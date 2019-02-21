 Медведчук является агентом российского влияния, а не шпионом. Он должен содействовать консолидации украинцев, - Климкин

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"МИД не взаимодействует с Медведчуком. Ни в каких реалиях... Но, я бы не недооценивал деятельность Медведчука с точки зрения последствий того, что он делает. Поскольку он один из немногих говорит здесь, в Украине, то, что Россия фактически хочет сделать из Украины. Он говорит о федерализации, об автономном Донбассе с парламентом и правительством.
То, что он открыто отстаивает российскую линию в Украине, должно способствовать нашей консолидации. И то, что есть тот, кто открыто выражает и проводит российскую линию, должно быть для каждого и всех в украинском обществе опаской. И в политическом контексте, и в медийном, и в любом другом", - сказал министр.
Отвечая на вопрос, не лучше ли консолидации общества в условиях войны способствовал бы недопуск таких людей, как Медведчук, в Украину, Климкин отметил: "Он же не шпион. Медведчук - агент российского влияния, а не российской разведки".
Полное интервью с Павлом Климкиным читайте ЗДЕСЬ.
https://censor.net.ua/ua/news/3064960/sud_odesy_zalyshyv_pid_areshtom_biyitsya_ayidara_korniyevskogo_pidozryuvanogo_v_torgivli_zbroyeyu_foto
а його протеже, який розхитує державу зсередини, має бути знищений.
Министра иностранных дел на наше горе...
чому ви це дозволяєте ?
навіщо тримаєте ворога поряд ? чому він не за гратами, а продовжує свою гру проти України ?
Выбирайте и далее Вилкулов, Бойков и прочих "медведчуков" в лице Порошенко!
там все зрозуміло. 146% в адзін тур
Інколи здавалось би приязні відносини виявляються награними та нещирими, "когда друг оказался вдруг ", сторони просто використовують одне одного, або це відбувається в односторонньому порядку шляхом маніпуляцій, це завди помітно, аби було бажання розгледіти крізь рожеві окуляри. ... політиків це стосується в першу чергу, там такі інтриги, що нам і не снилось.
Приоритеты Пети и его команды расставлены.
Вірний: цього гівнюка терплять бо все, шо він висловлює - токсичне гівно, бо він сам кум ху.ла, вбивця Стуса, а значить будь-хто, хто висловлює такі ж думки - теж гівнюк. Хоча кацапська пропагандистська машина і це колись почне використовувати проти нас.
крыса картавая, за что люди на Майдане погибли??? ВЕШАТЬ, не глядя!
)))), та отож), кум ***** може спілкуватися\взаємодіяти тільки з першою особою України ))))
Не получилось. Теперь вторая попытка.
С помощью "зеленских человечков".
И сейчас не получится!
https://twitter.com/Anakoyher
https://censor.net.ua/news/54841/medvedchuk_organizoval_vstrechu_timoshenko_s_rossiyiskoyi_prokuraturoyi__poroshenko
https://prm.ua/ru/kreml-sdelal-svoyu-stavku-medvedchuk-nazval-timoshenko-********-podgotovlennyim-kandidatom-v-prezidentyi-ukrainyi/
у своє виправдання..
нагадаю попередні перли :
"корупція - основа української державності",
"краще ми (соєві) будемо красти (змушені красти) у українців,
ніж це буде робити путін",
"або порошенко, або путін"