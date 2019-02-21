 Угрозы Путина нацелить ракеты на США - неприемлемы, - НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявили в Североатлантическом альянсе.

"Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", - заявил заместитель представителя НАТО Пирс Казале.

Он добавил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и не намерена разворачивать в Европе новое ядерное оружие.

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Напомним, 20 февраля российский президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию (верхней палаты парламента России), заявил, что в ответ на выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия развернет ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружение, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников.