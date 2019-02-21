 Четверых подозреваемых в попытке штурма управления полиции на Подоле объявили в розыск, - Маси Найем

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Дело о применении спецсредств против активистов (инцидент возле Подольского УП). Через неделю после событий сообщили о подозрении четырем лицам. Но лично никому не вручили, повестки были за день до допроса (а не за 3), объявили в розыск: к одному зашли в дом, но не вручили, потому что не было; второй не открывал дверь (не было дома); у третьего оставили подозрение в тамбуре; четвертому подозрение направлено письмом", - рассказал Найем.
Напомним, 12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
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Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.
В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".
Бред высшей категории....
Так и скажите, что дрессируете гражданское общество с целью превратить его в стадо овец...
Когда гражданское общество во главе с активистом Гиркиным хотели побеседовать в Славянском РОВД, его обозвали террористом!
Ты из Америки? Или с Марса? Но точно не из Украины...
МНЕ НУЖЕН ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ, ЧТО БЫ Я ЛЕГАЛЬНО МОГ ******* ПОСЯГАТЕЛЕЙ НА МОЕ ИМУЩЕСТВО И НА ЖИЗНЬ МОЕЙ СЕМЬИ !!!
Поня, мля нах ?
прошу поставити по величності)))))
А при спробі штурму повинні своє слово сказати кулемети і зразу ж активістів на десять порядків помегшає!!!
А то моду взяли штурмить поліцію!!!, бандюки!
Нахрен подавать в розыск самих себя?
Этот штурм - собственные разборки. Никто никого не найдет официально, просто появятся жмуры или с той, или с этой стороны...
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