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 В оккупированном РФ Крыму прошел набор в ряды ЧВК "Вагнера", - СБУ

Руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что в аннексированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера", которые затем направлялись в Судан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом он заявил в комментарии украинскому телеканалу "Прямой".

"Об участии граждан Украины в так называемой структуре ЧВК "Вагнера". Действительно, мы фиксируем не единичные случаи, когда наши "бывшие" граждане принимали участие. Более того, сегодня мы можем говорить о том, что в Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК "Вагнера", которые затем направлялись в Судан. Часть фамилий мы уже обнародовали, и в ближайшее время совместно с журналистами также обнародуем другие фамилии", – отметил Гуськов.

В конце января Служба безопасности Украины опубликовала данные более сотни российских граждан, которые, по утверждению ведомства, являются бойцами ЧВК "Вагнера".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Опубликованы имена 66 наемников ЧВК "Вагнера", уничтоженных военными США в Сирии 7 февраля 2018. СПИСОК

СМИ называют спонсором ЧВК "Вагнера" российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного "повар Путина". Структуры предпринимателя в последние годы получали крупные контракты от Министерства обороны России.

В России предусмотрена уголовная ответственность за наемничество. Российские власти неоднократно заявляли о том, что ЧВК "Вагнера" не существует.

Источник: https://censor.net.ua/n3112955
 
 
 Топ комментарии
 
нормуль! чим більше любітєлєй рузьгє мір подохне тим нам потім буде краще!
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Місцеву вату виманювали на убой..
Кацапи хитрі..
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тем более, что обратная дорога - бесплатно
В окупованому РФ Криму провели набір до лав ПВК "Вагнера", - СБУ - Цензор.НЕТ 2213

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нормуль! чим більше любітєлєй рузьгє мір подохне тим нам потім буде краще!
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- Господи! Что же это - я тут… А там у меня шведы Кемь взяли?! Боярин! Боярин, отправляй меня назад! Беги и покупай эти… тран-зис-то-ры… (с)
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які транзистори? Презервативи для фуйла Ростовського гумового заводу
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шо за должность такая - руководитель аппарата?)
чем он там водит или руководит?) телефоном?)))
все знают что руководитель СБУ у нас один
Вася Грицак)
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Місцеву вату виманювали на убой..
Кацапи хитрі..
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Если в боях участие принимать, - 250 000 рублей в месяц. Если на базе сидеть - 80 000 в месяц. Вот и клюют. В оккупированном РФ Крыму прошел набор в ряды ЧВК "Вагнера", - СБУ - Цензор.НЕТ 1000
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ага сдохнуть в песках Сирии или в ЦАР или в джунглях Венесуэлы
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тем более, что обратная дорога - бесплатно
В окупованому РФ Криму провели набір до лав ПВК "Вагнера", - СБУ - Цензор.НЕТ 2213

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Це вони гєрич, з такими почестями перевозять?
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Чим більше вати виїде з Криму,і дай боже не повернеться,тим краще.
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Ооооот. Теперь и изнежившиеся на солнышке крымчияне будут собой заморские пески удобрять.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном РФ Крыму прошел набор в ряды ЧВК "Вагнера", - СБУ
 
 
 
 
 
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