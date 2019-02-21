 Будем вести президентскую кампанию "бандеровским методом", - Кошулинский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" сообщил сам кандидат в президенты Украины.
"У нас не будет большой кампании. Мы уже открыли счет, уже есть первые взносы, они уже зафиксированы. Самая большая статья расходов - оплата медиауслуг. Также это печатная продукция, это наша раздаточная газета. Отличие идеологической партии - другая политическая математика. Мы не платим людям, которые раздают газеты, стоят в палатках, выходят на акции.
Понимая, что мы не зайдем на ведущие центральные СМИ, где тарифная сетка невероятная (и вряд ли нас туда запустят), мы идем лучшим методом, бандеровским - дойти до каждого. Поэтому запланировали сделать огромное количество встреч", - сообщил он.
Как сообщалось ранее, 28 января ЦИК зарегистрировал кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского кандидатм в президенты Украины.
https://www.unian.net/society/10452021-bandera-lozhis-siloviki-reshili-ne-govorit-imya-kopa-ukrainofoba.html
Значит, такой сотрудник остается на совести Авакова.
Хотя руководство полиции оправдывается тем, что это не нарушение закона, а чисто морально-этический зашквар их подчиненного.....
Это вообще какой-то абсурд. Судят задержанных и тех кто задерживал. Где такое еще возможно? Да нигде.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10452021-bandera-lozhis-siloviki-reshili-ne-govorit-imya-kopa-ukrainofoba.html
Ответ на ваш вопрос, - да. Кремль посвятил в свои планы по поводу президентских выборов в Украине.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1877056899084517&set=a.586932118097008&type=3&theater
то Ахметов уже не ходил бы по земле.
А громко писдеть "Україна понад усе!" - не мешки ворочать.
Имитаторы и провокаторы, и вся верхушка - дети юристов.
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Партія Свобода, найбільш шкідлива партія. Вона заповнена вкрай примітивними людьми. Всі вони ніяк не здатні прогнозувати наслідки своїх дій. Ця партія винна в тому, що слово націоналізм люди сприймають як синонім слова "ідиотизм". Вона має зникнути назавжди. І люди які в цій партії, не повинні випливти в якихось інших партіях
главное, чтоби фонарних столбов хватило
верталет на Ростов не резиновий