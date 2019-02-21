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Все про:Беркут (8496) СБУ (13245) Сирия (2770)

 СБУ неизвестно о гибели экс-беркутовца из "Черной роты" Горбика в Сирии

Служба безопасности пока не располагает информацией о возможной гибели бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Руслана Горбика в составе частной военной компании Вагнера в Сирии.

Об этом сообщил в комментарии телеканалу "Прямой" руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается Руслана Горбика, Служба безопасности сегодня не располагает информацией ни о его участии в составе подразделения военной российской разведки, известной как ЧВК Вагнера на территории Сирии, ни о факте его гибели", - сказал он.

В то же время в СБУ убеждены, что Горбик не был в составе ЧВК Вагнера год назад.

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"Мы уверены в том, что его не было в этой структуре год назад во время удара войск коалиции по наемникам ЧВК Вагнера в Сирии во время так называемого пригожинского наступления", - отметил Гуськов.

По его словам, нельзя верить молве о гибели кого-то из участников ЧВК Вагнера, поскольку были случаи, когда "наемники по разным причинам сами инициировали слухи о своей гибели в Сирии, но на самом деле они до сих пор живы".

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Гуськов также сообщил, что недавно в оккупированном Крыму прошел набор в ряды ЧВК Вагнера. Новые наемники будут отправлены в Судан. Имена новобранцев чиновник пообещал обнародовать в ближайшее время.

Ранее "Громадське" сообщило, что подозреваемый в расстрелах участников Майдана бывший "беркутовец" Руслан Горбик, который в конце февраля 2014-го выехал в Россию и был объявлен в розыск, мог погибнуть в Сирии, на службе в ЧВК Вагнера.

Источник: https://censor.net.ua/n3112945
 
 
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СБУ кроме орехов и слежки за неугодными вообще ничего не известно.
Ни о гражданстве Трухи и Насирова, ни о семье Семочко........
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Защитнички наши! Голубаны и Семочки - кумиры поколения, воспитанного при Порошенко.
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)))))) не прошло и пяти лет. только тут уже тогда 300€ просили "за разблокировку". ))
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та вам дошера чего не известно. Пока через сомали дойдет до вас инфа, она уже все известна .
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)) та отрыть пазлы и посмотреть, если мелко нарублены - значить где то попал под "мясорубку гатлинга".
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Им некогда! Надо рубать бабло, переписывать имущество на жен и оформлять им паспорта РФ...
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