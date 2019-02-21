Порошенко задекларировал дополнительные 15 млн гривен дохода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует его декларация.
По данным декларации, Порошенко указал еще 15 млн гривен дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал".
Напомним, 2 февраля Президент Порошенко опубликовал декларацию о доходах, согласно которой он заработал в 2017 году 16,3 млн грн, а хранит в своем банке $25,49 млн.
как-то неправильно он зраджує )))
Он так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
пеце аш щекотно стало)
только порохососсы твердо уверены шо щекотать можно только языком
увлекшись на работе по вылизыванию шоколадного глаза своего кумира
молодь вся виїхала на заробітки і нажаль в більшості в Европу.
замість того щоб працювати в Україні.
Сталіну треба було повчітися у будкобудівників як треба було очистити Україну від населення.
Можно в процентах.
31 марта еще припишете.
... где то в это время заплакал маленький мальчик
давайте його оберемо ще раз і подивимося, витримає він другу космічну швидкість і таке навантаження чі ласти сплете.
Тимошенко не имеет отношения ни к какой декларации.
Певно у кожного європейського лідера по пару заводів, каналів, "лєнінских кузнєй", бо ж для арміїї Нато треба ж комусь катера клєпати, нє?
думай, тоді пиши.
Молодежь та, что при доходах и мозгах уезжают с Украины, про то как с этим бороться ни слова.
Дайте мне ещё один срок только и слышишь.
ЗАЧЕМ???
Не з того боку на вентилятор накинув, "зрадолюбе".
Ну типа не заметил, в офшоре завалялось.
Тролє-боти, ви справді вважаєте, шо це спрацює?
Талантище!
Коррупционер от бога!