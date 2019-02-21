EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
  6043  88
Все про:нацизм (242) СБУ (13245) свастика (20)

 СБУ открыла уголовное производство в связи с размещением свастики в одном из ТРЦ Киева

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики.

Об этом сообщает СБУ в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"По инициативе Службы безопасности Украины совместно с Киевской местной прокуратурой №5 19.02.2019 зарегистрировано и начато расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики", - сообщает СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский полицейский ради показателей сфабриковал дело о публикации свастики в соцсети

В СБУ заявили, что и дальше будут "жестко реагировать на подобные проявления и осуществлять все необходимое, чтобы организаторы и исполнители этой провокации понесли установленное законом наказание".

16 февраля пользователи Фейсбук сообщали, что в торговом центре Киева "Gorodok Gallery" (возле станции метро "Почайна") в холле на центральных ступеньках, которые оснащены LED-подсветкой, неизвестные вывели изображение свастики, размещенное в белом квадрате на красном фоне.

Источник: https://censor.net.ua/n3112937
 
   
 Топ комментарии
 
На прошлых выборах у кремля лидером был Ярош теперь Зеленский.
 показать весь комментарий
 
Понятно. Чем богаты, тем и рады? Я вижу, что против Порошенко у вас одни дерьмометатели. Не обляпайтесь сами.
 показать весь комментарий
 
Справа дільничного--зайти до власника закладу й зробити зауваження.А тут ціла кантора затурбувалася--курям насміх.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На прошлых выборах у кремля лидером был Ярош теперь Зеленский.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленського-президента кацапи не будуть чипати, бо він паплюжить все українське, а більше ні на що не здатний. А ось Беню вони можуть 'новічком' вбити. То буде жах, бо Україна залишиться і без головнокомандуючого і без зовшіньої політики.
 показать весь комментарий
 
І де ж такі "штабні" звіти? Нах ця деза тут? Де докази. Бла, бла, бла....
 показать весь комментарий
 
 
Фейки цього Джокера вже давно відомі. Маю скриншоти.
 показать весь комментарий
 
 
О, уже и картиночек намалювали. Хорошо у вас "штабы" работают.
 показать весь комментарий
 
 
Понятно. Чем богаты, тем и рады? Я вижу, что против Порошенко у вас одни дерьмометатели. Не обляпайтесь сами.
 показать весь комментарий
 
 
Да, оскорблять Украину, верующих страны и майдановцев он у вас мастер.
Странно, что такой "смелый" кандидат дает шаровые концерты только глубоко в тылу, а не на фронте перед солдатами. Среди кандидатов в президенты есть более достойные кандидатуры, но 36% украинцев, если это правда, выбирают клоуна. Даже не артиста, потому что у него что Коломойский, что Порошенко, что гуцул с Говерлы все на одно лицо и с одним голосом. Обидно.
 показать весь комментарий
 
 
я очень рад!! Если во 2 тур выйдет Порох и Зеля, то Зеля гарантированно в пролете и никто этому не удивится - ведь невозможно видеть президентом страны человека, который назвал ее шлюхой, причем уже во время войны!!

а вот если во 2 тур выйдет Вона и Порох, и Порох выиграет - то Тимошенко устроит тыщастопицотый майдан и будет годами воду каламутить.

да, то что Порох выиграет при любом раскладе - это инфа 100%.
 показать весь комментарий
 
 
Не факт. Даже Ляшко, или табуретка, как кто то удачно ранее пошутил, имеет больше шансов.
Плохая память на "подвиги" пока что нынешнего гаранта? Мало горя он принес Украине?
Помним. Не простим.
 показать весь комментарий
 
 
Справа дільничного--зайти до власника закладу й зробити зауваження.А тут ціла кантора затурбувалася--курям насміх.
 показать весь комментарий
 
 
Аж страшно подумать если они в Индию поедут.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Свастика
 показать весь комментарий
 
 
в Шри-Ланке тоже встречала дома с лепниной свастики, лаже фотка где-то завалялась.
но в новости сказано, что сама свастика была оформлена по нацистский флаг а это уже - не проявление буддизма/индуизма.
 показать весь комментарий
 
 
зауваження? ты охренел? это если они портрет Сталина повесят - надо им всего лишь сделать ЗАУВАЖЕННЯ?!
 показать весь комментарий
 
 
Совсем дебилы? Или только провокаторы?
 показать весь комментарий
 
 
красная звезда- воообще сатанинский символ и никто не запретил. А то что немцы сперли у индусов символ - это преступление.
 показать весь комментарий
 
 
красная звезда ЗАПРЕЩЕНА как и фашистская свастика, успакойся.
 показать весь комментарий
 
 
в холле на центральных ступеньках, которые оснащены LED-подсветкой, неизвестные вывели изображение свастики,
Ступеньки оснащенные LED-подсветкой, которая не просто подсвечивает абстрактными "бегуще-мерцающими огнями", а с помощью которой можно создавать внятные изображения, это, в принципе, тот же монитор, просто с хреновастым разрешением. Управляется он компьютером. И если этот комп воткнут в интернет, то персонал и хозяин, могут и не быть, ни дебилами, ни провокаторами.
 показать весь комментарий
 
Хакери -початківці таке "відео" можуть зробити , як два пальці об...ти. Якийсь місцевий мокша проявив свій патріотизм. А що ім лишається -лиш насрати при нагоді і вчасно заховатись.
 показать весь комментарий
 
А що вже всіх сєпарів СБУ переловила? І чи це справа СБУ, а не поліції?
 показать весь комментарий
 
 
а чо у тебя подгорает кацапчик? тебе какая разниц?
 показать весь комментарий
 
 
Схоже, що це зробили на замовлення для рашкапропаганди.
 показать весь комментарий
 
 
Думаєш, що Саахов вже зовсім кінчений ідіот?
 показать весь комментарий
 
Може це запрошення потоптатись по нацистській символіці? Але ідея невдала.
 показать весь комментарий
 
это пиар. предъявить им ничего не смогут, т.как на фашистской символике крест вписан в круг, а здесь квадрат.
 показать весь комментарий
 
поймают тебя - увидишь, могут предъявить или нет
 показать весь комментарий
 
Ціх провокацій ще буде. Кацапам потрібні картинки "фашистської" України. Скоро ця лайнокартинка вспливе на рашці.
 показать весь комментарий
 
 
Да вчера уже все рашкомедия проорались на счёт этой сватсики. Мгновенная реакция.
 показать весь комментарий
 
 
и вышиванки нужно запретить...
а то наши предки носили эту свастику не понимая что это чистый нацизм...
И индусы тоже за Гитлера - там вообще все в свастиках.. - их нужно депортировать с Украины...всех..


СБУ порушила справу у зв'язку з розміщенням свастики в одному з ТРЦ Києва - Цензор.НЕТ 8422
 показать весь комментарий
 
 
лео кот -ольгінський провокатор.
просто розяснення СБУ порушила кримінальне провадження у зв'язку з розміщенням свастики в одному з ТРЦ Києва - Цензор.НЕТ 7994
 показать весь комментарий
 
 
Natalia Mangion - эта свастика появилась задолго до гитлера и национал - социализма...

у многих народов это оберег....
Если какой то преступник ее использовал, то это не значит что весь Мир должен после этого отказываться от своих национальных символов и кодов....
Это очевидно... - разве для вас нет?
 показать весь комментарий
 
 
Да я же не спорю. Просто никогда такого узора не видела.
 показать весь комментарий
 
 
на бабушкиных коврах, одеялах или одежде, скорей всего есть, по крайней мере в Украине. Коловорот, действительно до гитлера был чем то вроде распятия. Но символ этот был дискредитирован чуть более чем полностью и ушел из обихода.
И да, Лео пригожинский провокатор.
 показать весь комментарий
 
 
Похоже на белорусскую...исключительно ломаные линии, а в украинской добавляется цветочный орнамент
 показать весь комментарий
 
 
Да, Лео Кот - любитель плюнуть в сторону Украины по любому поводу.
Спасибо за информацию.
 показать весь комментарий
 
А теперь смотрим свастику на мечетях времен золотой орды, сравниваем с орнаментом выше и наблюдаем откуда у кацапов ножки растут

 показать весь комментарий
 
Це взагалі-то не справа фСБ(у), а справа Поліції. Тому не зрозуміло, чому туди лізуть фСБ(у)шники. Хіба що вони самі це лайно і зорганізували, і не хочуть, щоб менти їх на цій провокації упіймали і "спалили".
 показать весь комментарий
 
це петя приказав своїм гауляйтерам щоб потім декридитировать Украину на рос ТВ. инфа соточка СБУ порушила кримінальне провадження у зв'язку з розміщенням свастики в одному з ТРЦ Києва - Цензор.НЕТ 5256
 показать весь комментарий
 
хакеры взломали вай фай городка -
вот и результат.

а может акцыанеры городка ентаго из масквы.

на рос пресу работают.
 показать весь комментарий
 
Шановне панство , ви звертали увагу , скількі авто їздить з налїпками --Т34 ? А навіть з зображенням танку , та зірки .Отож ..Може пора гуму різати ? Як на мене , то прирівнюється до сепарських колорадок кацосвіту .
 показать весь комментарий
 
 
Это где такое? а расеянцы уже поклоняются танку, как фетишисты.
 показать весь комментарий
 
 
У нас в Україні , бачила на автівках таксистів , і не тільки .Зверніть увагу , наліпка невеличка , чіпляють на задньому склі, капоті, над бампером .
 показать весь комментарий
 
 
є відео в тюбику, як одного такого "танкіста" в Умані місцеві припускають.. СБУ порушила кримінальне провадження у зв'язку з розміщенням свастики в одному з ТРЦ Києва - Цензор.НЕТ 7277
 показать весь комментарий
 
 
И там стояли рашкинские телевизионщики, которые это сфоткали и сразу вынесли на российские каналы, и понеслась Скабеева орать про фашизм "на Украине".
 показать весь комментарий
 
 
Наверно захотели таким способом разрекламировать себя. Скандал сегодня самый действенный способ. Отмазки про хакеров не выдерживают никакой критики. Если даже подсветка управляется приложением с компьютера, просто нереально захватить контроль над программой через сеть.
 показать весь комментарий
 
то, что российские журнашлюхи были на месте, в полной боевой готовности, и сразу передали фотки свачтики своим медиа, и Скабеева вчера в 13.00 уже показывала это фото и орала про фашистов в Киеве, свидетельствует, что это и есть их провокация.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда провокатор среди работников этого заведения.
 показать весь комментарий
 
Работника просто банально купили русские. Сейчас СБУ как начнёт раскручивать клубочек, а он прямо на расейских работников фейкньюз выведет.
 показать весь комментарий
 
Ты говоришь как Скабеева. Иди отсюда, рашкинский тролль.
 показать весь комментарий
 
Кому такое в голову придет, размещать свастику и зачем, если знают реакцию правоохранительных органов.
Это заказ спецслужб россии.
 показать весь комментарий
 
 
так там наверное и уже пособник журналюги параша24 стоял планшетом и напрямую передавал видеоряд
 показать весь комментарий
 
 
А выпуски рашкинских новостей заранее были готовы. Заранее спланированная акция.
 показать весь комментарий
 
 
Это выложила какая-то баба, которая сказала, что снимает самолично, что потом охранники усекли и заставили прекратить съемку
 показать весь комментарий
 
А ты хотел, чтобы она представилась внешкор "Россия24"
 показать весь комментарий
 
Я ни чего не хотел. Первая мысль - нахера это нужно искренним нацистам, поклонникам Гитлера и 3-го Рейха, чтобы толпа топталась по их символу, тем более что не было ни какой гарантии, что по их символу, гордости и смыслу жизни, могут протопать даже евреи ...
Поклонники любого(!) флага могут, чтобы заявить о себе, свой флаг где-то вывесить на обозрение, но не бросить же толпе под ноги.
 показать весь комментарий
 
Скоро. По всем каналам россии. Фашисты в Киеве. Дебили б-ляяяяяя.
 показать весь комментарий
 
 
Этому кину уже дня три вроде и они давно уже гавкают
 показать весь комментарий
 
Установчі данні по розшуку:

"бандерівець" в шароварах при собі має гарний шмат САЛА нагороджений залізним хрестом%€5.
 показать весь комментарий
 
хочу знать в каком ТЦ это было.
И вообще, ЧТО ЭТО БЫЛО?
 показать весь комментарий
 
Статью прочти, которая рядом с заголовком и картинкой, и всё сразу узнаешь СБУ порушила кримінальне провадження у зв'язку з розміщенням свастики в одному з ТРЦ Києва - Цензор.НЕТ 5550
 показать весь комментарий
 
прочитал же все, кроме последней строки) Да, знаю этот ТЦ, один из первых в Киеве.
 показать весь комментарий
 
Я считаю возложение цветов на 9 мая по всей стране, бОльшим оскорблением для Украины, чем рзмещение свастики в каком-то торговом центре.
 показать весь комментарий
 
мнение россиянина сидящего под беларусским ай-пи и называющий себя укранцем... Как то вообще не колышет
 показать весь комментарий
 
Торгівельний центр часом не кацапський? Бо у нас багато "руSSкого бизнеса".
 показать весь комментарий
 
Так взломали систему. ТРЦ к инциденту тут никаким боком.
 показать весь комментарий
 
Интересно сколько хомячков сразу зигануло, а сколько заплакало.
 показать весь комментарий
 
Руководство ТРЦ должно быть привлечено к административной ответственности оштрафовано.
 показать весь комментарий
 
Подходишь к своему подъезду а там менты.
- Ты кто, чего тут ходишь?
- Живу я тут, в 5-ой квартире.
- Ах тыж **** престуная! Хулигана кусок! На квитанцию, иди плати штраф!
- ...о_0 ... за что!???
- Там, под твоей дверью, насрано! Кого же нам еще штрафовать, как не тебя!???
Железнее логи и не придумаешь даже СБУ порушила кримінальне провадження у зв'язку з розміщенням свастики в одному з ТРЦ Києва - Цензор.НЕТ 8756
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСБУ открыла уголовное производство в связи с размещением свастики в одном из ТРЦ Киева
 
 
 
 
 
 вверх