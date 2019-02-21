 ГПУ начала расследование против чиновников, которые разворовывали средства из фонда "пакета малыша". ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствует письмо Генпрокуратуры, направленное областным управлением соцзащиты.

"В ходе расследования, среди прочего, исследуются обстоятельства закупки и фактических поставок единовременной натуральной помощи "пакет малыша" во время реализации пилотного проекта "Обеспечение социальной защиты и ответственного отцовства в Украине", — отмечается в письме.

Известно, однако, что закупка "пакетов малыша" и их поставки осуществлялись ЮНОПС (один из структурных подразделений ООН) за деньги субвенции местным бюджетам, предварительно перечисленные областями на счет этой организации, согласно постановлению Кабмина №512 от 20.06.2018, подготовленной Министерством социальной политики.

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Содержание бэби-боксов, которые мамы начали получать с 17 сентября как одноразовую помощь при рождении ребенка, явно не дотягивал по стоимости на 5 тыс. грн., а поставщик продавал их по 3228 грн за "пакет", включая доставку, однако областям продолжали рассылать договоры, требуя с них перечислить суммы из расчета 5 тыс. грн за коробку плюс комиссионные.