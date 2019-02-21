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Все про:Азовское море (1091) договор (251) Климкин (2076)

 Украина расторгнет договор с РФ по Азовскому морю в обозримой перспективе. Но это не является панацеей, - Климкин

Украина расторгнет соглашение с РФ по Азовскому морю тогда, когда будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"В обозримой перспективе мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу. Если бы мы расторгли его раньше, Россия использовала бы это для ослабления нашей юридической позиции.

Но расторжение договора по Азову не является панацеей. Это тоже нужно понимать. То, что происходит вокруг российской узурпации прав по Керченскому проливу и ползучей оккупации Азовского моря, имеет ответ, только если мы работаем одновременно в трех сферах: безопасности, в экономической и юридической плоскостях. Так же, как и решение о Донбассе только в сфере безопасности не имеет смысла", - сказал он.

Читайте также: Климкин: Новый проход украинских кораблей через Керченский пролив должен быть осуществлен при координации с западными партнерами, с максимальной оглаской и под международным мониторингом

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3112949
 
 
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«Порошенко в Филадельфии вручили награду "Международный государственный деятель.

21.02.2019

Совет по вопросам мировых дел Филадельфии (World Affairs Council of Philadelphia) вручил Президенту Петру Порошенко награду «Международный государственный деятель».

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«Президент Порошенко ведет украинскую нацию в борьбе за независимость и в ее защите идеалов, которые Америка воспринимает как универсальные истины, и это несмотря на попытки дестабилизации и прямое вторжение», - заявил Крэйг Снайдер, председатель Совета по вопросам мировых дел Филадельфии.»
Он подчеркнул, что украинский народ сейчас ведет такую же борьбу, которую американцы когда-то вели в Филадельфии, за национальную независимость и народный суверенитет.
«В знак признания этой жизненно необходимой работы Президента Порошенко и усилий народа Украины, для меня личная честь вручить ему награду «Международный государственный деятель», - отметил он.
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а 5 лет войны это еще не обозримая перспектива ?
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Будущие поколения россиян, не осудят Нас ибо за нами Правда!
Я знаю что в Украине есть много людей, которые хотят дружить с Россией, даже несмотря на то, как поступила Россия с Украиной.
Я хочу спросить этих людей - Что вы знаете о реальном положении дел в современной России? И сам же ответить на этот вопрос - Ничего вы о России не знаете, а знали бы, то вряд ли бы вам, захотелось дружить с РФ.
Я не знаю ни одного случая, когда человек, из за жалости к голодному животному, скормил этому животному себя. И Я никогда не поверю в то, что вы хотите скормить себя истощенной санкциями и голодной России.
Знаете ли вы, что санкции которые ввели против России, будут действовать десятилетиями? Санкции вводились не только за Украину, а и за газовые атаки в Сирии и Великобритании, за нарушение ракетного договора, за сбитый малайзийский Боинг и за агрессию против Украины тоже. Санкции не снимут до тех пор, пока путинское ОПГ, во главе с главарем Путиным, не будут осуждены международным судом в Гааге.
Могу заверить - Путин и его ОПГ, будут зубами хвататься за трон в Кремле, чтобы избежать ответственности и это может длится 50 - 60 лет и вплоть до того момента, пока не вымрет сегодняшнее поколение россиян. Россия, неизбежно будет пол века сидеть под санкциями.
За последние 5 лет, Россия из за санкций потеряла практически все средства для беззаботного существования и сегодня, пенсии у пенсионеров упали с 1000 долларов, на 100 долларов и это еще не предел. Из 300 банков, обанкротились 290 и оставшиеся 10, находятся на грани банкротства. Весь пенсионный фонд, был потрачен на поддержку курса доллара и сейчас, правительство России выкручивает налогами карманы россиян, чтобы казаться грозными.
Для украинцев, Россия создает красивую картинку но на самом деле, в России плачевное состояние. Посудите сами - Буквально на днях, ФСБ РФ арестовали и отжали 3 миллиарда долларов у американского инвестора который работал на рынке РФ с 1994 года и никогда не фигурировал в криминальных новостях. Это не глупость - Это выживание огромного организма, за счет пожирания себя же.
Из последних событий - Кадыров ушел в отставку по состоянию здоровья и это говорит о том, что в регионах Кавказа начинается тихий бунт, который гарантированно приведет к восстанию и войне. Происходит это, из за недофинансирования Кавказа.
Так же, к недавним событиям относится и прекращение финансирования Крыма, что являлось приоритетом для Кремля и это происходит в преддверии нового пакета санкций, которые считаются особо опасными для существования РФ.
Санкции, будут и дальше убивать экономику России и сегодняшняя пенсия, в 100 долларов которую получают пенсионеры РФ, очень скоро достигнут 10 долларов и это в Москве. В регионах РФ, пенсионерам лучше сразу умереть, что и произойдет из за недостатка жизненно важных медикаментов и голода.
Россия, уже сейчас скаля зубы, жадно смотрит на Украину и Беларусь, словно истощенное санкциями животное, которое боится напасть прямо из за недостатка сил.
Напомню - 1 день полноценной войны с Украиной, для РФ обходится в 1 миллиард долларов, которых у России нет и в ближайших 50 лет, Россия будет не способна на масштабные войны. Поэтому Россия хочет взять Украину обманом выдвигая на выборы Зеленского, Тимошенко, Гриценко, Бойко и если для русских это кратковременное спасение от развала России, то что от этого украинцам? Украинцам, в этой махинации не светит больше, чем по глупости скормить себя голодному и истощенному зверю в клетке.
Поэтому, хватит смотреть на блестящие картинки и слушать жалобные речи помирающего зверя, который сам же виноват что попал в такую смертельную ситуацию. Наша жизнь, насыщенна потерями и потерять такого кровожадного соседа, утрата не значительная.
PS: Придем в ЕС и НАТО, сядем за стол и выпьем за упокой своего врага РФ, на месте которой, образуется новое государство - Без Путина, без Киселева с Соловьевым и Скобеевой и с адекватными русскими которые к тому времени осознают всю суть событий 2014 - 2019 года. И Я уверен что русские, не осудят нас ибо за нами правда.
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а 5 лет войны это еще не обозримая перспектива ?
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А ты ускоришь международные суды? Приводи свой юридический диван в боевое положение!
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«Порошенко в Филадельфии вручили награду "Международный государственный деятель.

21.02.2019

Совет по вопросам мировых дел Филадельфии (World Affairs Council of Philadelphia) вручил Президенту Петру Порошенко награду «Международный государственный деятель».

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«Президент Порошенко ведет украинскую нацию в борьбе за независимость и в ее защите идеалов, которые Америка воспринимает как универсальные истины, и это несмотря на попытки дестабилизации и прямое вторжение», - заявил Крэйг Снайдер, председатель Совета по вопросам мировых дел Филадельфии.»
Он подчеркнул, что украинский народ сейчас ведет такую же борьбу, которую американцы когда-то вели в Филадельфии, за национальную независимость и народный суверенитет.
«В знак признания этой жизненно необходимой работы Президента Порошенко и усилий народа Украины, для меня личная честь вручить ему награду «Международный государственный деятель», - отметил он.
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там просто "международный деятель" ...
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Мойкша, попроси, что б тебе кто нить пєреввєл на мойкшанское наречие:

«Wednesday, February 20, 2019 11:36PM
PHILADELPHIA (WPVI) --
The President of Ukraine was in Philadelphia Wednesday night to accept an award and share his hope for peace in his country.
President Petro Poroshenko received the International Statesman Award at a World Affairs Council of Philadelphia event in Center City.
During his keynote speech, Poroshenko discussed what it is like leading a country in the face of international aggression.
https://6abc.com/society/ukrainian-president-receives-award-in-center-city/5148275/
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В каждом штате есть свой "World Affairs Council". Порошенко по всем штатам будет награды собирать? Україна розірве угоду з РФ щодо Азовського моря в осяжній перспективі. Але це не є панацеєю, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1612
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Мойкша, хоть у тебя и IQ порядка 80, но что то ж поймеш.
Чи нє?

«В среду Петр Порошенко примет участие в генассамблее ООН, где расскажет о ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса.
После выступления в ООН президент Украины отправится в столицу штата Пенсильвания Филадельфию, где ему будет вручена премия "Международный государственный деятель". Что такое "World Affairs Council"?
Премию "Международный государственный деятель" (International Statesman Award) Порошенко получит от Совета по международным делам Филадельфии ("World Affairs Council of Philadelphia"), который является частью общеамериканской сети Совета по международным делам Америки ("World Affairs Council"). В него входят 93 автономных совета в 40 штатах Америки, которые поддерживают и спонсируют более 2000 корпораций, фондов и частных лиц.
Но важнее то, что "World Affairs Council" является одной из ведущих американских площадок-форумов по вопросам государственной и мировой политики в США. Каждый год он предлагает серии из более чем двадцати своевременных и информативных программ по самым актуальным вопросам американской и международной жизни.»
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А что же " World Affairs Council of Dallas"? Или "World Affairs Council of Kentucky"? Начхали на Порошенко? Україна розірве угоду з РФ щодо Азовського моря в осяжній перспективі. Але це не є панацеєю, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9621"World Affairs Council of Western Massachusetts" тоже молчит. Україна розірве угоду з РФ щодо Азовського моря в осяжній перспективі. Але це не є панацеєю, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9621 Україна розірве угоду з РФ щодо Азовського моря в осяжній перспективі. Але це не є панацеєю, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9621
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ТІЛЬКИ ІДІОТ МОЖЕ ВВАЖАТИ, ЩО ДЕРЖАВА МОЖЕ ІСНУВАТИ БЕЗ ВЛАДИ.
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І ТОЙ ХТО НЕ ХОЧЕ СВОЄЇ ВЛАДИ, БУДЕ МАТИ ЧУЖУ.
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Будущие поколения россиян, не осудят Нас ибо за нами Правда!
Я знаю что в Украине есть много людей, которые хотят дружить с Россией, даже несмотря на то, как поступила Россия с Украиной.
Я хочу спросить этих людей - Что вы знаете о реальном положении дел в современной России? И сам же ответить на этот вопрос - Ничего вы о России не знаете, а знали бы, то вряд ли бы вам, захотелось дружить с РФ.
Я не знаю ни одного случая, когда человек, из за жалости к голодному животному, скормил этому животному себя. И Я никогда не поверю в то, что вы хотите скормить себя истощенной санкциями и голодной России.
Знаете ли вы, что санкции которые ввели против России, будут действовать десятилетиями? Санкции вводились не только за Украину, а и за газовые атаки в Сирии и Великобритании, за нарушение ракетного договора, за сбитый малайзийский Боинг и за агрессию против Украины тоже. Санкции не снимут до тех пор, пока путинское ОПГ, во главе с главарем Путиным, не будут осуждены международным судом в Гааге.
Могу заверить - Путин и его ОПГ, будут зубами хвататься за трон в Кремле, чтобы избежать ответственности и это может длится 50 - 60 лет и вплоть до того момента, пока не вымрет сегодняшнее поколение россиян. Россия, неизбежно будет пол века сидеть под санкциями.
За последние 5 лет, Россия из за санкций потеряла практически все средства для беззаботного существования и сегодня, пенсии у пенсионеров упали с 1000 долларов, на 100 долларов и это еще не предел. Из 300 банков, обанкротились 290 и оставшиеся 10, находятся на грани банкротства. Весь пенсионный фонд, был потрачен на поддержку курса доллара и сейчас, правительство России выкручивает налогами карманы россиян, чтобы казаться грозными.
Для украинцев, Россия создает красивую картинку но на самом деле, в России плачевное состояние. Посудите сами - Буквально на днях, ФСБ РФ арестовали и отжали 3 миллиарда долларов у американского инвестора который работал на рынке РФ с 1994 года и никогда не фигурировал в криминальных новостях. Это не глупость - Это выживание огромного организма, за счет пожирания себя же.
Из последних событий - Кадыров ушел в отставку по состоянию здоровья и это говорит о том, что в регионах Кавказа начинается тихий бунт, который гарантированно приведет к восстанию и войне. Происходит это, из за недофинансирования Кавказа.
Так же, к недавним событиям относится и прекращение финансирования Крыма, что являлось приоритетом для Кремля и это происходит в преддверии нового пакета санкций, которые считаются особо опасными для существования РФ.
Санкции, будут и дальше убивать экономику России и сегодняшняя пенсия, в 100 долларов которую получают пенсионеры РФ, очень скоро достигнут 10 долларов и это в Москве. В регионах РФ, пенсионерам лучше сразу умереть, что и произойдет из за недостатка жизненно важных медикаментов и голода.
Россия, уже сейчас скаля зубы, жадно смотрит на Украину и Беларусь, словно истощенное санкциями животное, которое боится напасть прямо из за недостатка сил.
Напомню - 1 день полноценной войны с Украиной, для РФ обходится в 1 миллиард долларов, которых у России нет и в ближайших 50 лет, Россия будет не способна на масштабные войны. Поэтому Россия хочет взять Украину обманом выдвигая на выборы Зеленского, Тимошенко, Гриценко, Бойко и если для русских это кратковременное спасение от развала России, то что от этого украинцам? Украинцам, в этой махинации не светит больше, чем по глупости скормить себя голодному и истощенному зверю в клетке.
Поэтому, хватит смотреть на блестящие картинки и слушать жалобные речи помирающего зверя, который сам же виноват что попал в такую смертельную ситуацию. Наша жизнь, насыщенна потерями и потерять такого кровожадного соседа, утрата не значительная.
PS: Придем в ЕС и НАТО, сядем за стол и выпьем за упокой своего врага РФ, на месте которой, образуется новое государство - Без Путина, без Киселева с Соловьевым и Скобеевой и с адекватными русскими которые к тому времени осознают всю суть событий 2014 - 2019 года. И Я уверен что русские, не осудят нас ибо за нами правда.
 показать весь комментарий
 
 
«Я хочу спросить этих людей - Что вы знаете о реальном положении дел в современной России? И сам же ответить на этот вопрос - Ничего вы о России не знаете, а знали бы, то вряд ли бы вам, захотелось дружить с РФ.
Я не знаю ни одного случая, когда человек, из за жалости к голодному животному, скормил этому животному себя. И Я никогда не поверю в то, что вы хотите скормить себя истощенной санкциями и голодной России.»(с)

ОРДЛО уже знает...
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"Совет по вопросам мировых дел Филадельфии"- Порошенко уже житель Филадельфии? Україна розірве угоду з РФ щодо Азовського моря в осяжній перспективі. Але це не є панацеєю, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8069
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"World Affairs Council" является одной из ведущих американских площадок-форумов по вопросам государственной и мировой политики в США. »
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Портянка мойкшанська, а перед ти ти ж мекало, шо таке: «у кожному штаті є »:
«Strigr Str В каждом штате есть свой "World Affairs Council". Порошенко по всем штатам будет награды собирать? »(с)

Але ж відповім. США це єдина Держава у світі, яка льогко приводить до тями держави - урки і держави 3,14дараси.
Так зрозуміло?
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Эта "награда" из серии "Великая Международная Награда из Крыжопля".
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Премию "Международный государственный деятель" (International Statesman Award) Порошенко получит от Совета по международным делам Филадельфии ("World Affairs Council of Philadelphia"), который является частью общеамериканской сети Совета по международным делам Америки ("World Affairs Council"). В него входят 93 автономных совета в 40 штатах Америки, которые поддерживают и спонсируют более 2000 корпораций, фондов и частных лиц.
Но важнее то, что "World Affairs Council" является одной из ведущих американских площадок-форумов по вопросам государственной и мировой политики в США.
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А може треба було б краще відновлювати свій військово-морський флот? А якшо нема клепки самим будувати,то наші американські друзі пропонують нам на шару забрати фрегати типу Oliver Hazard Perry,я вже не кажу про катери Island.Бо Миколаївський суднобудівний вже довели до ручки.А ми все чогось чекаємо.Може воно саме якось розсосеться...
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Совершенно некомпетентный чувак. Вместо того, чтоб с документами идти в международные суды, считать суммы неустоя, накапливать позитивные для Украины решения, оно как обезъянка рвет бумагу. Да это рашка должна делать, рвать договора, чтоб не влетать в копеечку по итогам, а не мы. Пусть и дальше нарушают действующие соглашения, чем больше тем лучше. Уберите его кто-то с поста, когда уже выборы?..
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«компетентньй» Зеля, усьо разрулит...

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Не сомневайся, любое действие луче бездействия. Ваши реваншисты, регионалы перефарбованные, только эмитируют работу, бег на месте.
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Ти ото, краще б навчився писати без помилок.
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Ти краще за собою слідкуй, бо напомилявся вже на декілька статей, ще коли тільки підписався підмахувати брехуну за гроші.
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всі документи вже давно у міжнародних судах, не хвилюйтесь
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То до чого всі ці пафоси? Так і треба казати, що вважаємо договір більш не дієвим, так як рашка вже його порушила і дефакто розірвала, а не ми розриваємо. В юриспруденції диявол криється в деталях.
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Договор с московией по азовскому морю подписывал кучма. Доживет ли эта сволочь до суда? При порошенке очевидно нет. А с суда над рыжим тараканом должно начаться возрождение Украины. медведчуки, порошенки, яремы, луценки и т.п. шваль мелкие сявки по сравнению со старым уркаганом.

Очень простой вопрос: кто из кандидатов в Президенты Украины добьется суда справедливыми судьями над главным виновником (после тупорылых избирателей, разумеется) нынешнего положения Украины - старым бандитом кучмой?
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якщо це таке просте питання - дайте на нього відповідь. я, наприклад, не можу відповісти на це дуже просте питання. хто точно НЕ зможе добитися - набагато легше сказати. Можливо відповідь на ваше питання - НІХТО?
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"Украина расторгнет договор с РФ по Азовскому морю в обозримой перспективе. Но это не является панацеей, - Климкин"
- Когда вы уже, нах, поймете, что РФ это одно, а ***** совершенно другое? Хватит уже отождествлять этого педофила с с всем населением России! Мысли в его башке совершенно не те же, что у обычного кацапа!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина расторгнет договор с РФ по Азовскому морю в обозримой перспективе. Но это не является панацеей, - Климкин
 
 
 
 
 
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