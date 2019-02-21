EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1234  75
Все про:визовый режим (420) Климкин (2076)

 С Россией должен быть введен биометрический визовый режим. Также необходим более жесткий контроль за российскими гражданами в Украине, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что с Россией должен быть введен биометрический визовый режим. Также, по его мнению, необходим более жесткий контроль за российскими гражданами в Украине.

Об этом он сказал  в интервью Цензор.НЕТ.

Читайте также: Медведчук является агентом российского влияния, а не шпионом. Он должен содействовать консолидации украинцев, - Климкин

Министр напомнил, что настаивает на введении биометрического визового режима с РФ.

"Я считаю, что просто ставить этикетки в паспорта нет никакого смысла. Поэтому я всегда был за то, чтобы начинать снимать биометрические данные и строить базу данных. Это решение прошло через Совет национальной безопасности и обороны. Если вводить визовый режим с Россией, он должен быть биометрическим, чтобы люди въезжали по нормальным биометрическим паспортам.

Кроме того, считаю, что для россиян должна быть введена система оповещения о пересечении границы, например, вроде того, как это действует во многих странах. То есть когда российские граждане будут приезжать в Украину, они на соответствующем сайте должны будут сообщать заранее о своем визите. За 3 или за 5 дней. Конечно, будет оставаться опция для срочных случаев", - сказал он.

По словам главы МИД, в данный момент введение визового режима с Россией находится на уровне дискуссии: "Мы подготовили свою концепцию, учли, сколько для этого нужно. А это и дополнительное оборудование, и дополнительные консулы. Но главное - нужно политическое решение. Конечно, это будет иметь большой резонанс в обществе. Но я однозначно выступаю за внедрение биометрического визового режима с Россией. Когда и, главное, как - это вопрос общественной и политической дискуссии".

Также Климкин считает необходимым ввести более жесткий контроль за российскими гражданами в Украине: "... Находясь в состоянии войны с Россией, мы должны понимать, где находятся российские граждане и что они делают".

Читайте также: Украина разорвет договор с РФ по Азовскому морю в обозримой перспективе. Но это не является панацеей, - Климкин

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3112953
 
   
 Топ комментарии
 
Шел пятый год обсуждения визового режима с рашей...
 показать весь комментарий
 
Слова Климкина - "должен быть" - это ни о чем. Что 5 лет делали? Почему до сих пор только слова?
 показать весь комментарий
 
Это не грустно,это в период войны предательство государства и народа.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Слова Климкина - "должен быть" - это ни о чем. Что 5 лет делали? Почему до сих пор только слова?
 показать весь комментарий
 
 
проводили переговоры с мервечуком как "консолидировать" общество...
грустно...
 показать весь комментарий
 
 
Это не грустно,это в период войны предательство государства и народа.
 показать весь комментарий
 
 
Шел пятый год обсуждения визового режима с рашей...
 показать весь комментарий
 
 
Шостий почався... На медальках козлорилих за Крим дата 20.02.2014. Так що почався 6 (шостий) рік віни з підорасією...
 показать весь комментарий
 
 
"Но я однозначно выступаю за внедрение биометрического визового режима с Россией. Когда и, главное, как - это вопрос общественной и политической дискуссии".Источник: https://censor.net.ua/n3112953"

Это все решится быстро и без дискуссий в течении нескольких дней, если к власти в Украине придет национально ориентированные президент и правительство....
А эта шайка коллаборантов уйдет..
 показать весь комментарий
 
 
від цього лайна щеплення вже є в багатьох - але зараза ця кацапська страшна!
 показать весь комментарий
 
 
Более национально ориентированного правительства и Президента, чем сейчас, у нас никогда не было. Из 44 кандидатов самый патриотичный Порошенко. Еще можна вспомнить Кошулинского, но он в управлении нуль и сделает много патриотических глупостей вроде его идеи канала через Сиваш.
 показать весь комментарий
 
 
Докажи что из 44 кандидатов он самый патриотичный ??? !
Бизнес продал в россии - конечно нет! Продаст - конечно нет!
Товарооборот с россией постоянно растёт! Это факт.
 показать весь комментарий
 
А от що зі своїми "русскімі" робити? Чи винайдуть ліки від цієї хвороби?
 показать весь комментарий
 
найкраще щеплення від цієї хвороби отримали всі ті , чиї сім`ї стикнулися з цим мерзенним руськім духом, воїни, захисники, та люди, в кого є родичі - більшість з яких навіть під час телефонної розмови несе про хунту, зі своїми вродженими лукавством, думками про одне а на словах та на ділі зовсім інше. з їх піндосами , які не приходили до нас, в Україну нас вбивати та завдавати каліцтва на відміну від росіян!
 показать весь комментарий
 
 
Доречі, сьогодні Міжнародний день рідної мови, тому пропоную українцям спробувати писати українською мовою, красивою та чарівною! Щоб в кацапів, що тут труться пердаки підривало!
 показать весь комментарий
 
 
т.е. клямкин уроженец курска, сам за собой нарушку установит??? С Россией должен быть введен биометрический визовый режим. Также необходим более жесткий контроль за российскими гражданами в Украине, - Климкин - Цензор.НЕТ 2543
про мертвечука промолчу. Все понял из соседней новости. Он - консолидатор, м-да...
Как там крымский тесть, паша? Здоров? Медальку за взятие крыма регулярно пастой гойя чистит?

Мля, за что нам это все?
 показать весь комментарий
 
 
Мова про громадян а не про «ураженцєв». Моя дочка наприклад народилася в Астраханській області, то що вона росіянка тепер? Думайте трохи що пишете.
 показать весь комментарий
 
 
Каждый кацап должен носить на груди значек дохлой курицы мутанта, как евреи в Германии ходили со звездами. Или мы не настоящая хунта фашистов жидобандеровцев управляемая западными спецслужвами !?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, это как сходить в туалет и слить воду. И дальнейшее твое путешествие по трубам мне уже не интересно.
 показать весь комментарий
 
читай ниже
приношу свои извинения
с другим ботяроя тебя попутал
... хотя ты тоже чмо редкое З Росією має бути введено біометричний візовий режим. Також необхідним є більш жорсткий контроль за російськими громадянами в Україні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1996
 показать весь комментарий
 
 
ЧУВАК ПРАСТИ! З Росією має бути введено біометричний візовий режим. Також необхідним є більш жорсткий контроль за російськими громадянами в Україні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1334
походу я тебя перепутал(
у вас порохоботов такие похожие имена
зашел в админку глянуть почему я до сих пор не забанен
а там тот хмырь сидит, с которым я тебя перепутал
С нами Б и У! погоняло у него
сидит там и занимается своим любимым делом)
псы. бро, чем я могу искупить свою вину? могу денех тебе заслать на карточку привата или телехфон пополнить (кидай координаты в личку если шо).
в общем звиняй реально не хотел тебя так обидеть
и зря на тебя прогнал(
 показать весь комментарий
 
 
вся росія в одній фотці - побєди робляться чужими руками!
 показать весь комментарий
 
И на чужой машине, запор то украинский)
Пусть толкають
 показать весь комментарий
 
вся команда соєвих бариг должна бьіть вже в сизо
 показать весь комментарий
 
 
Сразу видно коментарий законспирированного кацапа.
 показать весь комментарий
 
Дональд Трамп готовит тушонку Рузвельта со складов авиабазы в Эдвардсе.Фрайер кремля помощи просит.
 показать весь комментарий
 
А як "НЕ шпийон" мертвечук до свого кума ***** ЦУ отримувати літати буде???
 показать весь комментарий
 
 
ФСБ проводит проверки и аресты документов агрохолдингов по всей роssii.Уклоняются от уплаты НДС.
 показать весь комментарий
 
Шёл пятый год торговли войны с агрессором...
 показать весь комментарий
 
 
Шо вы хотите с климкина (( Чтоб он пошёл против пэти и начал вводить визовый режим с рашкой, а не болиать про биометрику?
Так , шо ему приказывают, то он и требует , вернее говорит , что намеревается скоро потребовать ((
Все вопросы к его вездесущному боссу
 показать весь комментарий
 
 
Должна бьіть "єтикетка" , очередь по спискам на месяц с ежедневньім подтверждением, потом 3 часа в живой очереди, потом разворот из за неверной подачи документов, и так по кругу 3-5 раз.
Никаких сайтов и других удобств, все сделать как при совке.

С Климкиньім я полностью не согласен.
 показать весь комментарий
 
Россия ввела эмбарго на любые поставки продукции на Украину.Роскомнадзору приказано вернуть из Украины 6000 вагонов РЖД.
 показать весь комментарий
 
это правильно...а то там назревают тектонические процессы.точно попрут за жратвой в Украину З Росією має бути введено біометричний візовий режим. Також необхідним є більш жорсткий контроль за російськими громадянами в Україні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 860

Проф. Преображенский‏ @prof_preobr 20 февр.

Проговорился Путин.
Велел поднять порог для получения пособий на детей с 1,5 прожиточных минимумов до 2. И сказал, что так мера затронет 70% населения.

Итого: 70% россиян живут не больше, чем на 2 прожиточных минимума, то есть не больше, чем на 22 300 рублей.
 показать весь комментарий
 
 
70% живет на 8000 гривен, а у нас сколько живет на 8000?
Или я зрадофил и ахент кремля?
 показать весь комментарий
 
ты когда нибудь интересовался,шо почем в запоребрике?
 показать весь комментарий
 
 
Ты бы поменьше сидел на форуме и деньги зарабатывал. А то ждешь, что придет Зеленский с Гриценкой или Юля и тебе их на блюдечке принесут З Росією має бути введено біометричний візовий режим. Також необхідним є більш жорсткий контроль за російськими громадянами в Україні, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4896
 показать весь комментарий
 
10 тысяч петербуржцев по "политическим" мотивам не платят за коммуналку. Кто они и что им за это будет?
https://www.fontanka.ru/2019/02/18/047/

 показать весь комментарий
 
За чертой бедности сегодня в России 40 миллионов человек.Трамп ввел режим Чрезвычайного Положения.Хлеба нет,иди в Россию.
 показать весь комментарий
 
50 тысяч тонн хлеба отправлено Северной Корее.Братья просят еще.
 показать весь комментарий
 
 
Батон нарезной в Украине 9 гривен,в Питере 40-42 рубля.Пельмени в Украине 25 гривен кг,в Питере 450 рублей.Чай за 1 кг в Украине 45 гривен,в Питере 2000 рублей.Все,еду в Питер
 показать весь комментарий
 
 
Пель мєні за 25 гривень/кг ? Ну , в принципі, такі найти можна, але їсти-ні. Чай 45 грн ? Ну за 100 грам. А давай те з Польщею будемо рівняти, навіщо нам лаптоландія?
 показать весь комментарий
 
 
И все это при полном отсутствии Государственной границы? Конечно! И биометрика и рентген..
 показать весь комментарий
 
Давно пора ! А также нужно усовершенствовать процесс депортации несущих "русский мир" в Украину! 👍
 показать весь комментарий
 
 
За 5 лет уже можно было трижды стоимость визы поднять. Они просто ****** наши деньги и ******.
 показать весь комментарий
 
 
Проблема в тому, що наших туди їздить значно більше, ніж русаків до нас. Наша влада боязка - народ буде незадоволений. Через Говнокласників були заварушки, а це візи.
 показать весь комментарий
 
И обязательно на границе всем гостям из-за поребрика электронный браслет на ногу.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС Россией должен быть введен биометрический визовый режим. Также необходим более жесткий контроль за российскими гражданами в Украине, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх