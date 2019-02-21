EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1831  118
Материалы по теме:
Все про:война (3310) Порошенко (16395) смерть (5729)

 Порошенко в США: 5 лет назад была написана история украинского народа, который одержал победу над пророссийским антидемократическим режимом

20 февраля - день особого значения для каждого украинца, ведь 5 лет назад была написана история украинского народа, который одержал победу над пророссийским антидемократическим режимом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Президент подчеркнул, что 20 февраля - день особого значения для каждого украинца, ведь 5 лет назад была написана история украинского народа, который одержал победу над пророссийским антидемократическим режимом. Глава государства добавил, что сегодня посетил панихиду по Героями Небесной Сотни в Украинской Православной Церкви Св. Андрея в Нью-Джерси.

"Это было очень трогательно, и я ценю, что украинская община США и наши американские друзья разделяют наше горе и боль, а также надежды и стремления достичь цели, за которые были отданы их жизни", - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что в Филадельфии, у Колокола Свободы и Зала Независимости, испытывает большое волнение и вдохновение, а также огромную ответственность за выполнение этой цели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовится к военному удару по Украине. Реальной является эскалация до уровня полномасштабной войны, - Порошенко в Генассамблее ООН

Глава государства процитировал слова президента США Авраама Линкольна о том, что "мы должны обеспечить, чтобы погибшие, те, кто отдал жизнь за то, чтобы мы могли жить свободно, не умерли напрасно".

"Кремль не может остановить стремление к восстановлению Советского Союза, а способы достижения этой цели являются такими же, какими они были у коммунистических правителей. Методы, использованные для Голодомора, красного террора и других преступлений, ярко демонстрируют ужасные масштабы пренебрежения Кремля к человеческой жизни и неуважения к гражданским правам и свободам", - сказал он.

Президент подчеркнул, что за 5 лет погибли 13 тыс. украинцев, систематически нарушаются права крымских татар и других украинских патриотов на оккупированных территориях, происходит опасная милитаризацию Крыма, а также много украинских военнопленных.

Источник: https://censor.net.ua/n3112905
 
   
 Топ комментарии
 
Скажите пжалста, а кто был министром каномики при пророссийском антидемократичском режиме? Порошенко в США: 5 лет назад была написана история украинского народа, который одержал победу над пророссийским антидемократическим режимом - Цензор.НЕТ 4977
 показать весь комментарий
 
Одержал победу. Донбасс и Крым до сих пор в окупации.Порошенко в США: 5 лет назад была написана история украинского народа, который одержал победу над пророссийским антидемократическим режимом - Цензор.НЕТ 4313. Или я чего то не так понял.
 показать весь комментарий
 
Я заметила, что на все роковыны Майдана порошенко сваливает из страны(( так , на всякий случай(((
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А 70% арсеналів висаджені у повітря під час війни? Вже не кажучі про казани для власних військових на власній теріторії, і жодних фактів в Гаазі, що б свідчили іноземну агресію. Ротердам плюс - це вам "подарунок" за ваш вибір Травня 2014го. За кого "Мошиах" голосувал(о) на президентських?
 показать весь комментарий
 
 
а это не предвыборная агитация парашенки как кандидата в президенты?
 показать весь комментарий
 
 
ще ніколи педірация так погано не жила, як при Порохе! А за наступні 5 років Презмдентства, Петро Олексійович її остаточно розвалить!
 показать весь комментарий
 
А потім Карл Волох напише: "Петро Олексійович переміг би расєю й без Омерики та ЄС, тільки було б трошки довше".
 показать весь комментарий
 
 
То давай відправимо його в Московію. На місці за рік управиться!
 показать весь комментарий
 
 
Ці майданівці взялі наших мальчіков зі щитами та кийками, в сферах-шоломах та в трусіках, і почали їх по-бандерівськи гамселити... (с) Петя-міротворєц Порошенко в США: 5 років тому була написана історія українського народу, який здобув перемогу над проросійським антидемократичним режимом - Цензор.НЕТ 4943
 показать весь комментарий
 
 
Не благодаря, а вопреки тебе, батончик с начинкой из навоза Я думаю что ни один человек, зажигающий тогда зажигалки на победе Майдана ни то, что не пожмет тебе руку, а ему будет даже противно плюнуть в эту заплывшую харю, спустившую страну ниже дна. Тварь лицемерная
 показать весь комментарий
 
 
Во, оно оказывается уже 5 лет назад победило. Украинцы только про это не знали. Почему же он тогда подписал 2 капитуляции написанные пуйлом в минске? Или это и есть победа, согласится на все путинские условия?
 показать весь комментарий
 
 
Когда бог хочет наказать человека, то он лишает его разума -вот кого и где победил Порошенко понять не могу?
 показать весь комментарий
 
 
Хороша победа - минус 3 области, лучше бы не позорился, шоколадный 3,14здобол.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в США: 5 лет назад была написана история украинского народа, который одержал победу над пророссийским антидемократическим режимом
 
 
 
 
 
 вверх