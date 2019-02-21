 Аэродром "Бельбек" в 2014 году захватывали военнослужащие ВС РФ, - террорист Гиркин

Об этом Гиркин написал у себя на странице в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.
Так, коментируя информацию о его участии в захвате аэродрома "Бельбек", террорист отметил, что "никогда не захватывал аэродром "Бельбек" - это делали официальные "зеленые человечки". Я всего-лишь руководил группой ополченцев, первой прибывшей в гражданский аэропорт Симферополя для предотвращения предполагаемого прибытия туда Турчинова".
Напомним, что "зелеными человечками" именуют военнослужащих РФ, которые без каких-либо опознавательных знаков принимали участие в оккупации Крыма и Донбасса.
гавкнул?
залазь обратно... херой
Они с нашими жили в одних ДОСах, семьи дружили, дети в одну школу ходили, праздники вместе. Кремлевская гнида всё точно рассчитал....
Лише кацапи, все ви накоїли.
Он не дурак. Застраховался.
і до цих пір))) не може вийти з цього стану))), реконструктор кацяпський!
Нагороди та вшанування[ред. | ред. код]
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджений Орденом «За мужність» III ступеня (19.07.2014, посмертно)[1]У грудні 2015 року в Одесі колектив фотограмметричного центру Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України урочисто відкрив на території частини пам'ятник загиблим топографам та меморіальну дошку пам'яті першого загиблого під час анексії Росією Криму українського військовослужбовця - прапорщика Сергія Кокуріна[2].
ты ответил
СПАСИБО!
кто то сдал
с пiснями и парадным маршем
теперь сидит в ВР за свой подвиг
Государство таким людям платить не хочет ((((