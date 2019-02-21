 Порошенко в США: 5 лет назад была написана история украинского народа, который одержал победу над пророссийским антидемократическим режимом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Президент подчеркнул, что 20 февраля - день особого значения для каждого украинца, ведь 5 лет назад была написана история украинского народа, который одержал победу над пророссийским антидемократическим режимом. Глава государства добавил, что сегодня посетил панихиду по Героями Небесной Сотни в Украинской Православной Церкви Св. Андрея в Нью-Джерси.

"Это было очень трогательно, и я ценю, что украинская община США и наши американские друзья разделяют наше горе и боль, а также надежды и стремления достичь цели, за которые были отданы их жизни", - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что в Филадельфии, у Колокола Свободы и Зала Независимости, испытывает большое волнение и вдохновение, а также огромную ответственность за выполнение этой цели.

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Глава государства процитировал слова президента США Авраама Линкольна о том, что "мы должны обеспечить, чтобы погибшие, те, кто отдал жизнь за то, чтобы мы могли жить свободно, не умерли напрасно".

"Кремль не может остановить стремление к восстановлению Советского Союза, а способы достижения этой цели являются такими же, какими они были у коммунистических правителей. Методы, использованные для Голодомора, красного террора и других преступлений, ярко демонстрируют ужасные масштабы пренебрежения Кремля к человеческой жизни и неуважения к гражданским правам и свободам", - сказал он.

Президент подчеркнул, что за 5 лет погибли 13 тыс. украинцев, систематически нарушаются права крымских татар и других украинских патриотов на оккупированных территориях, происходит опасная милитаризацию Крыма, а также много украинских военнопленных.