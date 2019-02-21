 В связи с проведением футбольного матча столичное метро будет работать на час дольше, а три станции - в особом режиме, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".
Итак, станция метро "Олимпийская" работать не будет, "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, "Дворец спорта" закрывается на выход.
После 23:00 возможно ограничение входа на эти станции.
Кроме того, метро будет работать на час дольше.
Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 1:15. Дополнительный час добавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенного на входе и на платформе.
Также продлевается работа маршрутов наземного общественного транспорта, которые проходят возле станций метро.
Для Рашки переносят, потому что у них УЕФА - карманная организация, даже не перенесли ЧМ из-за их миллиардов за газ и нефть.
1) Де берете той фошиздський тирнет?
2) Голова колгоспу вкурсє, шо по його клавішам хтось гамселить?
молодь вся виїхала на заробітки і нажаль в більшості в Европу.
замість того щоб працювати в Україні.
Сталіну треба було повчітися у будкобудівників як треба було очистити Україну від населення.
мабуть тому туди поїхали за нею заробітчани.
щоб менше їсти, як сказав Рева. що багато українці їдять.
Клоуни.
вот такие они - любители Шахты)) кроты, одно слово.
всегда против вас болел и дальше болеть буду - не украинская команда.