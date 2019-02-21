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Все про:захват (706) Крым (21140) аэродром (70) Гиркин (71)

 Аэродром "Бельбек" в 2014 году захватывали военнослужащие ВС РФ, - террорист Гиркин

Российский террорист Игорь Гиркин, участвовавший в оккупации Крыма и выступавший одним из инициаторов российской агрессии на Донбассе в 2014 году, подтвердил, что аэродром "Бельбек" захватывался "официальными "зелеными человечками"".

Об этом Гиркин написал у себя на странице в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

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Так, коментируя информацию о его участии в захвате аэродрома "Бельбек", террорист отметил, что "никогда не захватывал аэродром "Бельбек" - это делали официальные "зеленые человечки". Я всего-лишь руководил группой ополченцев, первой прибывшей в гражданский аэропорт Симферополя для предотвращения предполагаемого прибытия туда Турчинова". 

Напомним, что "зелеными человечками" именуют военнослужащих РФ, которые без каких-либо опознавательных знаков принимали участие в оккупации Крыма и Донбасса.  

Аэродром Бельбек в 2014 году захватывали военнослужащие ВС РФ, - террорист Гиркин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112941
 
 
 Топ комментарии
 
вас болванов свинорылых подхуйловцев, хоть бы инструктировали перед работой! Порошенко выбрали президентом в МАЕ 2014, а Бельбек захватили в феврале!
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вылезло из...
гавкнул?
залазь обратно... херой
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Почему караульные с начкарами во главе , согласно "Устава караульной службы " НЕ ОТКРЫЛИ ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ ??? !!! ЧТО . БЫЛ ПРИКАЗ НЕ СТРЕЛЯТЬ ???
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ты думаешь, ТОГДА было легко выстрелить в человека, ребенок которого с твоим в одной песочнице играет?
Они с нашими жили в одних ДОСах, семьи дружили, дети в одну школу ходили, праздники вместе. Кремлевская гнида всё точно рассчитал....
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А хтось сумнівався ?
Лише кацапи, все ви накоїли.
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Цікаво хто йому дозволяє таке ляпати? І головне за що?
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Так Фуйло вже давно зізнався,що там були його люди, задля забеспеченя "волевиявлення"...
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если вспомнить, что фоторобот одного из закладчиков "сахара" в многоэтажки сильно похож на молодого Дыркина, то в случае его смерти всплывет очень много интересного.
Он не дурак. Застраховался.
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злякався прибуття) Кривавого-Пастора)))
і до цих пір))) не може вийти з цього стану))), реконструктор кацяпський! Аэродром "Бельбек" в 2014 году захватывали военнослужащие ВС РФ, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 3896
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потому, что ты там не был, а то бы конечно всех перестреляли
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вас болванов свинорылых ************, хоть бы инструктировали перед работой! Порошенко выбрали президентом в МАЕ 2014, а Бельбек захватили в феврале!
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ты читать не умеешь? ПОРОШЕНКО СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА ПОСЛЕ ОПИСАННЫХ СОБЫТИЙ!!
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у вас на кацапии уже гугл отключили, а яндекс вам такого не показывает?

Нагороди та вшанування[ред. | ред. код]
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджений Орденом «За мужність» III ступеня (19.07.2014, посмертно)[1]У грудні 2015 року в Одесі колектив фотограмметричного центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України урочисто відкрив на території частини пам'ятник загиблим топографам та меморіальну дошку пам'яті першого загиблого під час анексії Росією Криму українського військовослужбовця - прапорщика Сергія Кокуріна[2].
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кто то захватил
кто то сдал
с пiснями и парадным маршем
теперь сидит в ВР за свой подвиг
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Рашист меж не знає, коли в 2014 кримськотатарськи журналісти питали військових рф чому ви тут зі зброєю, відповідь : "это моя земля!", це є на ютубі. І де гарантія що сеча їм не стукне в голову з'явитися в іншому районі України, якщо президетом і главкомом буде якийськлоун Зе наприклад?
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Щось ця гнида дуже вже зажилась на цьому світі. Так,дивись і до Гааги дотягне...
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Всі ці зізнання нам до сраки. Це і без нього було відоме. Втрачати значно легше, ніж повертати. Всі попередні президенти знали про зазіхання Росії на Крим. І ніхто нічого не робив, щоб зміцнити українську владу в Криму. Навпаки, вигадали "нейтральний статус" України, та знищували армію. Більшість з цього балагану кандидатів готові капітулювати перед Росією. То навіщо нам навіть знати їхні імена?
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Когда уже в Украине будет организован спецотдел по типу Моссада? У него работы - непочатый край! Нужно столько народу поблагодарить...
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Такой отдел есть на службе у каждого олигарха... олигарх платит, они работают...
Государство таким людям платить не хочет ((((
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...по типу Моссада- это очень правильно! но дело в том что Украина вся пронизана мокшанской агентурой, и если даже попытаться сделать что то подобное, все сразу будет слито НА парашу!
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Моссад якраз і створювався з підпільної організації, яка поролася з ворожою агентурою серед підпілля.
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у нас безальтернативное перемирие. А Моссад зароджувався задовго до набуття незалежності Ізраїлю з партизанських загонів "Хагана", які воювали з арабами та британцями. З самого початку вони ставили завдання боротьби з британськими агентами, які намагалися просочитися в органи управління ізраїльського підпілля. До речі, "Шай" мало не дійшла до війни з правими радикалами "Иргун", яким керував Менахім Бегін (Мечіслав Вольфович Бегун, який був засуджений в СРСР до 8 років, але як польський громадянин звільнений в 1941 і потрапив до армії Андерса в Палестині) найгучніша його справа- підрив готелю "Царь Давид" з британською адміністрацією. Що не завадило Бегіну пізніше стати прем'єром, якому на пряму підпорядковувався Моссад. Там теж на початку було не все так гладко.
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Такие силы уже как 4 года существуют! Называются "ССО - силы специальных операций". Правда об их "работе" ничего не слыхать, видать ее и нет, поскольку у нас самый главный их начальнник - наипервейший "миротворец"!
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невпевнений що до аналогій. То все таки трохи інша специфіка.
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Не думаю що, в сьогоднішніх українських реаліях можливе ствроення чогось подібного до Моссаду. Не те керівництво, не те середовище.
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это чмо ездит в метро однин, неужели некому вывезти эту мразь оттуда и посадить на 50 лет...
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Ты же никак не встанешь с дивана и не возмёшься!
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Да шо вы говорите! Какая неожиданная новость!
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Пипец, "капитан очевидность", а я ***** и не подозревал....
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Його і банду потрібно було розстріляти коли драпали зі славянська але головнокомандувач здрейфив а бельбек турчинов профукав судити їх як януковича за зраду
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Правоохранители, собирающие доказательства для Гааги, не жуйте сопли, документируйте. Это уже является прямым доказательством оккупации Крыма парашей, написанное этим чмошником добровольно. Он уже не скажет, что написал признание под угрозой зажатия яиц работниками СБУ.
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