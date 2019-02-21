 Любить Польшу и Украину - это как любить свою маму и влюбиться в девушку, - Туск

Об этом сообщает Zaxid.net, передает Цензор.НЕТ.
"Не вижу здесь никакого конфликта. Наоборот. Я являюсь польским патриотом и очень люблю Польшу, и очень люблю Украину. Не вижу в этом никакого парадокса. Для меня лично, у меня есть такой опыт, любить Польшу и Украину - это как любить свою маму и влюбиться в девушку", - отметил политик.
Он призвал к единению Украины и Польши, цитируя Папу Иоанна Павла II.
"В Польше до сих пор безопаснее всего призвать к единению с соседями, ссылаясь на Папу. Он сказал в годовщину Волынской трагедии: "Новое тысячелетие требует, чтобы украинцы и поляки не были порабощены своими грустными воспоминаниями прошлого", - процитировал Туск понтифика.
"Нет сегодня страны, которая больше чем Польша ценит роль независимой Украины в Европе и поддерживает ее проевропейские стремления", - продолжил он.
Ну і так, для довідки, в 1990 середня зарплата в Україні була 150 рублів, тобто 238 баксів. У нас зараз мінімалка майже 200 і то це дуже мало. Недивно, що тоді в Україні було всього 50 легкових машин на 1000 населення, а зараз 202.
Їжа загалом мабуть була краща, хоча і тоді туалетний папір в ковбасу пхали. А на базарах домашні продукти і тоді недешевими були.
Ну і так, для довідки - може порівняєте, скільки джинсів на зарплату можна було купити тоді і зараз? Я от на днях джинси аж за 300 грн купив в котоні... Чи кольорових телевізорів?
Про такі речі як компи (на Заході в продажу з 1981) чи мобілки (на Заході в продажу з 1983) я мовчу вже... Ну ладно їх не було, але навіть жіночих прокладок в ссср не робили!
А скільки людей відпочило за кордоном в 1990? Тоді навіть щоб в Болгарію соціалістичну поїхати, треба було купу довідок зібрати. Мого батька у відрядження в Югославію не пустили, бо на комсомольському зібранні йому влаштували екзамен і він не зміг відповісти, хто став наступником Тіто!
Ну а щодо медицини, то від раку зараз помирає менше, ніж в кінці 80-х. Не тому, що медицина стала кращою, просто якісні ліки імпортні ввозять (при совку їх не було, а свої аналоги були гірші). Так, дуже дорого, але можна врятувати життя!
Ну і ще про медицину: в мене не дуже гарні спогади із піздньосовкового дитинства, коли мені зуба пломбували... Ну блін, чому тоді заборонялося обезболююче вколювати коли нерв зуба видаляють?? Совкова стоматологія - повний ад!
Суть в тому, що при совку НЕ ЗАСТОСОВУВАЛИ обезболююче, коли пломбували зуби. Тільки коли видаляли. Зараз - у будь-якій клініці. Я краще заплачу 350 грн за пломбу з обезболюючим, ніж в районну поліклініку піду.
в совку майже всі були з металевими жубами
Ну от чим не влаштовував Ющенко? В Києві при Ющі легко можна було найти зарплату 1000-1500 баксів (в мене 1200 було). Квартири тоді всі гребли масово, хоча вони були вдічі дорожчими, ніж зараз. За 2008 рік в Україні продали 623 тис. машин. Нових, не блях! Що не влаштовувало? Жили ідеально, нафіга було вибирати Яника?
може на це попиту не було ?
Нафика столько эмоций?
Это настораживает.
- маму, детей
- женщину;
- Красивые автомобили, мотоциклы;
- пожрать и выпить;
- острые ощущения... , причём все эти различные чувства выражается одним единственным словом. А вот литературного слова означающего секс, в русском языке, вообще, нет.
Пример: Ночь. Двое в постели. - Дорогой, ты меня любишь? - А что я сейчас по твоему делаю?
чтобы не тормозили развитие Украины ...