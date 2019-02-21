 "Одного из организаторов нападения на меня выпустили из СИЗО", - активист Устименко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Устименко сообщил на своей странице в Facebook.

"Одного из организаторов нападения на меня выпустили из СИЗО. Теперь он находится на свободе", - написал активист.

Он отметил, что все свидетели по делу отказались давать показания. При этом, по словам Устименко, задержанных исполнителей могут оправдать.

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"При отсутствии в материалах дела направленного в суд "организатора" - задержанных исполнителей Гаврилюка и Руденко суд может просто оправдать. Никакой преступной группы, никакого заказного покушения. Мне продолжили мероприятия по предоставлению госохраны. Я не хочу снова обращать здесь внимание на трухановських шавок типа Форостяка, который лжет о том, что меры мне продлили уже 6.02. Я точно знаю, что это очередная ложь циничных уродов. Очередной приказ задним числом", - написал Устименко.

Он добавил, что отдельного уголовного производства в отношении организаторов и заказчиков нападения не существует.

"Если дело не перевести в другой следственный орган из следственного управления в Одессе - оно будет развалено. Прошу о помощи с объединением и переводом дела в другой следственный орган", - подытожил Устименко.

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Напомним, двое неизвестных 5 июня напали на лидера одесского отделения "Автомайдана" Виталия Устименко. Телеведущего и активиста "Автомайдана" Виталия Устименко 5 июня забрали в больницу со следами побоев и ножевым ранением спины, после того как двое неизвестных напали на него вблизи одесского филиала Общественного телевидения, где Устименко вел программу "Тема дня". Очевидцы инцидента отметили, что двое нападавших ждали активиста еще за полчаса до нападения.

Позже, 18 июня, произошло нападение на главного редактора херсонского сайта "Мост", представителя ОО "Институт массовой информации" в Херсонской области Сергея Никитенко.

По словам журналиста, нападавшие на него похожи на людей, которые ранее нанесли ножевые ранения Устименко. Он узнал их на скриншоте с видео событий в Одессе.