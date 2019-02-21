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 Экономика, За рубежом
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Все про:Австрия (424) Газ (9025) США (14676) Северный поток (425) Курц (65)

 Австрия будет и дальше поддерживать "Северный поток-2", - Курц

Австрия заинтересована в стабильных источниках газа и продолжит поддерживать строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что против проекта выступают США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF-2 по итогам встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

"США уже заявляли, что против этого проекта, и мы знаем об этом. Мы поддерживаем этот проект, поскольку заинтересованы в надежных энергетических поставках в Австрию", - сказал канцлер.

Он добавил, что "в конце концов в Европе есть определенная договоренность по этому проекту, и мы будем его продвигать и дальше".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если российский газ не будет идти транзитом по Украине, то военные действия армии РФ с востока, переместятся к границе Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, - Коболев. ВИДЕО

По его словам, газ нужен Австрии для отопления, для производственной деятельности предприятий.

Курц отметил, что Австрия могла бы закупать газ в США, но "до тех пор, пока российская цена лучше американской, Россия является для нас более привлекательным партнером".

Он считает, что Трамп, "как бывший бизнесмен, поймет, что в этом вопросе у нас разные интересы".

Напомним, ранее в поддержку "Северного потока-2" высказалась федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

"Российский газ останется российским газом, каким бы путем он к нам не поступал – через Балтийское море или через Украину. А Россия останется нашим партнером", – продолжила канцлер.

При этом Меркель добавила, что Украина должна остаться транзитером российского газа. И заметила, что все остальные газопроводы, в том числе "Ямал", проходящий через Польшу и Беларусь, не изменят транзитную роль Украины.

Также, по словам канцлера ФРГ, новые санкции против России должны быть согласованы с Украиной.

Источник: https://censor.net.ua/n3112910
 
 
 Топ комментарии
 
Господин Курц довыепывается, когда жаренный петух клюнет в одно место, сразу начнет кукарекать по другому
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Он полностью прав, там умеют считать деньги. Это не наши придурки покупающие российский газ через посредников по реверсу и гордо крича о энергонезависимости.)
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Украина с маленькой буквы? Ванюша! раша -параша, путен - хуйло, а ты ватный ..антон
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Совет форумчанПравила форума
 
А чего его поддерживать?? лежит труба на дне морском и все..
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Господин Курц *************, когда жаренный петух клюнет в одно место, сразу начнет кукарекать по другому
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Ваши предположения, а когда клюнет, хотя бы приблизительно
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Этот Курц - глупейшее создание, если не понимает, что строительство Северного потока 2 вводит в зависимость от сатаны Путина и РФ и поддерживает кацапский сатанизм. А что из этого следует? Ничего хорошего для Курца и Австрии.
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Он больше об австрийцах думает. А Украина ему ничего предложить не может.
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Я и говорю, что сотрудничество с сатаной будет для австрийцев чревато, несмотря на благие намерения Курца.
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Они и с Гитлером сотрудничали, притом что Австрия наименьше пострадала во вторую мировую. Австрія і надалі підтримуватиме "Північний потік-2", - Курц - Цензор.НЕТ 4961
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Оно считает. что параша далеко от его границ
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История дураков ничему не учит так что осталось не долго когда мы увидим это шоу Австрія і надалі підтримуватиме "Північний потік-2", - Курц - Цензор.НЕТ 1531
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Коли "рублі" падають на підтримку "канцлеру" - то можливо й варіанти у відношеннях навіть в своєму домі...
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сомневаюсь что их клюнет, а вот нас да, если построят северный поток 2, то транзит через Украину будет прекращен. Последствия, то что с наполнением газовой системы будут проблемы, это точно, надо кольцевать участки. Что дальше будет? Деньги за транзит газа минус, а там дальше блокада морского и наземного транзита, угасят экономику Украины полностью, учитывая как правительство управляет, то жесть. Потом только боевые действия, когда бабла нет ни на что.
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До австрии путин в любом случае никогда не дойдет. А потому австрияки (как и немцы) готовы путина в жопу целовать, если его газ по СП-2 будет на 5 копеек дешевле того, который идет через Украину.
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Дональд, ти Австрію бачиш?

?????!

І я не бачу. А вона є....

😃😃😃
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Головне, не спутати Австрію з Австралією Австрия будет и дальше поддерживать "Северный поток-2", - Курц - Цензор.НЕТ 8135
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Привіт, Яков... Не сплутає. Трампович фільму " Крокодил Денді" бачив. Так що по географії в нього все ОК.😃😃😃
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😁😁😁 ...Та там видно місця на решту літер не вистачало. А китайцям то і так вшистко єдно..
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Главное у сои весьмирснами)))
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А мы думали Фирташ коррупционэр.
Вот она борьба с коррупцией и олигархией по европейски.
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СП-2 - это, как любить свою маму и влюбиться в девушку.
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Любит свою маму , и влюбляется в девушку , как раз тот , кто против СП2 !
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Как ни прискорбно об этом говорить , но ЕС , на поверку, оказался искусственным образованием , не жизнеспособным.Что-то вроде одеяла, наскоро сшитого из разных лоскутов. У каждого члена ЕС свои интересы и всем глубоко на.рать на соседей. Дружба дружбой , а газ из Мордора для Германии и Австрии ( вспомнил Гитлера ? ) важнее принципов демократии.
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Свободный выбор поставщика это и есть демократия. Не то что некоторые качают газ из самой "крупной" газодобывающей страны как Словакия. Зато не у страны аккупанта!
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Так дешевле.
Когда качали из россии газ он был по 400 - 500 долларов,а из Словакии по 200 - 300.
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так коли качали з Московії, то і нафта за 100 баксів коштувала.
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Когда качали из Московии российский газ для Украины был в два раза дороже чем для Германии.
Это такой рынок.
Называется шаантаж.
С негуманитарным отключением газа зимой.
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Потому что газ частично ( не считая субсидий) перестал датироваться из бюджета.
Т.е. за счет кредитов ,которые потом надо отдавать.
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Если брать новые кредиты, чтобы отдавать старые, то никогда не рассичтаешься. Это математика...
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кацапа, тебе уже разрешили валежник собирать, не бьют уже за это сапогом по епалу? А за что бьют?
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Хоть у вас флажок немецкий , а в определениях вы заблудились как мордорцы .))
Вот , как раз мы и выбрали себе поставщика . А вот желающие контролировать единолично поставки мордовского газа в Европу, и строят СП 2 ! Где ж тут свобода выбора ))
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Если Вас учили в детстве, то есть такое понятие как МОРАЛЬ. А если руководствоваться "деньги не пахнут",то это не демократия ( Общество осуществляет самоуправление ради общего блага и удовлетворения общих интересов)
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Nado samim postaratsia proizvodyt sobstveny gaz.Vot dopustim Litve jesly sravnyt s 1997 goda gde dlia centralnogo otplenyja bylo vsego 1% ispolzyvala svoj gaz iz biotoplyva ,teper imejem pocty 80%.Eto na 2-3 raza desevle cem zakupajemi gaz.Vot tut my opognali i Germaniju i tem boleje Avstriju.
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Vsio taki sto to ES dobilas po SP2.A tak by nemcy pokupali napriamuju i vsio.A teper uze dolzny budet soglasovat s ES biurokratami po pokubke gaza.To jest kazdy raz mozet paprosyt s nemcev dokumentov i pojasnenyje,a tam smotri pol goda budet smotret.Daze SP2 pustit mozet s opadanyjem na god ili 2?
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мне пох на газ у меня печное отопление, с этого газа все поимели кроме меня, и йульки и бойки и ахметки .
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ес забрал северный поток себе.россия банкрот
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Австрия - родина многих выдающихся людей. Шуберт, Штраус, Моцарт, Вагнер, Фрейд, Больцман, Шрёдингер, Шикльгрубер.
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Он полностью прав, там умеют считать деньги. Это не наши придурки покупающие российский газ через посредников по реверсу и гордо крича о энергонезависимости.)
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Постройка Северного потока 2 пойдёт на пользу Украинскому народу
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не пойму что вы тут возмущаетесь каждый глава любой страны защищает интересы своих граждан...... они не виноваты что руководство украины работает в интересах собственного кармана а на народ им на сра ть.....
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Украина с маленькой буквы? Ванюша! раша -параша, путен - *****, а ты ватный ..антон
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вони думають за свій бізнес.
і вигоди від нових контрактів з рашкою, переконана, що там наобіцяли неабияких щедрот, але це лише ілюзія безпеки та співпраці, адже росія прагне керувати країнами, яким постачає газ, або хоч якось на них впливати.
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как видишь, не любой... нашим -пох., они уже на чемоданах...
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ванька, ты валежник уже начал собирать, или лесник по привычке тебя раком поставил?
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Австрияки в своём амплуа - куда дует ̶в̶е̶т̶е̶р̶ Германия туда и волны катят...........
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Курц просто отрабатывает путлеровское бабло. Можно подумать, что Украина не выполняла свои обязательства по транзиту газа в Европу. Все перебои с поставками были связаны с выдрыгонами "Газпрома" чтобы покачать права. А то что "СП-2" политический и антиукраинский проект знает даже этот пацан. Тока денег хочется
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Все правильно, юноша. Цахесу нужно больше ваших денег, чтобы построить больше ракет, направленных на ваши города. Это очень надежное партнерство и не нужен вам никакой американский СПГ, пусть его китайцы берут...
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Ну ти і впарив по хохлах! Українці схвалюють!
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8,5 млн австрийцев плюс 1 млн руцьких коррупционеров живет в Австрии
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((( всегда прикалывался с этой не прикрытой ненависти словаков в Братиславе ,ну когда они каждое утро едут на работу в Австрию - ругают австрияков ,но едут - бедненькие -а сами австрийцы мне нравяться ,особенно в сравнении с немцами и швейцарцами ,ну да люди разные но общее все таки наблюдаеться))))
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Вы же понимаете, что австрийцы живут на западе Австрии около Швейцарии и Баварии и в горах . В Вене - все приезжие. Кацапов больше чем словаков. Самая высокая заплата в Вене у сотрудников офиса Газпром- 4000 евро. И вся остальная шушера не австрийцев заглядывает руцким в рот
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извините - очевидно у нас с вами разный контингент общения ) - у меня еще шо сразу за томагавк ,ну бывает кулаком в ухо или согнутой ладонью в горловую трахею )) - а чаше просто взгляда хватает ,ну шоб человек начал потеть - шучу конечно)))))
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а еще и законы в Австрии лучше - пример - вон у моего знакомого питомник бойцовых собак - в Германии незя,а в Австрии можно .так у него и беговые дорожки для собак и бассейны для них же и частная земля, где побегать с собаками можно - одним словом рай для тренировок,а то бедняга маялся по свету ,а думал та по немецки,немец как не как)))
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да плевать на принципы - Австрия вон даже в НАТО не входит - какая разница какие там туземцы умирают - ну в общем как и нам на гибель арабов в Сирии ,ну или гибель в Судане и ЦАР - вывод один - только наша армия и наш флот ,вооруженный нашим оружием,а лучше ядерным - сдержат любого агрессора - пора это понять всем
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Oni vxodyt v NATO,no vydeliajet tolko 0.7% ot VVP.kak dolzny vydelit 2% kak minimum.Samoje menseje sumu kotoryje vlozyt v NATO eto i jest Avstrija,Drugix poxoze na nix net
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гугл в помощь - прежде чем писать, ознакомитесь с предметом - Австрия, Швеция, Финляндия, Ирландия и Швейцария не входят в НАТО - насчет процентов я таки согласен,ну участников НАТО
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интересная позиция австрии,не имеющей выхода к морям
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что характерно, про Украину, страна которая несёт огромные потери от реализации СП2, вообще ни слова...США то,США сё..
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Гитлер капут! Германия, Австрия как всегда на стороне Масковии! Что тут нового?
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Ещё бы (кто сомневался бы) Австрия по БАРЫЖНОСТИ И МЕЩАНСТВУ переплюнет даже ХЕРМАНИЮ (Фирташ энает, где прятаться)!
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23 февраля 2017-го Земельный суд Вены (Австрия) отказался удовлетворить запрос прокуратуры Вены об аресте Фирташа по экстрадиционному ордеру Испании[53]. 24 февраля Земельный суд Вены отклонил требование прокуратуры Вены задержать Фирташа в рамках дела об экстрадиции в США и освободил его без дополнительного залога[54].
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После войны немецкие специалисты (инженеры и рабочие), проектировавшие и строившие крематории и газовые камеры в лагерях смерти Германии и Австрии (рейха) искренне недоумевали, какаие к ним могут быть претензии, они лишь ЧЕСТНО И ДОБРОСОВЕСТНО "ДЕЛАЛИ СВОЮ РАБОТУ" и ни за что не ответвлены. Это действительно немецкий менталитет, банально подсчитать и сделать по максимальной выгоде и экономии, выполнять приказы и не задумываться об их конечном смысле.
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Проблема МЕЩАНСТВА в том, что выигрыш в ТАКТИКЕ (ближайшей перспективе) в итоге может обернуться ПОЛНЫМ КРАХОМ в СТРАТЕГИИ, они думают, что кацапы как и они всё будут делать "по правилам" и в этом катастрофически ошибаются, для московских бандюков они лишь ЛОХИ, "развести" которых можно как слепых котят.
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Вот ещё один " продающий веревку " .
«Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим»
В.И. Ульянов .
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Менталитет БАРЫГ и МЕЩАН с принципом, что "бабло не пахнет"!
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Вот вам деньги на войнушки и дальнейший развал европы..
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Цей хлопчина прагне забезпечити надійне енергопостачання і одночасно щільніше зв'язується із кацапами? Від такого навіть кіт Шредінгера розгубився б.
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Что за ******* на фотке? Курц? Тогда понятно.
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слив Украины продажными фрицами во главе с завербованной шмаркель начался в Минске,Украина потеряла часть Донбаса ,опосля- транзит газа из-за лоббирования газового потока фрицами , Азовское ..все твари торгующие Украиной ,с куйлом....нагибая украинскую жадную до монет, власть...
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Проблема не в геях (что друг дружку), а в ПОЛИТИЧЕСКИХ ПИД@Р@С@Х (которые всех "имеют" за свою выгоду и корысть)!
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Европейские ценности (буквально) - По словам Курца, для Австрии Россия остается более выгодным партнером, поскольку цена на ее газ гораздо ниже, чем у США. Нас рать на все ваши проблемы.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАвстрия будет и дальше поддерживать "Северный поток-2", - Курц
 
 
 
 
 
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