 Четверых подозреваемых в попытке штурма управления полиции на Подоле объявили в розыск, - Маси Найем

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Дело о применении спецсредств против активистов (инцидент возле Подольского УП). Через неделю после событий сообщили о подозрении четырем лицам. Но лично никому не вручили, повестки были за день до допроса (а не за 3), объявили в розыск: к одному зашли в дом, но не вручили, потому что не было; второй не открывал дверь (не было дома); у третьего оставили подозрение в тамбуре; четвертому подозрение направлено письмом", - рассказал Найем.

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Напомним, 12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

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Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".