 Медведчук является агентом российского влияния, а не шпионом. Он должен содействовать консолидации украинцев, - Климкин

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"МИД не взаимодействует с Медведчуком. Ни в каких реалиях... Но, я бы не недооценивал деятельность Медведчука с точки зрения последствий того, что он делает. Поскольку он один из немногих говорит здесь, в Украине, то, что Россия фактически хочет сделать из Украины. Он говорит о федерализации, об автономном Донбассе с парламентом и правительством.



То, что он открыто отстаивает российскую линию в Украине, должно способствовать нашей консолидации. И то, что есть тот, кто открыто выражает и проводит российскую линию, должно быть для каждого и всех в украинском обществе опаской. И в политическом контексте, и в медийном, и в любом другом", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, не лучше ли консолидации общества в условиях войны способствовал бы недопуск таких людей, как Медведчук, в Украину, Климкин отметил: "Он же не шпион. Медведчук - агент российского влияния, а не российской разведки".

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