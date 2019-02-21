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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (809) МИД (4899) Климкин (2076)

 Медведчук является агентом российского влияния, а не шпионом. Он должен содействовать консолидации украинцев, - Климкин

Кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук является агентом российского влияния, а не шпионом.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"МИД не взаимодействует с Медведчуком. Ни в каких реалиях... Но, я бы не недооценивал деятельность Медведчука с точки зрения последствий того, что он делает. Поскольку он один из немногих говорит здесь, в Украине, то, что Россия фактически хочет сделать из Украины. Он говорит о федерализации, об автономном Донбассе с парламентом и правительством.

То, что он открыто отстаивает российскую линию в Украине, должно способствовать нашей консолидации. И то, что есть тот, кто открыто выражает и проводит российскую линию, должно быть для каждого и всех в украинском обществе опаской. И в политическом контексте, и в медийном, и в любом другом", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, не лучше ли консолидации общества в условиях войны способствовал бы недопуск таких людей, как Медведчук, в Украину, Климкин отметил: "Он же не шпион. Медведчук - агент российского влияния, а не российской разведки".

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Полное интервью с Павлом Климкиным читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3112944
 
   
 Топ комментарии
 
А как же "посягание на целостность государства" или пусть дальше "консолидирует"?
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он должен сидеть но эта власть никого не садит
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Понятно, Медведчук, в отличии от шатающих лодку зрадофилов и спрашивающих про коррупцию москальских провокаторов - полезен и способствует.
Приоритеты Пети и его команды расставлены.
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он должен сидеть но эта власть никого не садит
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Эта власть никого из шпионов Путина не садит. Наоборот они все служат сразу двум господам и Путину и Барыге.
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Климкин на дурачка косит. Как может кум сатаны Путина "консолидировать украинцев"? Он должен получить достойную оценку от государства, должен быть осужден с конфискацией , а не процветать в Украине.
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он и так консолидирует. Так просрать российские деньги может только он. Он скорее работает не на проросийских граждан, а против них)))Я не знаю, кто его вообще поддерживает. Его же все ненавидят
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А как же "посягание на целостность государства" или пусть дальше "консолидирует"?
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для консолідації нам вистачить і путлєра за порєбріком
а його протеже, який розхитує державу зсередини, має бути знищений.
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Ksenia VB - это всем очевидно.., кроме пашки....

Министра иностранных дел на наше горе...
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"для консолідації нам вистачить і путлєра за порєбріком" (С). Як можете побачити на прикладі Цензора, - не вистачає. Від слова "зовсім".
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Не вистачає. Судячи з коментів на Цензорі - ой, як не вистачає. Не здивуюсь, якщо незабаром в коментах зрадоботів з'явиться думка, що загроза з боку раши - то передвиборчий піар.
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якби медведчук зник це була би перемога і позитивні емоції, які би і консолідували.
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Ты о барыге,куме трупанчука? Тогда всё верно! Медведчук є агентом російського впливу, а не шпигуном. Він має сприяти консолідації українців, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8887
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Все познается в сравнении: он позволяет власти дальше мнить себя "патриотами".
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Правильно, это общий план Пети и *****, один кричит какой он патриот и ворог кремля, а другой за поребриком ему всячески в этом подыгрывает.
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дуже потужного впливу
чому ви це дозволяєте ?
навіщо тримаєте ворога поряд ? чому він не за гратами, а продовжує свою гру проти України ?
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Этот вопрос уместно задать дадагому Пэтру Ляксеечу, а не аудитории Цензора.
Выбирайте и далее Вилкулов, Бойков и прочих "медведчуков" в лице Порошенко!
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ви нікому нічого не должны"!
там все зрозуміло. 146% в адзін тур Медведчук є агентом російського впливу, а не шпигуном. Він має сприяти консолідації українців, - Клімкін - Цензор.НЕТ 693
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Эти вопросы задай ПОПе,только ОНА знает ответ.Хотя могу и я сказать,лола кума никогда не обидит!Это же связующее звено между НЕЙ,и ЕЁ хозяином ****** ботоксным! Медведчук є агентом російського впливу, а не шпигуном. Він має сприяти консолідації українців, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7038Ксюха,да небось прозреваешь ???? Медведчук є агентом російського впливу, а не шпигуном. Він має сприяти консолідації українців, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3320
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Ми ще побачимо, хто і кого образить або не образить.
Інколи здавалось би приязні відносини виявляються награними та нещирими, "когда друг оказался вдруг ", сторони просто використовують одне одного, або це відбувається в односторонньому порядку шляхом маніпуляцій, це завди помітно, аби було бажання розгледіти крізь рожеві окуляри. ... політиків це стосується в першу чергу, там такі інтриги, що нам і не снилось.
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Как только «Нептун» и «Гром-2» пойдут в войска.
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Грейте змея дальше. Ответка обязательно прилетит.
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Понятно, Медведчук, в отличии от шатающих лодку зрадофилов и спрашивающих про коррупцию москальских провокаторов - полезен и способствует.
Приоритеты Пети и его команды расставлены.
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Они жили и работали. На их налоги тебя учили, лечили. Ты вырос и решил, что они больше не нужны. Кто они все знают, а кто ты даже не догадываются. Скромнее надо быть. А вдруг из тебя ничего не получиться?
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невірний translate.
Вірний: цього гівнюка терплять бо все, шо він висловлює - токсичне гівно, бо він сам кум ху.ла, вбивця Стуса, а значить будь-хто, хто висловлює такі ж думки - теж гівнюк. Хоча кацапська пропагандистська машина і це колись почне використовувати проти нас.
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БРЕД И МАРАЗМ ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ БАРЫГ!
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То, что он открыто отстаивает российскую линию в Украине, должно способствовать нашей консолидации. Источник: https://censor.net.ua/n3112944

крыса картавая, за что люди на Майдане погибли??? Медведчук является агентом российского влияния, а не шпионом. Он должен содействовать консолидации украинцев, - Климкин - Цензор.НЕТ 1952 ВЕШАТЬ, не глядя!
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За консолидацию плять....Садить на кол!!!
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МИД не взаимодействует с Медведчуком. Ни в каких реалиях...Источник:https://censor.net.ua/n3112944

)))), та отож), кум ***** може спілкуватися\взаємодіяти тільки з першою особою України ))))
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К чему этот пустозвон ? Пока есть ***** вы ничего не сделаете с мертвечуком.
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Як на мене,то найкраще,що консолідує українців- це коли мертвечук буде гойдатись на шибениці...разом з кумом своїм їб##чим...
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А статью о предательстве Родины отменили с учетом ,что идет война. Или если такая ситуация была бы например в Америке или евро союзе, человек был бы на свободе?
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нормально так устроился медведчук у порошенки с клизминым "агентом влияния" - дворцы в Киеве и Крыму, бизнес процветает как в россии так и в Украине + "должность" при порошенко и ночные "свидания" у пети дома...
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так, а що тут дивного?! он і Меркельша) сказала - шо газ це не політика, а бізнес з ******! Медведчук є агентом російського впливу, а не шпигуном. Він має сприяти консолідації українців, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7009
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Климкина пора на ёлочку за фаберже подвешивать. Эта сволочь без образования, такой же смотрящий. как и Гонтарева, и плокулол. Барыга разогнал весь МИД. чтобы пристроить туда своих шестёрок. Он уволил Сергеева из ООН по приказу Путина. Уж очень плохо выглядел Чуркин на его фоне. Поставил своего смотрящего в МИД математика Климкина из Московии, разогнал других патриотов из МИДа чтобы угодить Путину.
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В команді героїчного Петра тількиі безфабержові.
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Політичні і моральні товстозаді євнухи. Упирі.
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Медведчук просто враг государства Украина. Точка. Но он открытый враг, а как насчет скрытых? Почему "остаточне прощавай" не касается агентов КГБ и ФСБ? Улицы переименовать мы можем, хоть это и дорого, а вот опубликовать фамилии - обссыкаемся?
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Врагам можно уже не скрываться: власть дала отмашку "Можно"!
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Собственно, Медведчук никогда и не скрывался - с таким кумом нужды не было.
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С такими "руководителями" от ляксеича Украине никаких врагов не нужно.Эти ******** сами все сделают.
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Путин пытался разрушить Украину с помощью "зеленых человечков".
Не получилось. Теперь вторая попытка.
С помощью "зеленских человечков".
И сейчас не получится!
https://twitter.com/Anakoyher
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Сказал, что медведчук - полезный чувак.
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Ага, коли вам докучає чіряк на сраці, то на справді тим той чіряк консолідує у вас в організмі імунний захист. І з соєвої подачі, чім той чіряк у вас на сраці довше тим ви стаєте кріпшим і сконсолідованим. Одним висловом: чірякі на сраці, явлєніє нужное і архіполєзное.
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Ющенко привёл к власти Януковича, Порошенко под вопли о "врагах народа" тащит наверх Медведчука. Просто "картина маслом".
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одна фоточка що в центрі реальна десь 97 року, все інше соєвий криворукий фотожоп. Убогість!
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соєві баригі не знають, яку дурню казати
у своє виправдання..

нагадаю попередні перли :
"корупція - основа української державності",
"краще ми (соєві) будемо красти (змушені красти) у українців,
ніж це буде робити путін",
"або порошенко, або путін"
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Ну вот а я вам говорил ,что Виктор Медведчук отрекся от Владимира Путина,порвал кумовство.И вместе с Петром Алексеевичем помогал выносить раненых на майдане,подавал брусчатку ,готовил коктейли молотова.За эти подвиги ему в ближайшее время ,будет присвоено звание героя Украины и попутчика революции.
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А я була кращої думки про Клімкіна. Шкода, що помилялась.
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Не, пусть погуляет. Пусть поживет в своих шикарных хоромах. У меня идея. Есть такая награда, как "Народный Герой Украины". Надо внедрить противоположное - "Народное Чмо Украины"..Кандитаты - Медведчук, Бойко и Вилкул. Как это сделать технически?
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Ну да все же с одной шоблы как тут опоросить искустаенно по дипломатически сказпл хотя какой он дипломат написали прочитал
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Він буде краще консолідувати українців коли буде сидіти у тюрьмі, або коли на нього обміняють наших військовополонених.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМедведчук является агентом российского влияния, а не шпионом. Он должен содействовать консолидации украинцев, - Климкин
 
 
 
 
 
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