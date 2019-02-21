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 Четверых подозреваемых в попытке штурма управления полиции на Подоле объявили в розыск, - Маси Найем

Подозреваемых в попытке прорваться в управление полиции Подольского района Киева объявили в розыск.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Дело о применении спецсредств против активистов (инцидент возле Подольского УП). Через неделю после событий сообщили о подозрении четырем лицам. Но лично никому не вручили, повестки были за день до допроса (а не за 3), объявили в розыск: к одному зашли в дом, но не вручили, потому что не было; второй не открывал дверь (не было дома); у третьего оставили подозрение в тамбуре;  четвертому подозрение направлено письмом", - рассказал Найем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Четырем лицам объявлены подозрения за попытку штурма участка управления полиции на Подоле в Киеве, - Князев

Четверых подозреваемых в попытке штурма управления полиции на Подоле объявили в розыск, - Маси Найем 01

Напомним, 12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

Источник: https://censor.net.ua/n3112956
 
 
 Топ комментарии
 
т.е. по твоему завалиться на режимный объект, это нормально! ну ввались в реанимацию больницы, или на блок управления реактора АЭС, или на диспетчерскую вышку аэропорта. давай! в каком то из этих мест точно повезет, или е@анется самолет, или кто то сдохнет. но самый лучший способ воспитания гражданского сознания, это что бы толпа вваливалась к тебе в квартиру, и желательно ночью. не забывай, вумник, как начинался Славянск! я считаю, что в таких случаях менты должны открывать огонь без предупреждения.
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попытка штурма...
Бред высшей категории....
Так и скажите, что дрессируете гражданское общество с целью превратить его в стадо овец...
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ой-ой-ой! хочется посмотреть, как ты свиньей будешь визжать, когда выставят твою хату, угонят авто, отпедафилят ребенка по дороге в школу, завафлят джену в подъезде, или тебя там же. куда побежишь, может к ворам в законе, решать вопросы по понятиям! )))) где вас клонируют таких героев. я тебе на ногу наступлю на улице, так ты заяву через 10 минут уже настрочишь, и ныть будешь, чтобы привлекли поскорей.
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попытка штурма...
Бред высшей категории....
Так и скажите, что дрессируете гражданское общество с целью превратить его в стадо овец...
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Лео! Они даже посцать в писсуар ровно не могут, какая там дрессура)) Стадо старых гомиков переодетых в новую форму.
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т.е. по твоему завалиться на режимный объект, это нормально! ну ввались в реанимацию больницы, или на блок управления реактора АЭС, или на диспетчерскую вышку аэропорта. давай! в каком то из этих мест точно повезет, или е@анется самолет, или кто то сдохнет. но самый лучший способ воспитания гражданского сознания, это что бы толпа вваливалась к тебе в квартиру, и желательно ночью. не забывай, вумник, как начинался Славянск! я считаю, что в таких случаях менты должны открывать огонь без предупреждения.
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Да, котик, да!
Когда гражданское общество во главе с активистом Гиркиным хотели побеседовать в Славянском РОВД, его обозвали террористом!
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Мусора были, есть и пока остаются раковой опухолью государства.
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- Не вели казнить, великий государь-надёжа! Демоны тебя схватили, по всем палатам мы за ними гонялись. Хвать - ан демонов-то и нету! (с)
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ой-ой-ой! хочется посмотреть, как ты свиньей будешь визжать, когда выставят твою хату, угонят авто, отпедафилят ребенка по дороге в школу, завафлят джену в подъезде, или тебя там же. куда побежишь, может к ворам в законе, решать вопросы по понятиям! )))) где вас клонируют таких героев. я тебе на ногу наступлю на улице, так ты заяву через 10 минут уже настрочишь, и ныть будешь, чтобы привлекли поскорей.
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И что, ты хочешь сказать, что мусора возьмут и помогут в подобной ситуации?
Ты из Америки? Или с Марса? Но точно не из Украины...
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МНЕ НАКУЙ НЕ НУЖНЫ МЕНТЫ, ПОНЯЛ?
МНЕ НУЖЕН ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ, ЧТО БЫ Я ЛЕГАЛЬНО МОГ ******* ПОСЯГАТЕЛЕЙ НА МОЕ ИМУЩЕСТВО И НА ЖИЗНЬ МОЕЙ СЕМЬИ !!!
Поня, мля нах ?
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хотів би я бачити, як ти будеш захищати життя своєї родини. Слідом будеш ходити?
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менти, це система, комплекс заходів, який у сукупності знижує рівень безпеки. Якщо у тебе дозволяють фінанси, і ти можеш забезпечити цілодобовий фізичний захист для усіх членів родини, то звісно це краще, а якщо ні? Людина написала повну куйню, можливо на емоціях, але по змісту, це маразм.
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Мда... Ещё 38 дней цирка с адскими клоунами и упоротыми циркачами.
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А що буде через 38 днів? ти заміниш 200 тис. ментів, прокурорських і суддів? та і підпорчених 20 млн. населення, яке мріє про манну небесну в пустелі.
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Работники правоохранительных органов тренировались в раздаче повесток
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великі брати)))- педаліки)), барни))), наєми))))
прошу поставити по величності))))) 4 підозрюваних у спробі штурму управління поліції на Подолі в Києві оголосили в розшук, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 6035
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Повестку оставили в тамбуре. Её Тузик найдёт и порвёт
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Я думав,адвокатська діяльність-типу заяви писати,в суді виступати...
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Масі Найем проривається в політику (мабуть братєц Мустафа помагає). Як так вийшло,що він пішов у той відділок? Що його пов'язує з провокаторами з С14?
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Ці два використаних рєзінових іздєлія вирішили тут капусту рубать.
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Таких продажних громадських активісті потрібно зразу відправляти в камери і не тратити час на їх пошуки. Кожний дебіл за гроші виставляє себе великим захисником, а в дійсності він бандит при чому.за гроші.
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При спробі зайти у відділок більше ніж п'ять людей вогонь на ураження без попередження!!!
А при спробі штурму повинні своє слово сказати кулемети і зразу ж активістів на десять порядків помегшає!!!
А то моду взяли штурмить поліцію!!!, бандюки!
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Нахрен подавать в розыск самих себя?
Этот штурм - собственные разборки. Никто никого не найдет официально, просто появятся жмуры или с той, или с этой стороны...
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Взагалі дивна ситуація. Маємо недолугий кодекс, який не влаштовує нікого. Ні адвокатів, ні прокурорів, ні ментів. Замість того, щоби обговорювати передбачений цим кодексом порядок вручення підозри (багато хто не знає, але за ним слідчий зобов'язаний її вручити навіть померлому) ми чуємо взаємні звинувачення. Мовляв правоохоронці ідіоти, вони підозру у тамбурі залишили, а цей був вдома, але ховався і вони, такі тупі, не залізли у житло і не вручили... Правоохоронці у свою чергу такою ж хернею страждають... Є конкретна причина - депільний КПК Портнова, все, крапка. Не має, що тут обоворювати.
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Масик педалирует на жалость к активистам, которых прессуют плохие мусора. Но Юля ведь ясно сказала, что это были не активисты, а титуханы, которых Порох послал сорвать ее встречу с миллионом избирателей в Киеве. Ну а мусора были не в курсе, что активисты в балаклавах, со злезоточивым газом и пузырьками зеленки являются дружбанами Пэци и подумали, что они бандеровцы. Короче, из-за таких непоняток зашкварились все - и активисты, и мусора, ну и Пэця с Юлей. А читатели Цензора вообще в **** - за кого и против кого топить?
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Все правильно. Максимальні сроки кремлівськиим провкаторам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧетверых подозреваемых в попытке штурма управления полиции на Подоле объявили в розыск, - Маси Найем
 
 
 
 
 
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