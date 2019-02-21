 СБУ открыла уголовное производство в связи с размещением свастики в одном из ТРЦ Киева

Об этом сообщает СБУ в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"По инициативе Службы безопасности Украины совместно с Киевской местной прокуратурой №5 19.02.2019 зарегистрировано и начато расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики", - сообщает СБУ.
В СБУ заявили, что и дальше будут "жестко реагировать на подобные проявления и осуществлять все необходимое, чтобы организаторы и исполнители этой провокации понесли установленное законом наказание".
16 февраля пользователи Фейсбук сообщали, что в торговом центре Киева "Gorodok Gallery" (возле станции метро "Почайна") в холле на центральных ступеньках, которые оснащены LED-подсветкой, неизвестные вывели изображение свастики, размещенное в белом квадрате на красном фоне.
Странно, что такой "смелый" кандидат дает шаровые концерты только глубоко в тылу, а не на фронте перед солдатами. Среди кандидатов в президенты есть более достойные кандидатуры, но 36% украинцев, если это правда, выбирают клоуна. Даже не артиста, потому что у него что Коломойский, что Порошенко, что гуцул с Говерлы все на одно лицо и с одним голосом. Обидно.
а вот если во 2 тур выйдет Вона и Порох, и Порох выиграет - то Тимошенко устроит тыщастопицотый майдан и будет годами воду каламутить.
да, то что Порох выиграет при любом раскладе - это инфа 100%.
Плохая память на "подвиги" пока что нынешнего гаранта? Мало горя он принес Украине?
Помним. Не простим.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Свастика
но в новости сказано, что сама свастика была оформлена по нацистский флаг а это уже - не проявление буддизма/индуизма.
Ступеньки оснащенные LED-подсветкой, которая не просто подсвечивает абстрактными "бегуще-мерцающими огнями", а с помощью которой можно создавать внятные изображения, это, в принципе, тот же монитор, просто с хреновастым разрешением. Управляется он компьютером. И если этот комп воткнут в интернет, то персонал и хозяин, могут и не быть, ни дебилами, ни провокаторами.
а то наши предки носили эту свастику не понимая что это чистый нацизм...
И индусы тоже за Гитлера - там вообще все в свастиках.. - их нужно депортировать с Украины...всех..
просто розяснення
у многих народов это оберег....
Если какой то преступник ее использовал, то это не значит что весь Мир должен после этого отказываться от своих национальных символов и кодов....
Это очевидно... - разве для вас нет?
И да, Лео пригожинский провокатор.
https://prom.ua/Vyshivanki-muzhskie.html
https://zrk.in.ua/ru/category/ukrainian_ethno/embroidery/men например
Спасибо за информацию.
вот и результат.
а может акцыанеры городка ентаго из масквы.
на рос пресу работают.
Это заказ спецслужб россии.
Поклонники любого(!) флага могут, чтобы заявить о себе, свой флаг где-то вывесить на обозрение, но не бросить же толпе под ноги.
"бандерівець" в шароварах при собі має гарний шмат САЛА нагороджений залізним хрестом%€5.
И вообще, ЧТО ЭТО БЫЛО?
- Ты кто, чего тут ходишь?
- Живу я тут, в 5-ой квартире.
- Ах тыж **** престуная! Хулигана кусок! На квитанцию, иди плати штраф!
- ...о_0 ... за что!???
- Там, под твоей дверью, насрано! Кого же нам еще штрафовать, как не тебя!???
Железнее логи и не придумаешь даже