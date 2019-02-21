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 Сергея и Юлии Скрипалей, возможно, уже нет в живых, - посольство РФ в Великобритании

Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, возможно, уже нет в живых.

Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипалей", – говорится в сообщении посольства.

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В ведомстве добавили, что Сергея Скрипаля никто не видел с 4 марта прошлого года. Юлия же появилась на экране всего однажды, в мае 2018 года, в формате видеообращения.

"Все это свидетельствует о том, что наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции", – добавили в российской дипмиссии.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3112934
 
 
 Топ комментарии
 
Наступний крок заявити: "Їх взагалі не було..."
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Вы уже всё для этого сделали...
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хотят, что бы к ним допустили, что бы добить? Мрази, даже "мать" попросила считать его без вести пропавшим. Дно.
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Наступний крок заявити: "Їх взагалі не було..."
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хотят, что бы к ним допустили, что бы добить? Мрази, даже "мать" попросила считать его без вести пропавшим. Дно.
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Вполне обычное для рассеи дело. Отправить мужа-брата-сына в мирное время на войну, чтобы кредит выплатить -- из того же ряда.
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По сути это признание, что траванули. Только, как принято в засрашье, через жопу
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Ну так пошлите в Лондон шпили вили с апельсинками - проведать. А адрес пусть в МИ 6 или Скотланд Ярде спросят!
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Прсольству РФ у Великій Британії краще було б помовкувати про Скрипалів. Турбуються, що тим мало "новачка" дісталося?
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Приговор: рассеянец - это навсегда, дакже когда имеешь гражданство другой страны и не живешь в мордоре много лет.
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Сбросить тонну чего-то похожего на "новичка" на кремль... и вопросы прекратятся.
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к слову, барыга давно звонил своему корешу ***** ?
что они к выборам для повышения популярности *****
надумали сделать ?
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Коли наступного разу маєш паплюжити українського президента треба хуйло писати з маленької літери, бо всі на форумі бачуть, хто ти є, ватна гидота))
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Вас бы уродов самих всем скопом отправить в изоляцию, где нибудь в компактной таежной коммуне. Людей от вас прячут и охраняют, что бы вы, суки, их не добили.
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вначале пытались отравить, а теперь найти не могут, скоты.
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с каким упорством москали хотят вычислить местонахождение и состояние Скрипалей
видимо,чтобы организовать новое покушение
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не иначе, а то к чему эта возня с мамой
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Теоретично все можливо. Можливо, що і Путіна давно немає в живих, а замість нього виступає двійник.
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Таким нехитрым способом Орда, в неотключаемом "режиме дегенерата", спрашивает: "Расскажите, пожалуйста. куда вы их спрятали и под какими именами, а то наши тупорылы в ГРУ могут только трахать друг друга в зад" )))
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Скрипаль підтримував анексію Криму так що для України на одного ворога стало менше
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зато у Скрыпалей видать много интересного есть расказать в том числе и про аннексию Крыма, кремлевскому упырю отработанный материал мешает жить ,свидетелей он не терпит,это в назидание всем подельникам московской власти людоедов- в конце концов они вытрут кровавые руки об своих соучастников преступлений.
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Твари циничные, не могут успокоиться .надо ,видать закончить недоделаное,убийцы.
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Англичанам нужно тщательнее спрятать Скрипалей от агентов орды, весь этот шум не с проста - видать ***** дал приказ - добить.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСергея и Юлии Скрипалей, возможно, уже нет в живых, - посольство РФ в Великобритании
 
 
 
 
 
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