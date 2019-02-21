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 Австрия и Лихтенштейн расследуют отмывание денег проблемных украинских банков

Набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в офшоры.

В деле уже 30 подозреваемых, сообщили DW в Антикоррупционной прокуратуре Австрии, передает Цензор.НЕТ.

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется, в основном, на управлении активами и фондовом менеджменте. Как выяснило издание, за несколько лет следствия дело приняло немалые масштабы.

"Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", - сообщили в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве речь идет о пропаже денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank были незаконно выведены 385 млн долларов и 75 млн евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

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По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели 38 млн долларов из "Пивденкомбанка", 40 млн долларов из "Терра Банка", 39,5 млн долларов из "ВиЭйБи Банка", 62 миллиона евро из "Городского коммерческого банка" и 44 миллиона долларов из банка "Киевская Русь".

Схема вывода денег проста: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит - например, Meinl Bank. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

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Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, в течение 2014-2015 годов с помощью такой "схемы" из украинских банков были выведены всего 846 млн  долларов и 75 млн евро. К списанию денег таким образом накануне введения временной администрации прибегли владельцы 14 украинских банков. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, 25 млн из банка "Национальный кредит", 59 млн долларов из банка "Финансы и Кредит" и 115 млн из "Дельта Банка" Николая Лагуна. Банк Лагуна провел в общей сложности более масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных из Лихтенштейн, из "Дельта Банка" были выведены 99 млн через австрийский Meinl Bank и почти 184 миллиона долларов через East-West United SA в Люксембурге.

По закону, владельцы банков своим имуществом несут ответственность за нанесение банкам убытков. Учитывая это Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс, на котором будут найдены иностранные юридические компании, которые будут разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру и представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.

Источник: https://censor.net.ua/n3112958
 
   
 Топ комментарии
 
А чем был занят НБУ? Реформами, наверное...
Австрия и Лихтенштейн расследуют отмывание денег проблемных украинских банков - Цензор.НЕТ 1132
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Пару дней назад в Одессе было интересное ДТП. Жена председателя облсовета одесской области, члена бпп естественно, урбанского не пропустила трамвай и врезалась на своём новеньком бентайгене за 300 тысяч долларов в задрипанный городской трамвай( откуда ж ему быть другим при таких аппетитах наших чиновников)
Так что там про борьбу с коррупцией и отмывание денех? В каком- то там далеком лихтенштейне (((
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Правоохоронні органи Литви у середу, 20 лютого, затримали за підозрою у корупції відразу вісім суддів.
Про це з посиланням на генерального прокурора Евалдаса Пашіліса передаєDelfi.
Всього ж у справі про корупцію було затримано 26 осіб.
"Затримано 26 осіб - вісім суддів різних ланок... і п'ять відомих адвокатів", - розповів він, додавши, що затриманих підозрюють у "торгівлі правосуддям"
и это ЕС нам рассказывает шо у нас коррупция с тем шо выше напечатано - везде где есть деньги,есть и махинации и коррупция - факты )))))
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- Алло, милиция? Милиция? Это говорит сегодняшний обокраденный Шпак… а я не по поводу кражи, - у нас здесь дело почище - инженер Тимофеев в свою квартиру живого царя вызвал!.. Я непьющий… С кинжалом! Холодное оружие!.. Даю честное благородное слово. Жду! (с)
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Правоохоронні органи Литви у середу, 20 лютого, затримали за підозрою у корупції відразу вісім суддів.
Про це з посиланням на генерального прокурора Евалдаса Пашіліса передаєDelfi.
Всього ж у справі про корупцію було затримано 26 осіб.
"Затримано 26 осіб - вісім суддів різних ланок... і п'ять відомих адвокатів", - розповів він, додавши, що затриманих підозрюють у "торгівлі правосуддям"
и это ЕС нам рассказывает шо у нас коррупция с тем шо выше напечатано - везде где есть деньги,есть и махинации и коррупция - факты )))))
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Разница все же между нами и Литвой огромна. Там их поймали, и скорей всего они сядут, а у нас, как всегда, есть варианты. Коррупция есть во всех странах - в этом Вы абсолютно правы. Но у нас она во всех сферах. Почему-то большинство считает нормальным "порешать" свои проблемы через знакомых судей (депутатов, врачей, влиятельных друзей и т.д.), устроить сына (дочь, сестру, просто хорошего друга или его друзей) к себе на работу на хорошее место, "договориться" о бесплатном вывозе продукции с места работы и т.д. И возникает вопрос, а откуда тогда взяться честным некоррумпированным политикам - они из этого же дерьма слеплены, и у всех есть дети, родственники, друзья, знакомые. Поэтому у нас бороться с коррупцией будет гораздо сложнее, чем в Литве. И основная борьба должна заключаться не в угрозе тюрьмы, а в ликвидации возможности чиновников решать вопросы, связанные с деньгами, и минимизации количества государственных предприятий. Если у человека есть возможность брать деньги, он будет их брать - нужны системные преобразования. Проще говоря, меньше бумажек и больше частной собственности - меньше коррупция. А если еще сделать невозможными покупку дорогих товаров за наличку и отслеживать все перечисления выше 10 тыс. грн (к примеру) - вообще замечательно. Это не быстрый процесс, к этому нужно долго идти. А тот, кто верит в эффективность "отрыва ушей" (с), или устранение коррупции одним указом (законом), или простой заменой судей, просто глупые люди.
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Тут лярд вывели, там взяли в кредит, тут население опять тарифами опустили (так вимагало МВФ), а в итоге поднялись Ахметов и его Мальдивский партнёр. Не удивлюсь если окажется, что их "затятий ворог" Медведчук вместе с ними в доле.
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Ну що паця парашенка ..підгоряє..? справи уже відкриті...))
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у тебя Порох даже в туалете мерещится? Про сбежавшего из Украины в россию донецкого хозяина Пивденкомбанка Цыплакова не слыхал? Дельта - то вообще росийская дочка...
Абы ляпнуть
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А чем был занят НБУ? Реформами, наверное...
Австрия и Лихтенштейн расследуют отмывание денег проблемных украинских банков - Цензор.НЕТ 1132
 показать весь комментарий
 
 
Пару дней назад в Одессе было интересное ДТП. Жена председателя облсовета одесской области, члена бпп естественно, урбанского не пропустила трамвай и врезалась на своём новеньком бентайгене за 300 тысяч долларов в задрипанный городской трамвай( откуда ж ему быть другим при таких аппетитах наших чиновников)
Так что там про борьбу с коррупцией и отмывание денех? В каком- то там далеком лихтенштейне (((
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стараниями Гриценко - Урбанского Одесский гарнизон лишился 360 квартир для военнослужащих, когда в 2005 была заключена сделка о продаже за копейки территории бывшей бригады связи на Говорова.
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Лихтенштейн промелькнул в прошлом году за 7 минут за окнами поезда)))))

Но проблем эта страна в состоянии создать будь здоров.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвстрия и Лихтенштейн расследуют отмывание денег проблемных украинских банков
 
 
 
 
 
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