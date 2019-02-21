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 Политика Украины
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Все про:контрабанда (1686) таможня (1373) Климкин (2076) ГФС (3115) Продан Мирослав (63)

 ГФС не использовала предоставленные ЕС миллионы евро на обустройство пунктов пропуска на границе, - Климкин

МИД проводил консультации с руководством ГФС по поводу обустройства пунктов пропуска на западной границе. Однако миллионы евро, предоставленные ЕС на этот процесс, не были использованы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Читайте также: С Россией должен быть введен биометрический визовый режим. Также необходим более жесткий контроль за российскими гражданами в Украине, - Климкин

"Я много времени посвятил на борьбу с бывшим руководством ГФС для того, чтобы достроить наши пункты на границе. Например, в Черновицкой области, где на более 200 км вообще ничего нет. Или если поедете на Закарпатье. Если посмотреть, что есть с венгерской стороны, а что с нашей, то, например "Лужанка", как говорил Ослик Иа - "душераздирающее зрелище". И это реальный кошмар.

Что касается практических вещей, то мы делаем все возможное. Совместно с поляками, словаками, румынами и частично с венграми. Я встречался с венгерским министром, мы ведем разговор, чтобы создать хотя бы один пилотный пункт совместного таможенного и пограничного контроля. Это классная вещь, но я считаю, что это не очень поможет нам в борьбе с контрабандой. Совместный таможенный пограничный контроль нужен, чтобы люди проводили меньше времени на границе и чтобы процедуры были более прозрачными. Основная часть контрабанды существует в контексте коррупционных схем. Украине необходимо имплементировать все конвенции и директивы ЕС. Так, ввести общие базы по взаимному доступу, что позволит коренным образом реформировать работу украинских таможенников", - отметил глава МИД.

На уточняющий вопрос, с кем именно из руководства Государственной фискальной службы  МИД вел консультации по поводу строительства пунктов пропуска на границе, Климкин отметил, что имеет в виду экс-главу ведомства Мирослава Продана, однако проблема касается всей системы на таможне:

"С бывшим руководством ГФС. С Проданом. Я имел с ним несколько бесед о том, каким образом завершить пропускные пункты на границе. Мы, к сожалению, ничего не сделали. Более того, это не проблема Продана, это проблема всей системы ГФС, мы даже не использовали ЕСовские деньги на это... Это еще до Продана. То есть были ЕСовские деньги, которые не использовались. Речь шла о миллионах евро".

Читайте также: С Россией должен быть введен биометрический визовый режим. Также необходим более жесткий контроль за российскими гражданами в Украине, - Климкин

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3112959
 
 
 Топ комментарии
 
Так как оттуда , первое, что- то украсть, второе, кому нужны прозрачные и цивилизованные переходы ?
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Наверное потому ЧТО
Украсть их было невозможНО!
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Выгнали всех ветках пишете одно и то же((
Что вы сравниваете нас с Литвой? У нас сколько судей задержали?
Скольких друзей посадил порошенко ( Саакашвили, посаженный в самолёт , не в счёт) ?
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Так как оттуда , первое, что- то украсть, второе, кому нужны прозрачные и цивилизованные переходы ?
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Правоохоронні органи Литви у середу, 20 лютого 2019, затримали за підозрою у корупції відразу вісім суддів.
Про це з посиланням на генерального прокурора Евалдаса Пашіліса передаєDelfi.
Всього ж у справі про корупцію було затримано 26 осіб.
"Затримано 26 осіб - вісім суддів різних ланок... і п'ять відомих адвокатів", - розповів він, додавши, що затриманих підозрюють у "торгівлі правосуддям"
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Выгнали всех ветках пишете одно и то же((
Что вы сравниваете нас с Литвой? У нас сколько судей задержали?
Скольких друзей посадил порошенко ( Саакашвили, посаженный в самолёт , не в счёт) ?
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В прошлом году в Украине вынесли около 1700 приговоров против лиц, совершивших коррупционные преступления.
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в своем аккаунте Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"За прошлый год были вынесены около 1700 приговоров против лиц, совершивших коррупционные преступления по всей стране. Из этих 1700 приговоров - 800 человек уже сидят в тюрьмах. И четкий результат", - сказал Петренко.Источник: https://censor.net.ua/n3081633
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Мелкие чиновники не в счёт! Таких можно по сотне в день садить.
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ПЯТЬ лет прошло и ВИНОВАТА СИСТЕМА !!! Вас всех пидоров на кол нужно посадить или как в Китае растерять прилюдно на столичной площади ( Я к этому не призываю , это моё личное мнение )
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Значить ГФС розігнати і набрати нових ГФС не использовала предоставленные ЕС миллионы евро на обустройство пунктов пропуска на границе, - Климкин - Цензор.НЕТ 1345. В чому проблема?
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Потрібно виписати закони так, щоб не було ручного управління. Чиновник простий гвинтик в державній машині.
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Хе-хе. У нас закони ніколи не виконувались.
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значить проблема в оточуючих людях, які не звертаються в прокуратуру про порушення законів ДФС не використала надані ЄС мільйони євро на облаштування пунктів пропуску на кордоні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9901. Бачимо але мовчимо.
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Вы предлагаете покуситься на святое , денежные потоки ?! Ужас вы предлагаете
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Не придумали, як вкрасти? А про Угорщину взагалі смішно. Бо зовсім недавно Клінскій взагалі піну з рота пускав, що то жахливі вороги. То нащо кордон облаштовувати? Будуй з членом Євросоюзу і країною NATO "Стіну", як з кацапами.
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Бо там нема як вкрасти - значить не цікавить чиновників-уродів.
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- Мне с малых лет не везёт, жаловался Швейк. - Я всегда хочу поправить дело, чтобы всё вышло по-хорошему, и никогда ничего из этого не получается, кроме неприятностей и для меня и для других.(с)
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Говорит, То есть БЫЛИ ЕСовские деньги, которые не использовались. Вывод, их уже нет.
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БЫЛИ - это значит ЕС забрали. Не берите дурного в голову...
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наверно такие условия что стырить часть невозможно
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Наказание ноль. куда не глянь одни кумовья да зятья. хоть комуто и не понравиться, но когда у нас правили сепары, начиная от медицыны и заканчивая горисполкомом- все шарахались от взяток, как от проказы. боялись. небыло ни сынков мажоров, ни продажных ментов.
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шо то совсем ничего не пойму ГФС не использовала предоставленные ЕС миллионы евро на обустройство пунктов пропуска на границе, - Климкин - Цензор.НЕТ 1396
Клим публично заявялет шо ЕС нам выделило миллионы евро
а до ГФС они так и не дошли
значит их спистили Гройсман и Порошенко? ГФС не использовала предоставленные ЕС миллионы евро на обустройство пунктов пропуска на границе, - Климкин - Цензор.НЕТ 4835
логично?
псы. говорил жо нельзя кацапов в правительство брать
получите теперь, сдал всех как стеклотару
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Дурень их не использовали не потратили. вот в чем проблема
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а може їх не використовували бо гроші на чиїмось рахунку заробляли комусь гроші? може хтось перекредитувався за цей час непогано?
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Бардак! Уже украсть нормально не могут! ДФС не використала надані ЄС мільйони євро на облаштування пунктів пропуску на кордоні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4374
Хотя... их те копейки видимо не интересуют... ДФС не використала надані ЄС мільйони євро на облаштування пунктів пропуску на кордоні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7204
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Вони їх не викоростали, бо не можна було вкрасти.
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Звісно що не виккористовували - поклали на рахунок чужі гроші та зібрали з нього процент - вже свої гроші. Отак багато де робиться
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В нормальной стране за это бы ответили, ведь бездействие - тоже преступление.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГФС не использовала предоставленные ЕС миллионы евро на обустройство пунктов пропуска на границе, - Климкин
 
 
 
 
 
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