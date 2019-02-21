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Все про:погода (2520) морозы (167) ГСЧС (1953)

 В ближайшие дни в Украину придут морозы до -18°С, - ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, 21 февраля в большинстве областей страны порывы ветра 15-20 м / с.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

22-24 февраля изменение погодных условий: 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег, снижение температуры в Украине ночью до 3-10 ° мороза, днем ​​до 0-6 ° мороза;

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю от переохлаждения и обморожений пострадали 264 украинца, 10 человек умерли, - Минздрав

23-24 февраля сохранится холодная погода без осадков с температурой ночью 6-12 ° мороза, днем ​​2-7 ° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18 ° мороза, днем ​​5-10 ° мороза .

Источник: https://censor.net.ua/n3112950
 
 
 Топ комментарии
 
методичку ольгинскую поменяй на новую. Газ у кого нет счетчиков снизили почти в два раза, сейчас идет перерасчет.
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Вот это сумма будет в квитанциях за газ, вроде еще повысили газ. +60% (уже есть) +20%(будет).
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еще конец марта снежный будет, как в прошлом году.
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Эта тенденция уже не один год. Весна и сразу лето начинается с апреля, март почти зима.
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В прошлому році початок березня був сніжним.
А так, коли в січні березень, чекайте в березні січня. Коли лютий теплий, чекайте приморозків в травні.
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Вот это сумма будет в квитанциях за газ, вроде еще повысили газ. +60% (уже есть) +20%(будет).
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методичку ольгинскую поменяй на новую. Газ у кого нет счетчиков снизили почти в два раза, сейчас идет перерасчет.
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говорили об отоплении, как то так, а получил агента кремля, понятно если не согласен с наценкой на газ и потом за отопление, то ты агент кремля. У нас в Украине есть хорошие месторождения газа, их особо не разрабатывают и если есть скважины, то пускают по цене импортного. Я и миллионы людей должны платить за отстой в газовой сфере и тот же перекуп с наценкой, вы еще административные чувствую будите сажать народ по тюрьмам за протесты.
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Не скігліть. Прийде жуля і буде давати всім підряд
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сомневаюсь что она будет президентом, хоть 60% за нее в реале проголосует, все равно не будет. MyronMaG mm - твой кандидат будет, так что .........
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Жулька не в топе. Каплин сказал шо будет давать в два раза больше чем жулька Найближчими днями в Україну прийдуть морози до -18°С, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2316
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Моей мама, которая всегда платила аккуратно, насчитали долг 3000! Вот такой перерасчет! безумные платежки
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Вообще, такое чувство, что в коммунальных платежах царит полный бардак, и никто уже ничего не понимает. Найближчими днями в Україну прийдуть морози до -18°С, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9120 Уже давайте, марихуану вводите, та й усьо.
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Кролик, я все ждал пока поставят счетчик в квартиру, поставили на дом без всяких согласований с жильцами. Буду устанавливать за свой счет у себя. Газовщики, зятягивают установку умышленно, максимально хотят содрать денег с жильцов. Посмотрим, правда ли будет перерасчет или только бла бла.
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До -18°С?
Пфффффф.

Даёшь - 273.15°С и ещё ниже во всей Вселенной! Демонизировать до тотального триумфа Энтропии - и ещё холоднее, за грань абсолютного ноля! Aaaaarrrrrgh!!! Forevigt Minusgrader - Heil Fimbulvinter!!!
Найближчими днями в Україну прийдуть морози до -18°С, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9856

Immortal - All Shall Fall (official music video)
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)))))))))))))))))) в изолированной системе колличество энтропии не уменьшается.
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россия накормит всех говном.она щедрая мать тереза,особенно для асада и мадуры
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)) самое то. гамна море и температуре тамошние скульпторы просто радуются!
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Особенно змеюка-говнюка Йормундга(в)ндр, хтоническое-говническое чудовище Рагнарёка-Говнорёка Найближчими днями в Україну прийдуть морози до -18°С, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8112

Найближчими днями в Україну прийдуть морози до -18°С, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1611
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ну рагнарёк там у них ещё спереди, а от по весне йоргмундг как растает, то там можно на его матерьяле среди местечковых охотников-каякеров соревнования по "эскимосскому перевороту" проводить. )))))) и "херург" на мацаклете открывает конкурс ))
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на 2020 год намечен запуск газа во владивосток и уссурийск.заживем не хуже штатов.
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Не пошла сила сибири в Китай, то хоть поживут с газом как люди.І не забувайте, що Далекий Схід це всі наші люди, українці.
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Только им про это говорить не стоит.. Не поймут! И изувечат.. "Хохлы" там (в лучшем случае.)
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Это Порошенко виноват!

Да, ольгинцы вшивые?
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климат меняется в результате антропогенной бездумной деятельности, политики ни при чем. Скорее, нравственная сторона человечества в целом
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ближайшие дни в Украину придут морозы до -18°С, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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