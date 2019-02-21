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 28-летнего жителя Киева оштрафовали за политическую рекламу на балконе, - полиция

В Шевченковском районе Киева правоохранители составили административный протокол за размещение жителем агитационного плаката на своем балконе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

По данным ведомства, происшествие случилось на улице Белорусской в ​​Шевченковском районе столицы.

Во время патрулирования участковые офицеры полиции обнаружили агитационный баннер в запрещенном месте. В результате правоохранители составили на 28-летнего киевлянина административные материалы по ч. 1 ст. 212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Санкцией статьи предусмотрен штраф до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3112929
 
 
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таки Европа приходит в Украину - и да начинается с соблюдения порядка и законов - да пафосно - но факт))))
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А давайте поспорим, что если это будет плакат за пэтю, то висеть он будет ну до 31 марта точно и никто Вас не оштрафует.
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а как он повесит если он не в Украине живет?
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ну, так тем более шикарно)))
Представляю... на балконе московской высотки появится банер за Петю или за Ляшка...

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не а там ему полицаи еще и настучать ,ну по соображалке )))
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и это на фоне МАССОВОГО подкупа населения порошенком..."пафосно".
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тебя уже купили? я так думаю не больше кило гречки
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не, гречку не предлагать - беру "борзыми щенками"...
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Эй, существа запАребриковые, от слова Петр горит и дымится? Это хорошо, за пару месяцев до пыли желаю стлеть тебе.
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Вообще ОХРЕНЕЛИ СЛУЖЕБНЫЕ ПАЛКАНЫ БАРЫЖНОЙ ВЛАСТИ!
У себя на балконе ГРАЖДАНИН (ХОЛОП с точки зрения ОЛИГАРХОВ) выразил своё собственное ПОЛИТИЧЕСКОЕ МНЕНИЕ!
Вот, если бы там висел плакатот "ПЕТЯ МОЙ ПРЕЗИДЕНТ!", то наверное получил бы подачку с ПАНСКОГО СТОЛА или преференцию!
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Не нравится Запрет гражданам в праве публично размещать собственные средства пропаганды, агитации, рекламы - пожалуйста в суд, на пикет и т.д. Есть Положение - ВЫПОЛНЯЙ! Не нравиться - выберите иное гражданство.
Научитесь подчиняться Закону, а не ищите пути уклонения.
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Послать в БАРЫЖНЫЙ СУД - это послать НА ТРИ БУКВЫ! Кто приминает и пишет "законы", вы или я? Нет не мы, значит это не наши законы, это правила УЗУРПАТОРОВ, захвативших власть по средствам обмана и наглой лжи под названием "выборы"!
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так суд и судьи везде не правы будут - ну там где это лично тебя коснется - так ? или мне кажеться )))
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вспомнились "призывы цк вкпб к ........" )) тут просто призывы не к тому цк вбпп были шо надо. а так бы всё прошло.
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Так ******* днём и ночью на Цензоре рекламируют сывочёлого, и никаких админпротоколов.
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А автобуси з рекламою Порошенка "нєпрімєтілі"))
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Один из кандидатов свою харю почти приклеил на томос - и ничего,на томосе можно пиарится,а на своём собственном балконе нет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия28-летнего жителя Киева оштрафовали за политическую рекламу на балконе, - полиция
 
 
 
 
 
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