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Все про:суд (21861) Хмельницкий (313) евромайдан (6753) Крайтор_Виктор (5) Закревская Евгения (19)

 Суд отменил постановление о закрытии дела по расстрелу Евромайдана против экс-главы хмельницкого УСБУ Крайтора

Суд отменил постановление о закрытии уголовного производства в отношении экс-руководителя СБУ в Хмельницкой области Виктора Крайтора.

Постановление было вынесено военной прокуратурой в марте 2015 года. Ее отменил по ходатайству адвоката по делам Майдана Евгении Закревской судья Шевченковского районного суда Львова Павел Эдер в пятницу, 15 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theinsider.ua

В 2015 году, когда было вынесено постановление о закрытии, расстрел у Хмельницкого СБУ 19 февраля 2014 расследовала военная прокуратура. Вследствие стрельбы вероятно из здания СБУ 19 февраля 2014 года погибли два человека и четверо были ранены.

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Подозрение выдвинули Виктору Крайтору, однако впоследствии военная прокуратура перевела его в разряд свидетелей, а уголовное производство было закрыто.

Руководитель управления спецрасследований, которому удалось реанимировать расследование по этому делу, рассказывал журналистам, что по версии военной прокуратуры, первая жертва расстрела была убита самими же протестующими, а единственная неповрежденная гильза с места преступления - "утеряна" в ходе следствия, которое проводила военная прокуратура.

Суд отменил постановление о закрытии дела по расстрелу Евромайдана против экс-главы хмельницкого УСБУ Крайтора 01

Прокурор Бурлака в суде

В 2018 году у Управления спецрасследований следствие забрали и снова передали военной прокуратуре.

Хотя следствие по делу и было восстановлено, однако "неотмененное постановление могло исключить привлечение Крайтора к уголовной ответственности", - объясняет Закревская.

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К тому же, по ее словам, в ходе судебного разбирательства 15 февраля позиция защиты Виктора Крайтора совпадала с позицией представителя военной прокуратуры, который пришел в суд. Это был тот самый прокурор Бурлака, который в 2015 и вынес постановление о прекращении производства по Крайтору по статье 425 Уголовного кодекса в связи с отсутствием состава преступления.

Прокурор в заседании также ходатайствовал о том, чтобы проводить его в закрытом режиме, не допуская журналистов, однако судья отклонил это ходатайство.

"Позиции прокурора Бурлаки и адвоката Крайтора странным образом совпали. Вопросов к Лилии Петровне (адвокат Крайтора. - Ред.) нет: защита клиента - основная задача адвоката. А неотмененное постановление о закрытии уголовного производства в отношении лица - это же серьезный инструмент защиты. Но есть серьезные вопросы к военной прокуратуру. Ведь сейчас именно военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в этом деле.", - прокомментировала Закревская ход заседания.

Источник: https://censor.net.ua/n3112913
 
 
 Топ комментарии
 
Алкаш прокурор, в следствии отсутствия ума и образования, просто не понимает, что функции прокуратуры это обвинения преступников, для их защиты есть адвокаты. А у нас что здесь, что с зайцевой, прокуратура делает всё чтобы дело замять и преступник избежал наказания.
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Чому не вийшов до людей на перемовини ?
І штурму б не було і загиблих
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А хто у вас там очолює СБ і чому ти тут даєш нам поради?
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Алкаш прокурор, в следствии отсутствия ума и образования, просто не понимает, что функции прокуратуры это обвинения преступников, для их защиты есть адвокаты. А у нас что здесь, что с зайцевой, прокуратура делает всё чтобы дело замять и преступник избежал наказания.
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Этот крайтор не должен работать в сбу а он работает .ценный кадр для шоколадного барыги
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А хто у вас там очолює СБ і чому ти тут даєш нам поради?
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Чому не вийшов до людей на перемовини ?
І штурму б не було і загиблих
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Складна ситуація, бо у них є посадові інструкції за якими вони повинні охороняти свої архіви та знищувати документи. Якби він вийшов на перемовини, то його би точно звільнили.
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В чем складность ? Даже в стратегических воинских частях, часовой обязан делать предупредительный в воздух и подымать тревогу. Валить человека (а тем более стрелять в толпу в упор с автомата), это извините маньяк.
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Наскільки його дії були правомірними визначить суд, але охороняти те, що йому довірила держава він був зобов'язаний.
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Так ник то ж не спорит, конечно нужно охоронять, но в законный способ, и именно то что "йому довірила держава" а не всё в радиусе километра. Людей то постреляли не на территории объекта. Вы рассуждаете как пуйло, ему показалось что они могут вступить в НАТО потому он лишил защитить рф, но защищать начал в 200 км от самой рф. У меня в городе 4 в/ч это получается им тоже можно с целью профилактики захвате отстреливать гражданских в радиусе км.
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С этим крайтером получается очень интересный прецедент. Допустим суд его оправдал.
Завтра приезжает бывший министр МВД и глава СБУ и говорят:
"А мы вот тоже, как крайтор, увидели толпу людей, рядом были стратегические объекты, мы подумали что они их будут захватывать потому и расстреляли больше сотни"
Что дальше ? Ведь они сделали 1 в 1 тоже что и крайтор ?
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Прокурор не дурак и уже понял, что с "плохой компанией" попал в дурно пахнущую историю. И теперь он будет изо все сил спасать прежде всего себя ("свой зад") и заодно свое начальство. И естественно за "утерю" никто не ответил. Пожурили с ехидным смешком и .... забыли.
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А не заметили, что за последний год как то много дел позакрывалось и я знаю 5 в которых было что то утеряно!
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А что тут непонятного? Крайтор же не рядовой сотрудник а начальник управления.Он же имеет возможности решать вопросы,его что отстранили? нет! Ну и чему удивляться?
Эти скоты боятся только шума в прессе и огласки.Погибли люди.Эта мразь давшая приказ стрелять по безоружным должна отвечать.
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а спрашивать с того кто покрывает преступление когда нибудь будем?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отменил постановление о закрытии дела по расстрелу Евромайдана против экс-главы хмельницкого УСБУ Крайтора
 
 
 
 
 
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