EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  583  15
Все про:Беркут (8496) майдан (3881) Сирия (2770) СМИ (3148)

 Подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец из "Черной роты" мог погибнуть в Сирии, - СМИ

Бывший сотрудник Беркута Руслан Горбик, который в составе так называемой "Черной роты" участвовал в 2014 году в расстрелах на Майдане, мог погибнуть в Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным издания, сейчас эту информацию проверяет следствие.

Отмечается, что по словам его матери, после победы Революции Достоинства объявленный в розыск экс-беркутовец сбежал в РФ.

В 2015 году он получил российское гражданство и начал работать сначала массажистом, а позже устроился в полицию.

После этого, в феврале 2018-го, родным Горбика сообщили о его смерти, не уточнив при этом ее обстоятельства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 36 подозреваемых в преступлениях против участников Майдана работают правоохранителями, - Горбатюк

Похоронили бывшего беркутовца в родном поселке Лучинец Винницкой области, а его тело передавали родственникам на границе с Россией в Харьковской области.

При этом по данным ГПУ, полученным от местных жителей, Горбик мог погибнуть в Сирии в качестве наемника во время операции с участием ЧВК Вагнера. Сейчас эту информацию проверяют следователи.

Родные Горбика заявили, что о его службе наемником ничего не знали, отмечая, что он был очень скрытным.

Источник: https://censor.net.ua/n3112931
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ага, а потом всплывет где нибуть, на пляже
 показать весь комментарий
 
 
Жил с дерьмом в голове и подох,как дерьмо. Земля бетоном.
 показать весь комментарий
 
 
а мог и не погибнуть, а спокойно занять должность в рядах соевых рехформаторов, как остальные ... и шо?
 показать весь комментарий
 
 
Да и Чечетов зря полетел целоваться с канализационным люком. Щас був бы евроинтегратором и борцом с огентами кримля
 показать весь комментарий
 
 
ну ведь бред уже пишешь - тебя от ненависти не разорвет ?
 показать весь комментарий
 
Ну,хоч сирійські повстанці віддали йому належне,якщо наші служби ні на що не здатні.
 показать весь комментарий
 
 
Козел отпущения сдох. И концы в воду. А остальная беркутня не стреляла и никого пальцем не трогала. П С Цикаво, у Югика хватит мозгов не героизировать хотя бы этого?
 показать весь комментарий
 
 
А мог и не погибнуть! А путен может завтра сдохнуть, а может и не может!
 показать весь комментарий
 
 
Я так думаю, що прокуратура скоро скаже, що в Сиріі загинули всі винні. Справу закрито.
 показать весь комментарий
 
 
лучше бы он сдох здесь, а похоронили в сирии.
 показать весь комментарий
 
 
та хай би і здох там.. і привозити сюди його непотрібно.
 показать весь комментарий
 
 
Надеяться надо на лучшее, но допускать возможность, что оно ещё где-нибудь всплывёт...
 показать весь комментарий
 
полковник НГУ Пилипенко Василь Павлович. Кажуть, що скоро має отримати звання генерала. В інтернеті є дуже багато фото та відео з «подвигами» цієї потвори. Його довго розшукували думаючи, що він був командиром в/ч 3057 з Маріуполя, або взагалі іхтамнетом з сусідньої країни, але виявилося, що під час подій на Майдані він був заступником начальника Східного територіального управління по роботі з особовим складом ВВ МВС України, та проживав у Донецьку. Ця потвора добивала лежачих людей на Майдані. Думаєте цей полковник був покараний за злочини? Так був дуже «покараний» орденом Богдана Хмельницького III ступеня який отримав від президента 25 березня 2016 року… Не вірите? Ось будь ласка: https://www.president.gov.ua/documents/1122016-19863…
Ще був «покараний» земельною ділянкою та нерухомістю. Знову не вірите? Зате гугл знає: https://declarations.com.ua/…/nacp_06cd517d-2199-455d-a78a-…
Зараз «героїчний» полковник ділиться «досвідом» та займається вихованням майбутніх офіцеров НГУ у Національної академії Національної гвардії України , де вчить курсантів як правильно розбивати людям голови камінням, та як забивати ногами поранених та непритомних громадян…
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец из "Черной роты" мог погибнуть в Сирии, - СМИ
 
 
 
 
 
 вверх