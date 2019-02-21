 С Россией должен быть введен биометрический визовый режим. Также необходим более жесткий контроль за российскими гражданами в Украине, - Климкин

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

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Министр напомнил, что настаивает на введении биометрического визового режима с РФ.

"Я считаю, что просто ставить этикетки в паспорта нет никакого смысла. Поэтому я всегда был за то, чтобы начинать снимать биометрические данные и строить базу данных. Это решение прошло через Совет национальной безопасности и обороны. Если вводить визовый режим с Россией, он должен быть биометрическим, чтобы люди въезжали по нормальным биометрическим паспортам.



Кроме того, считаю, что для россиян должна быть введена система оповещения о пересечении границы, например, вроде того, как это действует во многих странах. То есть когда российские граждане будут приезжать в Украину, они на соответствующем сайте должны будут сообщать заранее о своем визите. За 3 или за 5 дней. Конечно, будет оставаться опция для срочных случаев", - сказал он.

По словам главы МИД, в данный момент введение визового режима с Россией находится на уровне дискуссии: "Мы подготовили свою концепцию, учли, сколько для этого нужно. А это и дополнительное оборудование, и дополнительные консулы. Но главное - нужно политическое решение. Конечно, это будет иметь большой резонанс в обществе. Но я однозначно выступаю за внедрение биометрического визового режима с Россией. Когда и, главное, как - это вопрос общественной и политической дискуссии".

Также Климкин считает необходимым ввести более жесткий контроль за российскими гражданами в Украине: "... Находясь в состоянии войны с Россией, мы должны понимать, где находятся российские граждане и что они делают".

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Полное интервью с Павлом Климкиным читайте ЗДЕСЬ.