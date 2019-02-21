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 Отек руки не спадает. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина В, - адвокат о состоянии военнопленного моряка Сороки

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что в московском СИЗО "Лефортово" практически не лечат пострадавшую руку украинского военнопленного Василия Сороки.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Коротко про Василия Сороку по итогам сегодняшнего судебного заседания в МГС. Отек руки ниже раны не спадает. Функции нескольких пальцев не восстанавливаются. Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина Б. В ближайшие дни его должны обследовать в гражданском медицинском учреждении Москвы. Тем не менее настроение "боевое". Не смотря на предсказуемое судебное решение, все военнопленные настроены на позитив, поддерживают друг друга. Все моряки требуют относиться к себе, как военным и в соотвествии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными. Сегодня хорошо поработали, хоть и в закрытом заседании, но плодотворно. Нет ни одного "проходного" и формального судебного процесса. Каждое заседание в упорной процессуальной борьбе. И не смотря на предсказуемость суда, тактические и стратегические задачи защита выполняет. Что не может не радовать", - заявил он.

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Отек руки не спадает. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина В, - адвокат о состоянии военнопленного моряка Сороки 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года. Позже украинцев перевезли в Москву.

Источник: https://censor.net.ua/n3112921
 
 
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Треба сотворити петицію шоб срочно допустили до нього Супрун!
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У каждого свои проблемы.
Кто в московии в колонии,а кому Супрун места у корыта не дает.
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Скорей к тебе богатыреву,с прививками от ее сына.
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мабуть їм всім пропонують сказати щось на зразок - мене обдурила київська влада, нацькувала на братський народ, тепер я все зрозумів і покаявся.
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Да уже совсем неважно что скажут или говорят моряки. Находясь в застенках Московии с их опытом пыток и давления любой из нас будет говорить все что угодно руснявым палачам-садистам..
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Всё что они скажут, не имеет никакого значения. Они - заложники, захваченные пиратами.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОтек руки не спадает. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина В, - адвокат о состоянии военнопленного моряка Сороки
 
 
 
 
 
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