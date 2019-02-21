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 Политика Украины, Общество
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Все про:доходы (496) Порошенко (16395)

 Порошенко задекларировал дополнительные 15 млн гривен дохода

Действующий президент Украины и кандидат на выборах 2019 Петр Порошенко задекларировал еще 15 млн гривен дохода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует его декларация.

По данным декларации, Порошенко указал еще 15 млн гривен дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко в США: 5 лет назад была написана история украинского народа, который одержал победу над пророссийским антидемократическим режимом

Напомним, 2 февраля Президент Порошенко опубликовал декларацию о доходах, согласно которой он заработал в 2017 году 16,3 млн грн, а хранит в своем банке $25,49 млн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112925
 
 
 Топ комментарии
 
Ну этот догоняет Польшу быстрее чем за 50 лет, ему реформ хватает.
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"На Конституцію влада наклала усіма своїми гілками", як писала в свій час Коробова. Особливо це підтверджує фраза: "По данным декларации, Порошенко указал еще 15 млн. гривен дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал", в той час, коли пряма норма Конституції забороняє займатись бізнесом будь-якій посадовій особі, яка обіймає державну посаду, особливо президенту.
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Хороший доход у приверженца торговли с агрессором и безвиза с ним.
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до агрессии и безвиза было побольше.

как-то неправильно он зраджує )))
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Ты за него не плач, у него доходы не уменьшились, а то так слезы проливаешь аж жалко... Ну и доходы остальных олигархов растут ,судя по рейтингам.
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И откуда ты такой осведомленный про мои доходы?Это ты со своими шоколадными сравниваешь? Нет, у меня не выросли,инфляция в 3 раза уменьшила доходы всех, кто в долларах деньги не держит.
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В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…

Он так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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Доходы Х**ла под грифом "совсекретно".
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умный, работящий, честный президент! дай Бог тебе здоровья, уважаемый Петр Алексеевич!!!! кто не с нами- тот против нас!!!
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От чего, это ты его своим языком защекотал?
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палишься шакаладный
только порохососсы твердо уверены шо щекотать можно только языком
увлекшись на работе по вылизыванию шоколадного глаза своего кумира
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так мабуть проти вас процентів 95 куди ж їм ?

молодь вся виїхала на заробітки і нажаль в більшості в Европу.
замість того щоб працювати в Україні.
Сталіну треба було повчітися у будкобудівників як треба було очистити Україну від населення.
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54%!! 31 марта будет еще больше, даже не сомневайся
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більше намалюєте, лаври) підрах-я не дають спокою керівникам цвк?!
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Проти вас зубожілий але чесний народ.
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) обратно же, на мальдивы не поехал. сэкономил. /"хорошая прибавка к пенсии"(С)
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"На Конституцію влада наклала усіма своїми гілками", як писала в свій час Коробова. Особливо це підтверджує фраза: "По данным декларации, Порошенко указал еще 15 млн. гривен дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал", в той час, коли пряма норма Конституції забороняє займатись бізнесом будь-якій посадовій особі, яка обіймає державну посаду, особливо президенту.
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Ну этот догоняет Польшу быстрее чем за 50 лет, ему реформ хватает.
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Порошенко задекларував додаткові 15 млн гривень доходу - Цензор.НЕТ 1248
... где то в это время заплакал маленький мальчик
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не тільки заплакав, а й набздів, як тхір
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в той час як Україна і українці останні п*ять років бідніють, статки президента пруть в гору з першою космічною швидкістю .
давайте його оберемо ще раз і подивимося, витримає він другу космічну швидкість і таке навантаження чі ласти сплете.
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Да одно радует,хоть кто то в Украине зажил по новому))))Кстати вчера в годовщину Майдана почему то незамеченой прошла новость ну очень по"теме".В Днепре городе Герое войны с парашей цик назначил своим постановлением от 19 февраля главой ок номер 24 Виктора Марченко,махрового сепара.Дно в исполнении сои продолжается.
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Моя ты красотулька. Да это же аттракцион невиданной честности!
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Случайно нашел в кармане перед большой стиркой. Порошенко задекларував додаткові 15 млн гривень доходу - Цензор.НЕТ 7543
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россия заблокировала торговлю с 271 украинским предприятием.откуда 15 милионов?
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если ты считаешь, что вся экономика мира сконцентрирована в Кацапии, то ты немного ошибаешься
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Его торговый партнеры не заблокировали, верно служит. Это Коломойский бяка, все еще в 2014 году отобрали, что не успел продать в рашке.
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А в Тімашенко перебої з баблом.Люди нєрвнічають.https://twitter.com/i/status/1098321046393024513
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Павло, Тимошенко має якесь відношення до декларацій Порошенка?
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правильно,
Тимошенко не имеет отношения ни к какой декларации.
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Кзахотел задекларировал захотел незадекларировал он же барыга не?
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любителям пословицы: "коней на переправе не меняют, неправда ли" отвечу тож пословицей: "по пущенных лошадей пристреливают, неправда ли"...
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Порох и до выбоворов был миллиардер и все это знали когда за него голосовали, сейчас потерял в доходах, но все равно боготай и что тут плохого, что он открыто декларирует свои доходы? Или лучше как Мадуровна , на бумаге чуть ли не зубожила бомжиха, а по факту газовая миллиардерша , котороя обворовывала страну еще с Лозаренко ?
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Потерял в доходах? Его банк один остался в плюсах, когда все получили убыток. Да это Янукович номер два - вся семья талантливая, деньги сыпятся с неба. Убери его от кормушки - посмотрим, что с ним будет. Да и с его гениальной семьей тоже. Обувают миллионы. а потом строят из себя мессий.
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То це тільки "його" банк дав такий шалений прибуток, що уся банківська система України вперше за останні роки стала прибутковою?
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ржд россии забирает из украины все свои вагоны и контейнеры.роскомнадзор россии наложил вето на поставки любой продукции в украину.вы о чем господа хорошие?
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То Порошенко з мокшанських вагонів прибуток задекларував? Так?
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Ну ніби як обирали не бомжа-грузчика-студента ? Як хто не в курсі-у людини заводи власні є...
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а шо нам Конституція з цього приводу каже?
Певно у кожного європейського лідера по пару заводів, каналів, "лєнінских кузнєй", бо ж для арміїї Нато треба ж комусь катера клєпати, нє?
думай, тоді пиши.
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чувак останні 20 років невилазно працює держ службовцем. по закону "Відповідно до статті 16 Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII в редакції статті 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовтня 1995 р. № 356/95-ВР державний службовець не має права займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб" але Педро Порошенко просто везучий. закони та покарання минають його стороною, а зараз маючи можливість самому очолити боротьбу з корупцією, ситуація взагалі козирна.
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Да у него все или рэкетом получено или кражами из бюджета. Очень талантливый "бизнесмен".
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Певно ще й податки сплатив з дивідендів. Просто "зрада" і все!
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"2 февраля Президент Порошенко опубликовал декларацию о доходах, согласно которой он заработал в 2017 году 16,3 млн грн, а хранит в своем банке $25,49 млн.", а чего это он в 2019 отчитывается за 2017 год?
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так в день по 10 млн. на выборчу кампанию из "собственного кармана" надо же как-то узаконить. Порошенко задекларував додаткові 15 млн гривень доходу - Цензор.НЕТ 7419
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эрдоган и путин договорились строить в обход украины южный поток.северный поток скоро сдадут.что делать будете?
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Пять лет мог бы зарплату президента отдавать на ВПК или в детские дома, хороший был бы пиар, не додумался, а жаль. Эти нервные поездки, встречи, надовшая болтовня про Томос. Про платёжки сказал бы, про жизнь нелегкую для простого народа.
Молодежь та, что при доходах и мозгах уезжают с Украины, про то как с этим бороться ни слова.
Дайте мне ещё один срок только и слышишь.
ЗАЧЕМ???
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А він і так свою президентську зарплатню на благодійність віддає.
Не з того боку на вентилятор накинув, "зрадолюбе".
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насмотрелись киселева и радиоактивного пепла?
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Это просто легализация денег перед бегством. Типа все законно получены, не отнимете.
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Порошенко задекларировал дополнительные 15 млн гривен дохода.

Ну типа не заметил, в офшоре завалялось.
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От переписав би все на дружину, дітей, родичів, знайомих. Розпов би про арендований у тітоньки будинок, арендовану машину, про виграш в лотерею ну і таке інше , був би "нормальним" . А так...
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Видать Липецкая фабрика заработала....
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Так, мелочишка, за подкладку пиджака завалилась....
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Еще 15 млн. грн. перекочевали из карманов украинцев в карманы офшорного вора.
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Наша зрада все більше наближається до рівня "пралєтаріата" часів скону російської імперії. Справжними лідерами популярності призначаются офіційні жебраки - баба Юля та *****, впритул підступає мультяшний персонаж "президент Голобородько".
Тролє-боти, ви справді вважаєте, шо це спрацює?
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И этот чел ни дня не был бизнесменом...
Талантище!
Коррупционер от бога!
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Интересно было бы узнать куда этот фонд инвестирует и почему проверяльщики ревки его ещё не оштрафовали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко задекларировал дополнительные 15 млн гривен дохода
 
 
 
 
 
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