 Австрия будет и дальше поддерживать "Северный поток-2", - Курц

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF-2 по итогам встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.
"США уже заявляли, что против этого проекта, и мы знаем об этом. Мы поддерживаем этот проект, поскольку заинтересованы в надежных энергетических поставках в Австрию", - сказал канцлер.
Он добавил, что "в конце концов в Европе есть определенная договоренность по этому проекту, и мы будем его продвигать и дальше".
По его словам, газ нужен Австрии для отопления, для производственной деятельности предприятий.
Курц отметил, что Австрия могла бы закупать газ в США, но "до тех пор, пока российская цена лучше американской, Россия является для нас более привлекательным партнером".
Он считает, что Трамп, "как бывший бизнесмен, поймет, что в этом вопросе у нас разные интересы".
Напомним, ранее в поддержку "Северного потока-2" высказалась федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
"Российский газ останется российским газом, каким бы путем он к нам не поступал – через Балтийское море или через Украину. А Россия останется нашим партнером", – продолжила канцлер.
При этом Меркель добавила, что Украина должна остаться транзитером российского газа. И заметила, что все остальные газопроводы, в том числе "Ямал", проходящий через Польшу и Беларусь, не изменят транзитную роль Украины.
Также, по словам канцлера ФРГ, новые санкции против России должны быть согласованы с Украиной.
?????!
І я не бачу. А вона є....
😃😃😃
Вот она борьба с коррупцией и олигархией по европейски.
Когда качали из россии газ он был по 400 - 500 долларов,а из Словакии по 200 - 300.
Это такой рынок.
Называется шаантаж.
С негуманитарным отключением газа зимой.
Т.е. за счет кредитов ,которые потом надо отдавать.
Вот , как раз мы и выбрали себе поставщика . А вот желающие контролировать единолично поставки мордовского газа в Европу, и строят СП 2 ! Где ж тут свобода выбора ))
і вигоди від нових контрактів з рашкою, переконана, що там наобіцяли неабияких щедрот, але це лише ілюзія безпеки та співпраці, адже росія прагне керувати країнами, яким постачає газ, або хоч якось на них впливати.
«Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим»
В.И. Ульянов .