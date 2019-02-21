 Вступили в силу изменения в Конституцию о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Закон был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 20 февраля и вступает в силу со следующего дня после опубликования.
Согласно тексту закона, изменения вносятся в три статьи Конституции – 85-ю, 102-ю и 116-ю, а также в преамбулу и переходные положения.
Так, Конституция дополнена словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.
Как сообщалось, Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года утвердила в целом изменения в Конституцию относительно курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО (законопроект №9037). Такое решение поддержали 334 народных депутата. 19 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон. Источник: https://censor.net.ua/n3112690
И КАК какая-то запись влияет на вхождение Украины в ЕС и НАТО. Типа приняли, проголосовали, нас ОБЯЗАНЫ принять.
ДА НЕХРЕНА! Пока Соевый будет крышевать воровство, коррупцию в Украине НАМ НЕХРЕНА НЕ СВЕТИТ!
Там не идиоты сидят, чётко понимают что Петя языком трепать может что угодно, а на самом деле важны РЕАЛЬНЫЕ дела, а не имитация бурной деятельности.
Можливо не все написали..
А цигарки ? Бажаєш псувати своє здоров'я всупереч державним програмам - то плати бабоси в казну.
Може це залежить від країни. Але за несплачені податки скрізь суворо карають, це ознака розвинутого світу і нам час звикати, бо саме з податків будується країна, не заплатив -отже вчинив злочин проти держави.
Пройшов час. Сидить хлопець в квартирі, під вікном - новенька тачка, в кишені - купа карток від різних банків та думає: і нафіга мені та примхлива дурепа, коли навкруги скільки гарних дівчат!
Я тоже сегодня могу пообещать, что угодно (кто и когда потом спросит с меня?)
" Либо шах помрет, либо ишак сдохнет"!
Учи политику .
Вот Мишико в Грузии такой финт выписал(Закон о НАТО) , да так , что никакой парламент тамошний не может этот Мишин закон вернуть в зад.
Вилка )))
1) хочу быть балериною (юной, молоденькой и стройной);
2) и выйти замуж за принца!
При том, что я сейчас мужик в возрасте (нужно соизмерять возможности с желаниями)!
Але у випадку приходу до влади реваншистів це не надто допоможе.
Где, когда и как ?
Супрун почему столько лет ио ? Порошенко не может включить свои механизмы и влияние и сделать ее ми6истром ? Может, но не дела5т этого . Она находится в подвешенном состоянии, она не может по- настоящему проводить реформы в медицине. Ее имя используют для прикрытия. Как использовали Саакашвили. Просто Супрун поставлена Штатами как смотрящая и только поэтому ее боятся образно 'вывезти на самолете в неизвестном направлении'.
Порошенко якобы поддерживает Супркн , но, на самом деле, со сладкой улыбкой делает все, чтобы ее дискредитировать, а в этом он мастер. Здесь очевидно он как и всегда действует не своими руками, а руками радикалов, в данном случае. Это мразь Мосийчук , видео с которым облетело всю страну и его шеф, видео с которым тоже облетело всю страну, но раньше- это ситуативные шакалы пэдро в травле супрун.
Я против нарушения Закона, Конституции, процедуры (как это делает Парубий в ВР).
Эти рукамиводители кричат про равные права для всех и тут же сами нарушают все и вся.
Есть вопросы по Супрун? Есть. Устраните их и все.
Супрун знает, что ей скоро уезжать домой, она здесь жить не будет, поэтому от американского гражданства не откажется ни за что.
Поэтому, единственный выход -
Дава Гоцман d7652af1
Чтобы не морочить голову радикалам, можно в Конституцию записать, что Супрун может быть и.о. министра здравоохранения Украины.
Это мы умеем, как показал сегодняшний день.
И все это под выборы. Тем более в НАТО отреагировали никак.
Кроме того, все эти лозунги актуальны ровно др тех пор пока нас там никто не ждёт, если только забрезжит реальная перспектива членства в НАТО , то будут моментально включены все известные механизмы тормозов. Так как НАТО -элитная прозрачная организация, ради членства в корторой прийдется реально реформировать армию, перекрыть самим себе денежные потоки и схемы, связанные с коррупцией в МО,а кому это надо?
Я бы , например, хотела , чтобы Украина стала одним из штатов в США)) Ну как вам идейка ??? (((
Я как поняла 'яичко на завтрак' - это не про тебя((( мистер кокс ((