 28-летнего жителя Киева оштрафовали за политическую рекламу на балконе, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.
По данным ведомства, происшествие случилось на улице Белорусской в Шевченковском районе столицы.
Во время патрулирования участковые офицеры полиции обнаружили агитационный баннер в запрещенном месте. В результате правоохранители составили на 28-летнего киевлянина административные материалы по ч. 1 ст. 212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкцией статьи предусмотрен штраф до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Представляю... на балконе московской высотки появится банер за Петю или за Ляшка...
У себя на балконе
ГРАЖДАНИН(ХОЛОП с точки зрения ОЛИГАРХОВ) выразил своё собственное ПОЛИТИЧЕСКОЕ МНЕНИЕ!
Вот, если бы там висел плакатот "ПЕТЯ МОЙ ПРЕЗИДЕНТ!", то наверное получил бы подачку с ПАНСКОГО СТОЛА или преференцию!
Научитесь подчиняться Закону, а не ищите пути уклонения.
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Кроме того, гражданская сеть "Опора" выявила нарушения законодательства в агитации господина Гриценко и Юлии Тимошенко."