 Угрозы Путина нацелить ракеты на США - неприемлемы, - НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявили в Североатлантическом альянсе.
"Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", - заявил заместитель представителя НАТО Пирс Казале.
Он добавил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и не намерена разворачивать в Европе новое ядерное оружие.
Напомним, 20 февраля российский президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию (верхней палаты парламента России), заявил, что в ответ на выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия развернет ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружение, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников.
Мовчки і пошвидше.
Опять нацелил?
Опомнится когда газ будет по 1000 долларов,да поздно будет.
Орбайтен на барина в кремле,за то америка не мешает.
Ты не знаешь почему российский газ который Украина покупала у россии в два раза дороже чем тот же российский газ чем тот,который Украина покупает у Словакии?
Это тебе задача по экономике.
Ведь российский газ это просто бизнесс.
Популизм - это зло, не меньшее чем коррупция и лешнехромосомность запоребриковой погани.
людейрабов империи, и возможно, некоторых жертв (приемлемых и неизбежных) и разрушений в цивилизованы странах.
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ви як малі діти! "Обєспокоїлись". А на кого кацам ще націлювати ракети?
ути- ж - пути..
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так на це вас гопник й пробиває. Що він буде робити все, що йому заманеться, а ви нічого не зробите у відповідь, бо у Євпропі панують виключно пацифічні настрої та як би умиротворити гопника. Звичайно, що завтра вже якісь "зелені жилети" будуть маніфестувати проти розміщення у Європі ракет. Цим каци і користуються.
не купувати в них їх природних багатств?
***** тупо копирует политику Гитлера и Муссолини 1930-1939 годов.
Мир тупо повторяет те же ошибки с осуждениями, негодованиями и озабоченностями вместо того, чтобы вломить агрессору насмерть пока не поздно. Опять никто не хочет воевать с Роисей, не понимая того, что если не сделать это сейчас, то потом все равно воевать придется, но крови и жертв будет в разы больше.
- ООН - безхребетна організація яка паразитує
- ОБСЄ - те саме що ООН тільки ще сліпе і глухе
- Гаагський суд - корумповане збіговисько
- Європейський союз - озабоченці, які не бачать і не хочуть бачити ворога в обличчі московії, бо там є газ.
- НАТО - це така організація, яка має абсолютно всі засоби щоб дати по зубам агресору але соромиться це робити через бюрократію, бо щоб вистрілити з НАТівськоро пістолета один раз потрібно підписи всіх членів НАТО.
- Бюрократія і ще раз бюрократія, цинізм, озабоченість та корупція ********* нашу планету, а не якась там ядерна війна.