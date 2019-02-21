 Подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец из "Черной роты" мог погибнуть в Сирии, - СМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным издания, сейчас эту информацию проверяет следствие.

Отмечается, что по словам его матери, после победы Революции Достоинства объявленный в розыск экс-беркутовец сбежал в РФ.

В 2015 году он получил российское гражданство и начал работать сначала массажистом, а позже устроился в полицию.

После этого, в феврале 2018-го, родным Горбика сообщили о его смерти, не уточнив при этом ее обстоятельства.

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Похоронили бывшего беркутовца в родном поселке Лучинец Винницкой области, а его тело передавали родственникам на границе с Россией в Харьковской области.

При этом по данным ГПУ, полученным от местных жителей, Горбик мог погибнуть в Сирии в качестве наемника во время операции с участием ЧВК Вагнера. Сейчас эту информацию проверяют следователи.

Родные Горбика заявили, что о его службе наемником ничего не знали, отмечая, что он был очень скрытным.