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 Политика Украины
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Все про:Керченский пролив (323) корабль (1137) Климкин (2076)

 Климкин: Новый проход украинских кораблей через Керченский пролив должен быть осуществлен при координации с западными партнерами, с максимальной оглаской и под международным мониторингом

Новый проход через Керченский пролив должен быть осуществлен при координации с западными партнерами, с максимальной оглаской и под международным мониторингом. При этом советы военнослужащим, которые отправятся на украинских кораблях через пролив, со стороны МИД будут полностью непубличными.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Не думаю, что на борту непосредственно будут иностранные военные. Речь идет лишь о возможности наблюдения с их стороны. В Берлине состоялись наши консультации с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии. Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная. А сначала идея наших партнеров заключалась в том, чтобы направить по паре представителей от каждой стороны, которые должны были бы оценить ситуацию, в частности, в оккупированной Керчи. Затем они поняли, о чем идет речь, и что так делать нельзя. Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать только в случае комбинации этих методов.

Второй аспект - контекст присутствия военно-морских сил наших друзей в Черном море. Здесь есть, конечно, свои нюансы, связанные с конвенцией Монтре, но у нас есть идеи, как это осуществить в рамках международного права. Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Так что все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию", - отметил он.

Также Климкин сообщил, что только Министерство обороны уполномочено решать, кого из гражданских лиц брать на военный корабль.

Отвечая на вопрос о том, будут ли со стороны МИД советы украинским военнослужащим, которые пойдут на украинских кораблях через Керченский пролив, министр уверил, что такие консультации не будут публичными:

"Эти советы на 100% будут непубличными. Об этом мы с нашими военными говорим. Если это сейчас прозвучит в интервью, то потом некоторые вещи уже будут ожидаемыми, и РФ сможет подготовиться, чего мне, конечно, не хотелось бы. Но в любом случае это наша позиция - действовать ответственно на основе четкого доверия и координации с нашими друзьями".

Подводя итог, глава украинского МИД заявил, что проход через Керченский пролив должен быть осуществлен при координации с западными партнерами, с максимальной оглаской и под международным мониторингом.

"Я считаю, что такие вещи должны совершаться при полной координации с нашими друзьями. Второе: они должны совершаться с максимальной оглаской, чтобы избежать многих трюков со стороны России. Третье: они должны совершаться под соответствующим международным мониторингом. А вот когда и, главное, как, я не скажу, так как тогда ко многим вещам Россия подготовится".

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Полное интервью с Павлом Климкиным читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3112935
 
   
 Топ комментарии
 
Напередодні 31-го й підуть в похід?
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А не відправляти військові кораблі з моряками до зубів кацапів не пробували? Чи такий варіант взагалі не розглядався?
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Не слишком ли дорогой ценой мы " удивляем россию?" Климкин сам в такиих переходах поучаствовать не хочет?
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Совет форумчанПравила форума
 
Влада рошена вигадує якісь ідіотські ініціативи, ще не арештовані і не засуджені за злочинні накази командуючі ВМСУ та Генштабу які послали на розстріл катери без ракет ПТРК та ПЗРК, а вже влада рошена хоче нові катери послати на розстріл? Знову без ракет ПТРК та ПЗРК? Щоб кацапам було нестрашно розстрілювати наших моряків по випускаючи по ним по 1200 снарядів? Для чого влада рошена робить з моряків безпорадні мішені для кацапів? Хоче побавити путіна, підняти путіну рейтинг? За направлення беззбройних катерів в Керченську протоку з наказом не відкривати вогонь у відповідь - будуть відповідати всі причетні до цього говнопоходу, як злочинці, які відібрали у моряків навіть ту зброю захисту, яка була на катерах! Наші катери кацапи розстрілювали як хотіли і з кораблів, і з гелікоптерів, і з літаків. Більше такої ганьби не буде і вологі мрії рошена та його дурнуватого міністра МЗС хай засунуть собі у дупу! ВМСУ буде топити кацапів скрізь де зустріне, як піратів, а рошен та клімкін будуть сидіти в тюрмі!
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Напередодні 31-го й підуть в похід?
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Вытащил Вас из спама, соевая братия лютует.
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А не відправляти військові кораблі з моряками до зубів кацапів не пробували? Чи такий варіант взагалі не розглядався?
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Анонс похода от Турчинова и Полторака уже был, отступать нельзя.
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Те корабли легко ставятся на трейлер и едут по берегу в Мариуполь. Но это нашему барыге не нужно.
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Не слишком ли дорогой ценой мы " удивляем россию?" Климкин сам в такиих переходах поучаствовать не хочет?
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Нет конечно.Он будет направлять и комментировать.А это очень опасно.
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А прикиньте теперь пропустят, на основании каких лживых заявлений тогда захватили в первый раз?
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Вот для этого и нужен поход - кацапы создали прецедент незаконно захватив наши корабли, при втором походе они будут вынуждены либо запретить проход на глазах наблюдателей, либо пропустить, что докажет незаконность захвата. Оба варианта для кацапов плохи - первый с точки зрения внешней политики, второй вреден для внутренней
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если не будут нарушать установленные рашкой правила, то конечно пропустят. но толку тогда от этого плавания? значить будут провацировать.
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думаю на этот раз главнокомандующий всех уделает
после того как потренировался прорываться через задний проход
"Порошенко - смелый и решительный президент. Единственный из кандидатов, кто противостоит Путину! Смельчак! Порошенко принес документы в ЦИК через черный ход, чтобы не отвечать на вопрос "Хто замовив Катю Гандзюк?" Слава смельчакам!" (с) Дмитрий Булах.

наверняка и на этот раз так же получиться
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А если опять будут скидывать 2000 снарядов, тогда сев потоку фсе.
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Представляю эти советы - не стрелять пусть захватывают, а мы потом санкции еще на десяток погранцов выбьем в ЕС.))
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Головна порада-це не провокувати,бо так просили наші європейські друзі
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кстати, конвенция Монтре на азов не распространяется и по приглашению Украины может зайти любой военный корабль (жаль шо не авианосец)
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Згiдно дiючому Договору про Азов для цього потрiбна згода РФ.
Так само як потрiбна згода Украiни на заход вiйскового корабля третьоi сторони за запрошеням РФ.
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климкин намекнул на возможный разрыв договора и я дал комент на еще не произошедшее...
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Если мы разрываем договор с Россией, то автоматически начинает действовать конвенция Монтрё, итогда в Азовское море могут заходить любые корабли мира.
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Если россияне дадут пьяного лоцмана, то весь план может пойти не так, это надо учесть.
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Советы военнослужащим, которые пойдут на украинских кораблях через Керченский пролив, будут на 100% гибридными.
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Герасим любил Муму, но плыть заставил.
Клімкін: Поради військовослужбовцям, які попливуть на українських кораблях через Керченську протоку, з боку МЗС будуть на 100% непублічними - Цензор.НЕТ 3146
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Всё согласовано с Путиным. Московии нужна новая партия военнопленных с Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин: Новый проход украинских кораблей через Керченский пролив должен быть осуществлен при координации с западными партнерами, с максимальной оглаской и под международным мониторингом
 
 
 
 
 
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