля метро Позняки іна вул Григоренка. Щодня бачу.
 показать весь комментарий
 
Такий підпільний метод агітації, що люди його не бачать і не побачать!!!
 показать весь комментарий
 
Наталия Анатольевна

Партія Свобода, найбільш шкідлива партія. Вона заповнена вкрай примітивними людьми. Всі вони ніяк не здатні прогнозувати наслідки своїх дій. Ця партія винна в тому, що слово націоналізм люди сприймають як синонім слова "ідиотизм". Вона має зникнути назавжди. І люди які в цій партії, не повинні випливти в якихось інших партіях

 показать весь комментарий
 
 
Шановний. Я з ними і працював, тому маю на них алергію. В них немає державної ідеології, а лише заробляти. Ця так знана націоналістична організація "вмерла" тоді, коли зійшли з арени комуністи. Вони боролись з комуністами. А комуністів, тобто ворога не стало і в них почалась профанація.
 показать весь комментарий
 
Бреше, що кошти лиш тепер почали збирати. Я його намети з газетами вже більше місяця бачу. Навіть календар там на цей рік на роботу взяв.
 показать весь комментарий
 
Доречі! Я цього літа спілкувався з Кошулинський на вулиці без охорони... Я б його і не впізнав, але зі мною була людина зі свободівської середи... Радів як дитина)) Фоткав їх на свою мобілку.
 показать весь комментарий
 
І яке враження він склав ? Вибачте, що питаю, мені дуже цікаво, бо він ніде не тусується і почути Кошулинського не має можливості.
 показать весь комментарий
 
циничним порохоботам срать кирпичами
главное, чтоби фонарних столбов хватило
верталет на Ростов не резиновий
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБудем вести президентскую кампанию "бандеровским методом", - Кошулинский
 
 
 
 
 
 вверх