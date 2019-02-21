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 Киевские новости
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Все про:Метрополитен (582) транспорт (1263) футбол (3055)

 В связи с проведением футбольного матча столичное метро будет работать на час дольше, а три станции - в особом режиме, - КГГА

21 февраля с 21:00 до 22:00 из-за футбола вводится особый режим работы станций метрополитена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Итак, станция метро "Олимпийская" работать не будет, "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, "Дворец спорта" закрывается на выход.

После 23:00 возможно ограничение входа на эти станции.

Кроме того, метро будет работать на час дольше.

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Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 1:15. Дополнительный час добавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенного на входе и на платформе.

Также продлевается работа маршрутов наземного общественного транспорта, которые проходят возле станций метро.

Источник: https://censor.net.ua/n3112917
 
 
 Топ комментарии
 
Да пофиг, хоть на целый день. У нашому селі і телевізорів-то нема У зв'язку з проведенням футбольного матчу столичне метро працюватиме на годину довше, а три станції - в особливому режимі, - КМДА - Цензор.НЕТ 6297
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А з чого Ви пишете зараз? (З самовара?) У зв'язку з проведенням футбольного матчу столичне метро працюватиме на годину довше, а три станції - в особливому режимі, - КМДА - Цензор.НЕТ 1396
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Питань одразу два:
1) Де берете той фошиздський тирнет?
2) Голова колгоспу вкурсє, шо по його клавішам хтось гамселить?
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"Динамо", вперед, до перемоги! (Бо щось у нашому житті останнім часом дуже мало позитиву. ІМХО)
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А перенести матч на час раньше - слабо?
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"ссалась" твоя мама, когда на панели стояла.

Для Рашки переносят, потому что у них УЕФА - карманная организация, даже не перенесли ЧМ из-за их миллиардов за газ и нефть.
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Да пофиг, хоть на целый день. У нашому селі і телевізорів-то нема
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Питань одразу два:
1) Де берете той фошиздський тирнет?
2) Голова колгоспу вкурсє, шо по його клавішам хтось гамселить?
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на жаль в селах тепер футбол мало кого цікаве.
молодь вся виїхала на заробітки і нажаль в більшості в Европу.
замість того щоб працювати в Україні.
Сталіну треба було повчітися у будкобудівників як треба було очистити Україну від населення.
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цікаво, якщо всі виїхали, то чому в нас голоду нема - чи це старі бабці нас овочами завалили?
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наша соняшникова олія в Німечіні дешевша ніж у нас в супермаркетах.
мабуть тому туди поїхали за нею заробітчани.
щоб менше їсти, як сказав Рева. що багато українці їдять.
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Задрали з цим футболом, стадіони будують посеред міста, щоб туди здорові дядьки ходили м'яча пинати, влаштовують масові побоїща, метро повинно довше працювати, бо хтось гилить м'яча.
Клоуни.
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более дебильного коммента от чувака с ником КРОТ трудно себе представить.

вот такие они - любители Шахты)) кроты, одно слово.

всегда против вас болел и дальше болеть буду - не украинская команда.
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лучше бы кол-во поездов добавили, а не работу метро продлили. Во время окончания матча поезда ходят 1 раз в 20 минут. офигеть помощь.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ связи с проведением футбольного матча столичное метро будет работать на час дольше, а три станции - в особом режиме, - КГГА
 
 
 
 
 
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