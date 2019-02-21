 Размер субсидии на оплату ЖКХ в январе уменьшился на 21,3% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы статистики.
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2019 г. уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. на 21,3% и составил 915,9 грн.
В январе 2019 г. за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 279,4 тыс. домохозяйств, что на 55,5% больше, чем в январе 2018 г. При этом на домохозяйства в городах приходилось 62,1% таких обращений, в сельской местности - 37,9%.
В январе 2019 г. назначены субсидии 367,5 тыс. домохозяйствам (учитывая тех, кто обратился за субсидиями в 2018 г., но назначены они им были только в 2019 г., и тех, которым продлены субсидии в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. № 848), из них в городских поселениях - 236,3 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 131,2 тыс. по сравнению с соответствующим периодом 2018 г.. количество таких домохозяйств увеличилось в 2,1 раза.
Отмечается, что сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе 2019 г. составляла 336,6 млн.грн (в городских поселениях - 198,6 млн.грн, в сельской местности - 138,0 млн.грн), в соответствующем периоде 2018 г. - 204,7 млн.грн (в городских поселениях - 136,9 млн.грн, в сельской местности - 67,8 млн.грн).
Напомним, 2 февраля в Киеве вступили в силу новые тарифы на холодную воду и водоотведение. Новые тарифы были утверждены НКРЭКУ 25 января 2019 .
все поровну
Українці заборгували на комунальні послуги майже 56 мільярдів гривень
середній борг українців за комуналку. Загалом сума боргів українців сягає 56 мільярдів гривень Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/rozmir-borgiv-**********-za-komunalku-zrivnyavsya-z-richnim-byudzhetom-kiyeva-1300134.html?fbclid=*************************************************************
или субсидию получаешь?
прасти
Получатели пенсий - бывшие нацисты, которые в годы Второй мировой войны поступили на службу в СС, или их наследники. Пособия гарантировались коллаборационистам лично фюрером за «лояльность, верность и послушание». Поскольку после 1949 года ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все обязанности исчезнувшего государства, в том числе пенсионные, ей пришлось продолжить обеспечивать и бывших эсэсовцев.
Новость возмутила депутатов бельгийской Палаты представителей, группа которых представит в парламенте резолюцию с призывом к правительству срочно урегулировать эту ситуацию дипломатическим путем. De Morgen отмечает, что дополнительным раздражителем для политиков может быть то, что с данных пособий не взимались налоги в пользу бельгийской казны.
Давление газа в скважине при добыче или давление закупаемого газа по контракту - 10 МПа, давление в трубе бытового газа - 0,003 Мпа. Т.е. 1 куб газа на границе (в скважине) - в 4000!!! раз плотнее и калорийнее, чем, когда его подают в конфорку на кухне. Из 1 куба при давлении 10 МПа делают 4000 куба бытового газа с давлением 0,003 МПа! А теперь, внимание, сколько должен стоить такой газ? Даже если это 500$ за 1000 кубов при давлении 10 МПа? А вот сколько:
500$ / 4000 = 0,175 $.
17.5 центов!!! за 1000 кубов бытового газа.
Представляете сколько при такой цене должно стоить тепло, электричество, вода холодная и горячая? Мы могли дышать полной грудью, но с помощью тарифов нас сделали рабами!
Государству больше ничего не нужно делать - всего лишь собирать дать за проживание в стране (в виде платежки за ЖКХ), собирать НДС, подоходный и ЕСВ. Все. Никаких реформ не нужно. Сумма ЕСВ собранная с работников уже превышает все, что собирают в виде налога на прибыль с предприятий. Сумма ЕСВ - это 8% ВВП Украины. Каких реформ нам еще не хватает?
Когда говорят о том, что нужно уравнять цены на газ для населения и промышленности, то, почему то, не говорят об уравнивании калорийности и давления. На конфорку кухни газ подается при давлении 0,003 МПа. На промышленное предприятие газ подается при давлении 0,6 МПа. В 200!!! раз плотнее и калорийнее получает газ Ахметов, Пинчук и прочие на свои промышленные предприятия. Население уже давно субсидирует промышленность. Кризиса действительно нет. Таких прибылей нет даже у наркомафии.
Но эту информацию ни один зависимый или не зависимый журналист не озвучит - слишком темная тема, деньги крутятся немыслимые. Именно поэтому, те кто владеет обл. газами - становятся долларовыми миллиардерами. Обл. газы по факту не могут быть убыточными! Они лишь понижают давление (давление в магистрали через Украину - 10 Мпа) и собирают жирную разницу:
- в 200 раз менее плотный газ подают на промышленное предприятие (0,6 МПа);
- в 4000 раз менее плотный и калорийный газ подают населению (0,003МПа). Т.е. из 1 куба, купленного за границей делают 4000 кубов бытового газа.
Вот так - нам продают воздушный шарик по цене баллона сжатого газа.
Проблема с ценами на газ была бы решена без вопросов, если бы всем ставили не счетчики объема, а счетчики калорий. Так как, я надеюсь, все уже поняли - 1 куб на границе и 1 куб на кухне - это совсем разные кубы. И, тогда, было бы все равно - какое давление, температура, объем газа прошел через счетчик. Даже если воздуха в трубу закачали больше чем по норме требуется - счетчик будет считать калории. Но вы не найдете лицензированных счетчиков калорий для бытового газа.
Более того вы даже не найдете типовых договоров на сайте Нафтогаза с указанием калорийности продаваемого газа - оговаривают только объем! Я ржу. Это так мило - наслаждаться тем, что люди забыли школьную физику. По сути им продают воздушный шарик по цене баллона сжатого газа.