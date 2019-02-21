 В оккупированном РФ Крыму прошел набор в ряды ЧВК "Вагнера", - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом он заявил в комментарии украинскому телеканалу "Прямой".

"Об участии граждан Украины в так называемой структуре ЧВК "Вагнера". Действительно, мы фиксируем не единичные случаи, когда наши "бывшие" граждане принимали участие. Более того, сегодня мы можем говорить о том, что в Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера", которые затем направлялись в Судан. Часть фамилий мы уже обнародовали, и в ближайшее время совместно с журналистами также обнародуем другие фамилии", – отметил Гуськов.

В конце января Служба безопасности Украины опубликовала данные более сотни российских граждан, которые, по утверждению ведомства, являются бойцами ЧВК "Вагнера".

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СМИ называют спонсором ЧВК "Вагнера" российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного "повар Путина". Структуры предпринимателя в последние годы получали крупные контракты от Министерства обороны России.

В России предусмотрена уголовная ответственность за наемничество. Российские власти неоднократно заявляли о том, что ЧВК "Вагнера" не существует.