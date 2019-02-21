 Аэродром "Бельбек" в 2014 году захватывали военнослужащие ВС РФ, - террорист Гиркин

Об этом Гиркин написал у себя на странице в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

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Так, коментируя информацию о его участии в захвате аэродрома "Бельбек", террорист отметил, что "никогда не захватывал аэродром "Бельбек" - это делали официальные "зеленые человечки". Я всего-лишь руководил группой ополченцев, первой прибывшей в гражданский аэропорт Симферополя для предотвращения предполагаемого прибытия туда Турчинова".

Напомним, что "зелеными человечками" именуют военнослужащих РФ, которые без каких-либо опознавательных знаков принимали участие в оккупации Крыма и Донбасса.