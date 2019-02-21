 Климкин: Новый проход украинских кораблей через Керченский пролив должен быть осуществлен при координации с западными партнерами, с максимальной оглаской и под международным мониторингом

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Не думаю, что на борту непосредственно будут иностранные военные. Речь идет лишь о возможности наблюдения с их стороны. В Берлине состоялись наши консультации с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии. Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная. А сначала идея наших партнеров заключалась в том, чтобы направить по паре представителей от каждой стороны, которые должны были бы оценить ситуацию, в частности, в оккупированной Керчи. Затем они поняли, о чем идет речь, и что так делать нельзя. Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать только в случае комбинации этих методов.



Второй аспект - контекст присутствия военно-морских сил наших друзей в Черном море. Здесь есть, конечно, свои нюансы, связанные с конвенцией Монтре, но у нас есть идеи, как это осуществить в рамках международного права. Есть идеи по покупке или лизингу военных кораблей, совместной работе экипажей. Так что все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию", - отметил он.

Также Климкин сообщил, что только Министерство обороны уполномочено решать, кого из гражданских лиц брать на военный корабль.

Отвечая на вопрос о том, будут ли со стороны МИД советы украинским военнослужащим, которые пойдут на украинских кораблях через Керченский пролив, министр уверил, что такие консультации не будут публичными:

"Эти советы на 100% будут непубличными. Об этом мы с нашими военными говорим. Если это сейчас прозвучит в интервью, то потом некоторые вещи уже будут ожидаемыми, и РФ сможет подготовиться, чего мне, конечно, не хотелось бы. Но в любом случае это наша позиция - действовать ответственно на основе четкого доверия и координации с нашими друзьями".

Подводя итог, глава украинского МИД заявил, что проход через Керченский пролив должен быть осуществлен при координации с западными партнерами, с максимальной оглаской и под международным мониторингом.

"Я считаю, что такие вещи должны совершаться при полной координации с нашими друзьями. Второе: они должны совершаться с максимальной оглаской, чтобы избежать многих трюков со стороны России. Третье: они должны совершаться под соответствующим международным мониторингом. А вот когда и, главное, как, я не скажу, так как тогда ко многим вещам Россия подготовится".

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