 Генпрокурор США планирует объявить о завершении расследования Мюллера относительно вмешательства РФ в президентские выборы в США, - CNN

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил во вторник центральный американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами руководства Минюста.
"Генеральный прокурор Билл Барр готовится объявить на следующей неделе о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера", - отмечается в сообщении.
При этом планируется, что Министерство юстиции, по прроцедуре, отправит к Конгресс доклад по результатам работы офиса специального прокурора.
Подобные подготовительные действия являются четким признаком того, что Мюллер почти завершил свое расследование, которое продолжалось неполные два года. Впрочем, отмечает телеканал, точный срок объявления об этом может быть изменен.
В то же время остается неясным, насколько подробным будет доклад для Конгресса, которую примет генпрокурор. Также непонятно, как долго будут готовиться документы Минюста для законодателей.
В связи с этим также уточняется, что в Минюсте учитывают планы президента Трампа принять участие в саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном 27-28 февраля с тем, чтобы "не вмешиваться в дипломатические усилия Белого дома".
Еще не родила, но речь вот вот вот должна родить
Про все роследованья по Майдану..."
(Фамусов. А.Грибоедов "Горе от ума")
Адже це стосується подальшої долі президента штатів і відносин з рашкою.
23 ч. ·
Рашагейт.
Сегодня вышла резонансная статья в New York Times (вот ссылкаhttp://www.gazettco.com/the-new-york-times-utverzhdaet-ch…/…).
В связи с этим я должен привести свой прогноз-инсайд, который я давал о Рашагейт полтора месяца назад (в самом низу поста я размещу ту мою большую январскую статью).
Всё произошло именно так, как и было спрогнозировано полтора месяца назад. А именно:
1. И.О. Генпрокурора Витакер не хотел являться в Комитет Палаты для дачи показаний и тянул время. Но конгрессмены припугнули его официальной повесткой и Витакер явился и дал показания под присягой. Конечно, главный вопрос ему был - пытался ли Трамп влиять через Витакера на расследование Рашагейт? Конечно, Витакер ответил - Нет. Конечно, соврал.
Конечно, Мюллер знал (и имел доказательства), что Трамп просил Витакера повлиять на расследование, которое ведет Прокуратура Нью-Йорка по показаниям экс-адвоката Трампа Коена на Трампа (об этом в ссылке на статью Нью-Йорк Таймз выше⬆️). Но Мюллеру нужно было, чтобы Витакер соврал под присягой под стенограмму, получить эту стенограмму из Палаты и тогда, как и написано в моей январской статье⬇️ п.3, - Витакеру очень короткий поход в ГП на должность ИО будет стоить очень дорого. Ведь ложь под присягой - очень серьезное преступление и Витакеру нужно готовиться к худшему.
2. Трамп совершил импичбл преступление - препятствование правосудию (которых у него уже много). Конечно, этот эпизод войдет в финальный Репорт Мюллера. Напомню, что Репорт будет направлен в нижнюю палату Конгресса (Палату), которая на основании Репорта начнет процедуру импичмента (возможно - даже еще в этом году).
3. Также всё, что написано в январской статье⬇️, - актуально. Барр стал Генпрокурором, Розенстайн собирается в отставку, несколько месяцев до окончания работы над Репортом и всё остальное.
Удачи всем.
10 января
Большая каша и много вопросов по расследованию Мюллера и Генпрокуратуре.
ОК.
Начнем издалека.
1. Когда был назначен Мюллер на должность спецпрокурора по Рашагейт (Май 2017), Генпрокурор Сешнс добровольно самоустранился от надзора за расследованием (так как имел конфликт интересов, так как сам встречался с экс-послом России Кисляком в качестве представителя кандидата Трампа и тд. Сильный, правильный и логичный поступок Сешнса, хоть он и член Спрута).
2. Надзор над расследованием Мюллера таким образом в Мае 2017 перешел к заму Генпрокурора Розенстайну (республиканец, для справки). Розенстайн все эти полтора года, несмотря на огромное давление и критику Трампа, ни разу не дал повода для критики - не уволил Мюллера, не чинил никаких препятствий расследованию, дал Мюллеру всё необходимое пространство для эффективной работы и тд.
3. Далее.
В Ноябре 2018 (после выборов в Конгресс) Сешнс подал в отставку и был назначен И.О. Генпрокурора Витакер (лояльный Трампу чего изволите? чиновник). Таким образом, надзор над расследованием Мюллера автоматически вернулся к И.О. ГП Витакеру. Его, как и Сешнса, все стали просить сделать то же, что и Сешнс - самоустраниться от надзора и передать его снова Розенстайну. Но Витакер этого не сделал и сейчас он осуществляет надзор над расследованием Рашагейт. Но и оказывать давление на Мюллера или вставлять палки в колеса расследованию Витакер боится (максимум, что он может пока, - сливать адвокатам Трампа то, что ему удается узнать о Рашагейт. Но это - не много).
Нижняя палата Конгресса (Комитет по разведке демократа Шиффа) приглашают Витакера на беседу, чтобы задать ему вопросы касаемо его странного назначения, его темного прошлого и его отношения к расследованию и тд. Витакер отказывается являться, ссылаясь на занятость из-за шатдауна. Поэтому Комитет намерен на днях вызвать Витакера официальной повесткой для дачи показаний (повестка Комитета Палаты имеет силу судебной повестки. Неявка по повестке - арест).
Но.
На следующей неделе начнутся слушания в Сенате (в другой палате Конгресса) кандидатуры на должность постоянного Генпрокурора (без ио) Барра. Витакер тянет время, чтобы не являться до утверждения Барра в надежде уйти из этой халепы с остатками репутации. Но. Демократы в Палате не упустят возможности перед уходом Витакера его прилюдно (на слушаниях) раздеть. Поэтому Витакеру этот короткий поход в ГП будет стоить очень дорого.
Кстати. И Барру в Сенате демократы устроят допрос с пристрастием и холодный душ, так как Барр ранее защищал Трампа в своих высказываниях от Мюллера, то есть тоже лояльный Трампу персонаж.
4. Далее.
Сейчас появились очередные (в десятый раз) слухи о том, что зам ГП Розенстайн собрался в отставку. Но, как я писал выше, сейчас это не критично, ибо Розенстайн не имеет уже отношения к Рашагейт. Это раз. И эта отставка не будет так скоро, как некоторым хотелось бы. Это два. Репорт Мюллера выходит на финишную прямую. Это три. Поэтому нет паники.
И в конце (заодно) - по Репорту Мюллера. Мы в нескольких месяцах от окончания работы над ним. Расследование оказалось намного сложнее и объемнее, чем это казалось в Мае 2017 (хотя я тогда старался настроить всех на долгую историю), ведь Рашагейт - самый крупный и циничный политико-криминальный скандал в истории человечества (измена Президента США).
Но я встречаю иногда панические нотки о том, что Репорт будет навсегда засекречен и тд. Так вот, нет ни одного шанса, что граждане США и мира НЕ ознакомятся с финальным Репортом. Ноль процентов. Да, будут отчаянные попытки засекретить Репорт Трампом и Барром (для того он и идет туда). Да, вероятна легальная битва, которая дойдет до Верховного Суда (поэтому была и битва за-против назначения в ВС Кавано). И так далее. Но есть способы и механизмы КАК сделать Репорт открытым в конце концов. Я приведу вам лишь один и самый простой:
Комиссия Шиффа вызывает Мюллера на слушания в Палату и обязывает Мюллера рассказать под присягой содержимое Репорта (кроме секретной информации).
Поэтому мне очень жаль нервы тех читателей, которым не жаль свои нервы.
Всё будет сделано вовремя.
Всё будет сделано как нужно.
Серіал буде цікавим і довгим.
Тобто, для певних осіб і для загального користування.
Цікаво, виразять "абеспакгоеность", чи пальчиком погрозять?