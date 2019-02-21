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 За рубежом
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Все про:НАТО (6236) Путин (24610) ракеты (744) ядерное оружие (588)

 Угрозы Путина нацелить ракеты на США - неприемлемы, - НАТО

Заявления президента России с угрозами в адрес союзников НАТО неприемлемы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом заявили в Североатлантическом альянсе.

"Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", - заявил заместитель представителя НАТО Пирс Казале.

Он добавил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и не намерена разворачивать в Европе новое ядерное оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения от 550 до 5500 км, - экс-посол США Пайфер

Напомним, 20 февраля российский президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию (верхней палаты парламента России), заявил, что в ответ на выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия развернет ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружение, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников.

Источник: https://censor.net.ua/n3112912
 
   
 Топ комментарии
 
Готуйте ракети на росію..
Мовчки і пошвидше.
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Нет ,это человеко-паразитам надо сделать рилод ,а слоники и белочки ни в чём не виноваты .
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Х у й л о уже в открытую мочиться и испражняеться на Америку и хрюкающих Макрона с Меркель)))) утирайтесь люди!! Гопарь имеет вас по полной))
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Готуйте ракети на росію..
Мовчки і пошвидше.
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И Крым сдали,но не помогло.
Опять нацелил?
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россии деваться некуда.маленькая победоносная война в донбассе провалилась.теперь радиоактивный пепел киселева.
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Все правильно. Этой планетке давно треба зробити reload
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достигли полной перезагрузки.....
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Нет ,это человеко-паразитам надо сделать рилод ,а слоники и белочки ни в чём не виноваты .
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Да на что мы надеемся, если Трамп перед корейским хомячком на полусогнутых ходит. Угрозы Путина нацелить ракеты на США - неприемлемы, - НАТО - Цензор.НЕТ 9484
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Х у й л о уже в открытую мочиться и испражняеться на Америку и хрюкающих Макрона с Меркель)))) утирайтесь люди!! Гопарь имеет вас по полной))
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Меркель даже озабоченности не проявляет.
Опомнится когда газ будет по 1000 долларов,да поздно будет.
Орбайтен на барина в кремле,за то америка не мешает.
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Что именно чушь,вата?
Ты не знаешь почему российский газ который Украина покупала у россии в два раза дороже чем тот же российский газ чем тот,который Украина покупает у Словакии?
Это тебе задача по экономике.
Ведь российский газ это просто бизнесс.
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с точки зрения рашнпропаганды суперстерх может и чтото значит а с точки зрения Пентагона ***** полезный идиот который сделает американскую армию еще сильнее
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Пока мистер Трамп, убивает свою разведку и верит фюреру всея раSSеи... Пока Меркель свои интересы, ставит выше интересов союзников...пока и Украине будет очень тяжело.
Популизм - это зло, не меньшее чем коррупция и лешнехромосомность запоребриковой погани.
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в сша 14 авианосцев каждый из них готов самостоятельно превратить в пустыню сахара любую точку на планете
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они просто трусы.......
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Трусы твои срезающие в любой ситуации свои шевроны и нашивки уроды в зеленой форме.
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ты не прав - это одно из важнейших ошибок советской ,а потом цаповской пропаганды - там как и везде есть подлецы и герои ,трусы и безумно храбрые - но в основном профессионалы чем бы не занимались и очень упрямые люди в достижении цели любыми средствами
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71 подводная лодка сша,это больше чем во всем мире вместе взятом.что останется от россии? даже пепла киселева не будет.
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минулорічний мультик "союзмультфильма" про гіпернанозвукові 20-махові свєрхракети не справив враження на НАТУ, гопарь з подворотні перейшов на прямий словесний понос😋
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россия чечню победила 2 раза.берегись америка.
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Путін погрожує ракетами, і водночас запевняє, що московія договору про обмеження ракетних озброєнь не порушує. Тобто, не розробляє, не виготовляє, не купує, не продає, і ніде не розміщує нових ракет.
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Можна подумати, що вони років 50 вже націлені інакше.
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Если угроза станет неприемлемо серьёзной, то её превентивное устранение станет самым разумным решением, несмотря на гибель десятков миллионов людей рабов империи, и возможно, некоторых жертв (приемлемых и неизбежных) и разрушений в цивилизованы странах.
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"Угроза" может быть ликвидирована гораздо быстрее и проще, безо всяких разрушений и гибели миллионов людей - почему до сих пор этого не сделано - загадка разума:значит, многих положение дел просто устраивает.
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Клал он, на то что для вас приемлемо.
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первыми под расдачу попадут саратовская область,урал и камчатка.там основные точки россии.дальше можно и не стрелять
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хиросиму и нагасаки сша уже разнесли.россия нарывается.
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К сожалению, дальше лучше не будет. История начала 2МВ тому подтверждение. Хйло стареет, маразм крепчает. Если ему не зажмут шары в тисках, его угрозы постепенно будут превращаться в реальность.
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Угрозы Путина нацелить ракеты на США - неприемлемы, - НАТО

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ви як малі діти! "Обєспокоїлись". А на кого кацам ще націлювати ракети?
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кривизна Земли наилучший союзник НАТО, ау ВАТО кузя, маты, вотко, величие и скреппы
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це кац, не перший день і по всім гілкам. Дещо обережний, але вже давно спалився. Просто в спам.
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Он добавил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и не намерена разворачивать в Европе новое ядерное оружие.Источник: https://censor.net.ua/n3112912

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так на це вас гопник й пробиває. Що він буде робити все, що йому заманеться, а ви нічого не зробите у відповідь, бо у Євпропі панують виключно пацифічні настрої та як би умиротворити гопника. Звичайно, що завтра вже якісь "зелені жилети" будуть маніфестувати проти розміщення у Європі ракет. Цим каци і користуються.
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***** бикує, може й Заходу треба зробити ізоляцію парашки -
не купувати в них їх природних багатств? Погрози Путіна націлити ракети на США - неприйнятні, - НАТО - Цензор.НЕТ 2282
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"рашистский карась клюнул"- идущего ,тропой подохшего совка ,правоприемник приведет рабсею все туда же,где покоится и совок...
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Буквально вчера смотрел британский док-фипльм про начало ВМВ.
***** тупо копирует политику Гитлера и Муссолини 1930-1939 годов.
Мир тупо повторяет те же ошибки с осуждениями, негодованиями и озабоченностями вместо того, чтобы вломить агрессору насмерть пока не поздно. Опять никто не хочет воевать с Роисей, не понимая того, что если не сделать это сейчас, то потом все равно воевать придется, но крови и жертв будет в разы больше.
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А до тепер вони куди, на Воронеж були націлені?
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Короче, ситуація така:
- ООН - безхребетна організація яка паразитує
- ОБСЄ - те саме що ООН тільки ще сліпе і глухе
- Гаагський суд - корумповане збіговисько
- Європейський союз - озабоченці, які не бачать і не хочуть бачити ворога в обличчі московії, бо там є газ.
- НАТО - це така організація, яка має абсолютно всі засоби щоб дати по зубам агресору але соромиться це робити через бюрократію, бо щоб вистрілити з НАТівськоро пістолета один раз потрібно підписи всіх членів НАТО.
- Бюрократія і ще раз бюрократія, цинізм, озабоченість та корупція ********* нашу планету, а не якась там ядерна війна.
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Ботоксная тварь может лишь воздух трясти. Никто никуда не стрельнет,даже когда колонны американских танков будут ездить по москвабаду. Сказки сугубо для кацапской быдломассы.
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Откуда в таком мелком столько дерьма помещается?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУгрозы Путина нацелить ракеты на США - неприемлемы, - НАТО
 
 
 
 
 
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