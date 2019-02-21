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Все про:Польша (4690) Туск (452)

 Любить Польшу и Украину - это как любить свою маму и влюбиться в девушку, - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду посетил Львов, где выступил с речью во Львовском национальном университете. Туск начал свою речь с заявления, что он считает себя польским патриотом и одновременно решительным европейцем.

Об этом сообщает Zaxid.net, передает Цензор.НЕТ.

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"Не вижу здесь никакого конфликта. Наоборот. Я являюсь польским патриотом и очень люблю Польшу, и очень люблю Украину. Не вижу в этом никакого парадокса. Для меня лично, у меня есть такой опыт, любить Польшу и Украину - это как любить свою маму и влюбиться в девушку", - отметил политик.

Он призвал к единению Украины и Польши, цитируя Папу Иоанна Павла II.

"В Польше до сих пор безопаснее всего призвать к единению с соседями, ссылаясь на Папу. Он сказал в годовщину Волынской трагедии: "Новое тысячелетие требует, чтобы украинцы и поляки не были порабощены своими грустными воспоминаниями прошлого", - процитировал Туск понтифика.

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"Нет сегодня страны, которая больше чем Польша ценит роль независимой Украины в Европе и поддерживает ее проевропейские стремления", - продолжил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3112909
 
   
 Топ комментарии
 
Від поляків надходить дійсно велика підтримка.
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Була на 10 місці, але коли відкрили кордони, то виявилося, що значна частина цієї продукції неконкурентноздатна і наші праски програють навіть китайським. Чим ми мали здивувати Європу? Запорожцями, які аж до 1994 року робили, коли в Європі клепали Гольфи з кондиціонером і АБС?

Ну і так, для довідки, в 1990 середня зарплата в Україні була 150 рублів, тобто 238 баксів. У нас зараз мінімалка майже 200 і то це дуже мало. Недивно, що тоді в Україні було всього 50 легкових машин на 1000 населення, а зараз 202.
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А знаєш чому ? Бо Польща швидко забула комуняцькі бредні і почала активно вливатися в Європу, а українці все комуняків обирали.. От і маємо те, що маємо.
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Від поляків надходить дійсно велика підтримка.
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так так, економіка України колись в 1990 була на 10 місці в Європі по кількості випущеної продукції, колись поляки їздили до нас за прасками та іншими електротоварами, а нині ми до них їдемо працювати по 12-13 годин на добу.....час тече, все змінюється
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Була на 10 місці, але коли відкрили кордони, то виявилося, що значна частина цієї продукції неконкурентноздатна і наші праски програють навіть китайським. Чим ми мали здивувати Європу? Запорожцями, які аж до 1994 року робили, коли в Європі клепали Гольфи з кондиціонером і АБС?

Ну і так, для довідки, в 1990 середня зарплата в Україні була 150 рублів, тобто 238 баксів. У нас зараз мінімалка майже 200 і то це дуже мало. Недивно, що тоді в Україні було всього 50 легкових машин на 1000 населення, а зараз 202.
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Угу, пару років тому купив я продовжувач китайський.....проробив рівно півгодини, коли відкрив, то взагалі здивувався як він міг працювати - провід товщиною у волосину....150 рублів кажете, це 625 л молока (24 коп за літер було), і нині сказані вами 4200 (приблизно) - це 189 л ( 20 грн - 900 мл), і так по всіх продуктах, комунальних послугах......Але згідний з вами, якість промислової продукції поступалась Європі, однак їжа - була краща, без згущувачів......
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Емм, а нічого, що ви порівнюєте купівельну спроможність СЕРЕДНЬОЇ зарплати при ссср із МІНІМАЛЬНОЮ зараз?

Їжа загалом мабуть була краща, хоча і тоді туалетний папір в ковбасу пхали. А на базарах домашні продукти і тоді недешевими були.

Ну і так, для довідки - може порівняєте, скільки джинсів на зарплату можна було купити тоді і зараз? Я от на днях джинси аж за 300 грн купив в котоні... Чи кольорових телевізорів?

Про такі речі як компи (на Заході в продажу з 1981) чи мобілки (на Заході в продажу з 1983) я мовчу вже... Ну ладно їх не було, але навіть жіночих прокладок в ссср не робили!
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У Кропивницькому (Кіровограді - хто як хоче) люди переважна більшість отримують зарплати чистими на руки 3500-7000 грн, лише одиниці отримують більше, порівняй купівельну спроможність не 4200, а 7000 грн, якщо хочеш - це всерівно менше , ніж можна було купити на 150 рублів в 1990. В порваних джинсах тоді стиляги ходили, я і нині своїй дитині отой непотріб не даю......Кольорові телевізори так дорожче коштували порівняно із зарплатою, так розвиток цивілізації йде, промислові товари дешевшають, при цараті телевізор взагалі цілу фабрику би коштував, якби був тоді....Хоча визнаю, якістиь високотехнологічного товару тоді в СРСР був нижчий, а от сокири, рубанки, коси, лопати - якість сталі була кращою, і нині люди із задоволення купляють на ринку колишні сокири ....
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Ну може в Кропивницькому і так, але за 2018 рік 1,2 млн. українців відпочили в Туреччині, близько 1 млн - в Єгипті. Ну по кількасот тисяч туристів відвідали Чорногорію, Хорватію, Грецію, Кіпр і Грузію.

А скільки людей відпочило за кордоном в 1990? Тоді навіть щоб в Болгарію соціалістичну поїхати, треба було купу довідок зібрати. Мого батька у відрядження в Югославію не пустили, бо на комсомольському зібранні йому влаштували екзамен і він не зміг відповісти, хто став наступником Тіто!
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А знаєш чому ? Бо Польща швидко забула комуняцькі бредні і почала активно вливатися в Європу, а українці все комуняків обирали.. От і маємо те, що маємо.
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так, народ достойний того життя, на яке претендує....але прошу не порівнювати комуняк з комуністами, це не одне і те ж....
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а де вони справжні комунізди ? на Кубі, а може в Північній Кореї ?
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Лех Валенса вообще бывший агент КГБ,но это не помешала ему направить Польшу к реальным переменам..и прочих бывших комунистов там достаточно
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Доброго ранку, Вєніку. Зафлуджуєш гілку? Секрети успіхів Польщі полягають в тому що вони вчасно не лише поскидали статУї дзядзека лєніна і навіть не в тому що викинули всю ту х-ню з голови, вони просто ту х-ню не брали в голову. В соціалістичниму таборі Польща була найбільш веселим бараком.
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не маю часу зараз сперечатись, біжу з дому, вечером поговоримо пане модератору, якщо в черговий раз не заблокуєш, а то у вас щось не свобода слова тут - а інколи цвинтар з хрестами.....
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Ну біжи, біжи, бо вихователька лаятиметься.
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ВВП Украни в 1991 році складав 1,3% від світового маштабу, і 0,17% - на 2016 рік, грандіозні успіхи пануючих в Україні олігархів....
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ВВП по выпуску говна которое никому не нужно!
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А не ВВП треба міряти, а рівнем життя. Мій дядько якраз в 1985-1991 стояв у черзі за Запорожцем. Так і не дочекався...
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Угу, іду вчора в магазин Копілка, що біля зупинки Турист в Кіровограді чи Кропивницькому (як хто хоче), стоїть дівчина-волонтер, збирає допомогу на лікування дитини, очевидно їй нині не до Запорожця.....
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Це не волонтери, це шахраї взагалі-то...

Ну а щодо медицини, то від раку зараз помирає менше, ніж в кінці 80-х. Не тому, що медицина стала кращою, просто якісні ліки імпортні ввозять (при совку їх не було, а свої аналоги були гірші). Так, дуже дорого, але можна врятувати життя!

Ну і ще про медицину: в мене не дуже гарні спогади із піздньосовкового дитинства, коли мені зуба пломбували... Ну блін, чому тоді заборонялося обезболююче вколювати коли нерв зуба видаляють?? Совкова стоматологія - повний ад!
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Ну, ти про рак краще би помовчав....приїдь у Кіровоград - люди розкажуть тобі про реальну смертність від раку....Про зуби згадав - і я пам'ятаю як мені в дитинстві десь у 8 класі зуб пломбували - пломба 3 роки тому лише випала....Перед тим як нерв видаляти - його раніше миш'яком вбивали....якщо ти не знав.
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А в мене пломба вивалислася через 2 роки... І да, нерв і зараз миш*яком вбивають взагалі-то. А потім викручують і все одно боляче.

Суть в тому, що при совку НЕ ЗАСТОСОВУВАЛИ обезболююче, коли пломбували зуби. Тільки коли видаляли. Зараз - у будь-якій клініці. Я краще заплачу 350 грн за пломбу з обезболюючим, ніж в районну поліклініку піду.
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Кому як......у мене пломба довго трималась, очевидно залежить від кваліфікації лікаря....а у нас скоро в складі лікарів одні пенсіонери залишаться.....Коли пломбували зуби -не пам'ятаю, рвали - вколи давали. Можливо при пломбуванні не давали укол, щоб пломбу правильно класти, щоб нерв не зачіпала...тоді така можливо методика була, що поробиш....
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сама радянська бор машина руйнувала зуб гірше ніж карієс.
в совку майже всі були з металевими жубами
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Ну блін, ще раз пояснюю - справа не в живучості пломби (так, це більше від лікаря залежить), а в тому, що було БОЛЯЧЕ. Особливо дитині.
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У совку зубну анестезію робили самопальним розчином новокаїна і води. Треба було точно впіймати правильну пропорцію, це було справжнє мистецтво. Не кожний хірург-стоматолог володів цим мистецтвом досконало. А щодо видалення нерву - то терапевт-стоматолог цим не заморочувався. А зараз кожній дитині роблять спочатку аплікативну анестезію (дитинко, тобі зі смаком полунички чи апельсинчику?), потім ін'єкцію тримекаїну або чогось більш продвинутого і лікар може спокійно працювати. А у 60-70-тих і аборти робили без анестезії. "Нагуляла, дівко, тепер терпи".
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При совку і без абортів звичайна гінекологія - теж повний ахтунг була... Мама в подробиці медоглядів, звичайно, не вдавалася, але казала, що звичайний плановий похід до гінеколога був жахом...
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Я син лікарів. Про совкову медицину знаю, так би мовити, від інсайдерів. Що робилося за лаштунками і скільки копійок виділяла на кожного хворого совєцька держава.
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Щось багато таких шахраїв розвелось в Україні, тобі не здається? ......Учора на центральній площі у нас фільм крутили про Майдан 2014-го..... - знаєш що люди говорили поміж собою, дивлячись на той фільм, не здогадуєшся?
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Не знаю, що у вас говорять, а у Києві все зводиться до одного - нафіга неосвічене бидло обрало двічі судимого зека, який влаштував кровопролиття... І нагадують,що на майдані стояли студенти та інтелігенція, а риги завезли в Київ тупих бидло-тітушок з 9 класами освіти.

Ну от чим не влаштовував Ющенко? В Києві при Ющі легко можна було найти зарплату 1000-1500 баксів (в мене 1200 було). Квартири тоді всі гребли масово, хоча вони були вдічі дорожчими, ніж зараз. За 2008 рік в Україні продали 623 тис. машин. Нових, не блях! Що не влаштовувало? Жили ідеально, нафіга було вибирати Яника?
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а що ж такого випускала пострадянська Україна ?
може на це попиту не було ?
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Якщо є братній народ в українців, то це тільки поляки. Я це вже давно говорив.
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Любить Украину это как влюбиться в девушку которая не нравится маме.
Нафика столько эмоций?
Это настораживает.
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Та да, иногда это заканчивается выяснением отношений.
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Это он посмотрел Зеленского , который сравнил Украину .....тоже с девушкой ) Вот и перевозбудился )
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Не повезло полякам, что у них нет такого Великого президента как Порошенко. Любить Польшу и Порошенко, это как Порошенко - это Украина, а Украина - это Порошенко. Еще 50 лет Порошенко и мы догоним Польшу!
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Навіщо псувати таку чудову, поетичну заяву друга України таким паскудним коментом? Сюди хоч Пєтю не приплітайте. Ну або ви москальський троль...
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Вперше майже ніхто в Україні та і за рубежем не звернув уваги на щорічне послання путіна. Любити Польщу та Україну - це як любити свою маму і закохатися в дівчину, - Туск - Цензор.НЕТ 8241
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так там одни угрозы превратить все в радиоактивный пепел!
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Ми ***** посилаємо частіше, ніж раз на рік. Любити Польщу та Україну - це як любити свою маму і закохатися в дівчину, - Туск - Цензор.НЕТ 733
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Любити Польщу та Україну - це як любити свою маму і закохатися в дівчину,а служити в кґб- агентом впливу! Любити Польщу та Україну - це як любити свою маму і закохатися в дівчину, - Туск - Цензор.НЕТ 7530
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русские любят гитлера,больше никого
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Ну да, маму ж нельзя поставить в позу, а девушку можно
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В русском языке можно любить:
- маму, детей
- женщину;
- Красивые автомобили, мотоциклы;
- пожрать и выпить;
- острые ощущения... , причём все эти различные чувства выражается одним единственным словом. А вот литературного слова означающего секс, в русском языке, вообще, нет.
Пример: Ночь. Двое в постели. - Дорогой, ты меня любишь? - А что я сейчас по твоему делаю?
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Однако, в английском есть love и like (а ещё еnjoy, аdore, и даже be crazy / mad about something),- на все случаи...
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І тут Туска понесло))))))
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Туск забыл уточнить, что в Европе девушка платит сама за себя, так у них принято)))
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неплохо было бы порошенок и васцадзов с южанинами наградить пендалем,
чтобы не тормозили развитие Украины ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛюбить Польшу и Украину - это как любить свою маму и влюбиться в девушку, - Туск
 
 
 
 
 
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