 Австрия будет и дальше поддерживать "Северный поток-2", - Курц

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF-2 по итогам встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

"США уже заявляли, что против этого проекта, и мы знаем об этом. Мы поддерживаем этот проект, поскольку заинтересованы в надежных энергетических поставках в Австрию", - сказал канцлер.

Он добавил, что "в конце концов в Европе есть определенная договоренность по этому проекту, и мы будем его продвигать и дальше".

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По его словам, газ нужен Австрии для отопления, для производственной деятельности предприятий.

Курц отметил, что Австрия могла бы закупать газ в США, но "до тех пор, пока российская цена лучше американской, Россия является для нас более привлекательным партнером".

Он считает, что Трамп, "как бывший бизнесмен, поймет, что в этом вопросе у нас разные интересы".

Напомним, ранее в поддержку "Северного потока-2" высказалась федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

"Российский газ останется российским газом, каким бы путем он к нам не поступал – через Балтийское море или через Украину. А Россия останется нашим партнером", – продолжила канцлер.

При этом Меркель добавила, что Украина должна остаться транзитером российского газа. И заметила, что все остальные газопроводы, в том числе "Ямал", проходящий через Польшу и Беларусь, не изменят транзитную роль Украины.

Также, по словам канцлера ФРГ, новые санкции против России должны быть согласованы с Украиной.