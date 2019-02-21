Порошенко задекларировал дополнительные 15 млн гривен дохода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует его декларация.

По данным декларации, Порошенко указал еще 15 млн гривен дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал".

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Напомним, 2 февраля Президент Порошенко опубликовал декларацию о доходах, согласно которой он заработал в 2017 году 16,3 млн грн, а хранит в своем банке $25,49 млн.

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