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 ГПУ начала расследование против чиновников, которые разворовывали средства из фонда "пакета малыша". ДОКУМЕНТ

Генпрокуратура Украины проводит досудебное расследование по фактам совершения неправомерных действий должностными лицами органов госвласти, "которые по предварительному сговору с руководителями коммерческих структур, злоупотребляя предоставленной им властью и служебными полномочиями, совершали хищения государственных средств по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.364; ч.2 ст.191; ч.5 ст.191 УК Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствует письмо Генпрокуратуры, направленное областным управлением соцзащиты.

"В ходе расследования, среди прочего, исследуются обстоятельства закупки и фактических поставок единовременной натуральной помощи "пакет малыша" во время реализации пилотного проекта "Обеспечение социальной защиты и ответственного отцовства в Украине", — отмечается в письме.

Известно, однако, что закупка "пакетов малыша" и их поставки осуществлялись ЮНОПС (один из структурных подразделений ООН) за деньги субвенции местным бюджетам, предварительно перечисленные областями на счет этой организации, согласно постановлению Кабмина №512 от 20.06.2018, подготовленной Министерством социальной политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость бэби-бокса составляет 3377 грн. На сегодняшний день в регионы отправлено более 30 тыс. штук, - Кабмин

ГПУ начала расследование против чиновников, которые разворовывали средства из фонда пакета малыша 01
ГПУ начала расследование против чиновников, которые разворовывали средства из фонда пакета малыша 02

Содержание бэби-боксов, которые мамы начали получать с 17 сентября как одноразовую помощь при рождении ребенка, явно не дотягивал по стоимости на 5 тыс. грн., а поставщик продавал их по 3228 грн за "пакет", включая доставку, однако областям продолжали рассылать договоры, требуя с них перечислить суммы из расчета 5 тыс. грн за коробку плюс комиссионные.

Источник: https://censor.net.ua/n3112943
 
 
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Они не виновны,грося воровать разрешил и долю получил,пошли в опу.
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Памперсы воровали, наверное знают, что в будущем понадобятся.
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Перед тем, как не получить бэби-бокс будущие мамочки должны сдать в роддом мама-бокс.
ГПУ начала расследование против чиновников, которые разворовывали средства из фонда "пакета малыша" - Цензор.НЕТ 5119
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страна прогнила насквозь. От дворника до президента
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ начала расследование против чиновников, которые разворовывали средства из фонда "пакета малыша". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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