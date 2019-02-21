 Генпрокурор США планирует объявить о завершении расследования Мюллера относительно вмешательства РФ в президентские выборы в США, - CNN

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил во вторник центральный американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами руководства Минюста.

"Генеральный прокурор Билл Барр готовится объявить на следующей неделе о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера", - отмечается в сообщении.

При этом планируется, что Министерство юстиции, по прроцедуре, отправит к Конгресс доклад по результатам работы офиса специального прокурора.

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Подобные подготовительные действия являются четким признаком того, что Мюллер почти завершил свое расследование, которое продолжалось неполные два года. Впрочем, отмечает телеканал, точный срок объявления об этом может быть изменен.

В то же время остается неясным, насколько подробным будет доклад для Конгресса, которую примет генпрокурор. Также непонятно, как долго будут готовиться документы Минюста для законодателей.

В связи с этим также уточняется, что в Минюсте учитывают планы президента Трампа принять участие в саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном 27-28 февраля с тем, чтобы "не вмешиваться в дипломатические усилия Белого дома".