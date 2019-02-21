 С Россией должен быть введен биометрический визовый режим. Также необходим более жесткий контроль за российскими гражданами в Украине, - Климкин

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
Министр напомнил, что настаивает на введении биометрического визового режима с РФ.
"Я считаю, что просто ставить этикетки в паспорта нет никакого смысла. Поэтому я всегда был за то, чтобы начинать снимать биометрические данные и строить базу данных. Это решение прошло через Совет национальной безопасности и обороны. Если вводить визовый режим с Россией, он должен быть биометрическим, чтобы люди въезжали по нормальным биометрическим паспортам.
Кроме того, считаю, что для россиян должна быть введена система оповещения о пересечении границы, например, вроде того, как это действует во многих странах. То есть когда российские граждане будут приезжать в Украину, они на соответствующем сайте должны будут сообщать заранее о своем визите. За 3 или за 5 дней. Конечно, будет оставаться опция для срочных случаев", - сказал он.
По словам главы МИД, в данный момент введение визового режима с Россией находится на уровне дискуссии: "Мы подготовили свою концепцию, учли, сколько для этого нужно. А это и дополнительное оборудование, и дополнительные консулы. Но главное - нужно политическое решение. Конечно, это будет иметь большой резонанс в обществе. Но я однозначно выступаю за внедрение биометрического визового режима с Россией. Когда и, главное, как - это вопрос общественной и политической дискуссии".
Также Климкин считает необходимым ввести более жесткий контроль за российскими гражданами в Украине: "... Находясь в состоянии войны с Россией, мы должны понимать, где находятся российские граждане и что они делают".
Полное интервью с Павлом Климкиным читайте ЗДЕСЬ.
грустно...
Это все решится быстро и без дискуссий в течении нескольких дней, если к власти в Украине придет национально ориентированные президент и правительство....
А эта шайка коллаборантов уйдет..
Бизнес продал в россии - конечно нет! Продаст - конечно нет!
Товарооборот с россией постоянно растёт! Это факт.
про мертвечука промолчу. Все понял из соседней новости. Он - консолидатор, м-да...
Как там крымский тесть, паша? Здоров? Медальку за взятие крыма регулярно пастой гойя чистит?
Мля, за что нам это все?
приношу свои извинения
с другим ботяроя тебя попутал
... хотя ты тоже чмо редкое
походу я тебя перепутал(
у вас порохоботов такие похожие имена
зашел в админку глянуть почему я до сих пор не забанен
а там тот хмырь сидит, с которым я тебя перепутал
С нами Б и У! погоняло у него
сидит там и занимается своим любимым делом)
псы. бро, чем я могу искупить свою вину? могу денех тебе заслать на карточку привата или телехфон пополнить (кидай координаты в личку если шо).
в общем звиняй реально не хотел тебя так обидеть
и зря на тебя прогнал(
Пусть толкають
торговливойны с агрессором...
Так , шо ему приказывают, то он и требует , вернее говорит , что намеревается скоро потребовать ((
Все вопросы к его вездесущному боссу
Никаких сайтов и других удобств, все сделать как при совке.
С Климкиньім я полностью не согласен.
Проф. Преображенский @prof_preobr 20 февр.
Проговорился Путин.
Велел поднять порог для получения пособий на детей с 1,5 прожиточных минимумов до 2. И сказал, что так мера затронет 70% населения.
Итого: 70% россиян живут не больше, чем на 2 прожиточных минимума, то есть не больше, чем на 22 300 рублей.
Или я зрадофил и ахент кремля?
https://www.fontanka.ru/2019/02/18/047/