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 Политика Украины
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Все про:Конституция (2010) НАТО (6236) членство в НАТО (277) членство в ЕС (165) Евросоюз (12311)

 Вступили в силу изменения в Конституцию о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО

Закон об изменениях в Конституцию Украины о стратегическом курсе страны на членство в Европейском Союзе и НАТО, опубликованный вчера в газете "Голос Украины", вступил в силу с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Закон был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 20 февраля и вступает в силу со следующего дня после опубликования.

Согласно тексту закона, изменения вносятся в три статьи Конституции – 85-ю, 102-ю и 116-ю, а также в преамбулу и переходные положения.

Так, Конституция дополнена словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейский путь Украины после внесения изменений в Конституцию стал неоспоримым, – глава Представительства ЕС в Украине Мингарелли

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года утвердила в целом изменения в Конституцию относительно курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО (законопроект №9037). Такое решение поддержали 334 народных депутата. 19 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон. Источник: https://censor.net.ua/n3112690

Источник: https://censor.net.ua/n3112904
 
   
 Топ комментарии
 
Ватан, Британия богатое островное государство , не имеющее общих границ с паРашей и может себе позволить любые варианты взаимодействия с ЕС и НАТО.
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Вже зарево кацапських метеоризмів в ефірі)))
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То есть, если я есть сторонник британской модели и считаю, что Украина не должна вступать в ЕС, но должна быть в НАТО, то по соевым идиотским понятиям я нарушаю Конституцию?
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Ватан, Британия богатое островное государство , не имеющее общих границ с паРашей и может себе позволить любые варианты взаимодействия с ЕС и НАТО.
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Ватан тебя за генделем делал, кацапудало. Купи себе карту и найди на ней Соединённое королевство Великой Британии и Северной Ирландии, а также все государства Британского Содружества, подданные Ее Величества
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Если бы Украина была в свое время империей и сотни лет сосала из колоний ресурсы и сей час была одним из финансовых центров мира , то вопросов нет , но увы слово : ЕСЛИ мешает.
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Та тут вопрос даже не в мотивации пребывания Украины в каких-либо организациях, а в циничности и блюзнирстве подходов. Я за НАТО, но против ЕС. Кто-то наоборот, за ЕС, но против НАТО и тоже имеет(или пусть даже не имеет) свои аргументы. А кто-то и против того и другого. Зачем патякать о победе над антидемократичском режиме и загонять большую часть народа в рамки? Причем делать из них нарушителей Конституции! Вот о чем речь
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А за тем это делается , что Мордор не когда в жизни не прекратит попыток снова получить контроль над Украиной и будет пытаться привести к власти своих людей или просто продажную тварь , что в принципе одно и то же . И вот эта часть Конституции в таком случае станет и гарантом и лакмусовой бумажкой , того что ему будет очень сложно развернуться на 180 градусов . Мало того что он 300 голосов в ВР для этого не соберет , но даже попытка отмены этих статей выведет людей на Майдан. А то что кто то там чего то не хочет , решается на всеукраинском референдуме , который является обязательным условием для вступления в ЕС и НАТО.Это для таежного союза не чего проводить не надо.
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Ха! Вы помните, что случилось с политреформой-2004, когда пришел к власти Шапковор? Статью, которая уже была в теле Конституции тупо отменили решением КС. И все это сожрали!!! Здесь же нарушений намного больше. Впрочем, они это прекрасно знают ибо это именно подача на будущую их отмену (под горестное вздыхание ессесно). Именно поэтому, соевые и не хотят проводить референдум по НАТО и ЕС, хотя ИМЕННО СЕЙЧАС он даст положительные результаты, собственно поэтому и не хотят. И вообще, вспомните куда идёт дорога, выложенная благими намерениями. Тем более что она выложена патологическими брехунами
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В 2004 году у нас то же было 300 тыс атошников , каждый третий как минимум из АТО привезший себе оружие ? Ну я посмотрю на человека который захочет разбудить лихо. Таких нет даже в среди рос пятой колоны .
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Осталось только возмущённо сдвинуть брови и патякать шо закон одын для всих, когда впившуюся во власть Свыню начнут выковыривать те же АТОшники, а вы будете одобрительно кивать гривами, когда беркутня опять будет их стрелять
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Я как раз тот же атошник и очень хочется посмотреть на ментов которые захотят вступить в бой с людьми прошедшими войну , пусть даже приедут в Киев 10% это 30 тыс человек ,это 5-6 бригад , и воевали мы не 20-30 лет назад , потому нам даже боевое слаживание не надо , бо объединятся мы будем по подразделениям в которых служили.
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Вы тогда должны понимать лживость и никчемность слов. Можно патякать об евроинтеграции и назначать министром иностранных дел бывшего гражданина РФ Климкинда. Говорить о неизменности курса революции Гидности и назначать в ООН бывшего рыговского посла в Мацкве. Неужели вы больше верите фарисейским словам, чем делам?
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Це вакцина від довб.бів. Зараз оберуть клоуна, який проти вступу до НАТО і за "разгаваривать" з ******, і буде вам мова, віра, церква... А так, нехай води нап'ється, 300 голосів у парламенті він не має.
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Блажен кто верует.
И КАК какая-то запись влияет на вхождение Украины в ЕС и НАТО. Типа приняли, проголосовали, нас ОБЯЗАНЫ принять.
ДА НЕХРЕНА! Пока Соевый будет крышевать воровство, коррупцию в Украине НАМ НЕХРЕНА НЕ СВЕТИТ!
Там не идиоты сидят, чётко понимают что Петя языком трепать может что угодно, а на самом деле важны РЕАЛЬНЫЕ дела, а не имитация бурной деятельности.
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Стю, обгрунтуй своє небажання бути в складі ЄС.
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Дивно, я читала що там з цим взагалі просто. Взяв і відкрив, було би бажання.
Можливо не все написали..
А цигарки ? Бажаєш псувати своє здоров'я всупереч державним програмам - то плати бабоси в казну.
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Не чула подібного про Польщу...
Може це залежить від країни. Але за несплачені податки скрізь суворо карають, це ознака розвинутого світу і нам час звикати, бо саме з податків будується країна, не заплатив -отже вчинив злочин проти держави.
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ЄС - як дівчина, що відмовляє хлопцю зі словами: От буде в тебе авто, квартира та рахунок в банку, тоді приходь, я подумаю.
Пройшов час. Сидить хлопець в квартирі, під вікном - новенька тачка, в кишені - купа карток від різних банків та думає: і нафіга мені та примхлива дурепа, коли навкруги скільки гарних дівчат!
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это петрушкины надежды на спасение от колонии там "изменены", ничего ты не нарушаешь, и так понятно, што в НАТО нас никто не примет, пока кацапстан существует, "я хочу к стоматологу, но у меня нет денег", декларация, которую впаривают как "еще одну" "перемогу" подследственного
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Что может позволить себе Британия, не в состоянии позволить себе Украина даже в принципе. Учитывая, что Британия долго была империей и с этого многим чем запаслась, а Украина всегда была придатком разных империй, из которой всегда только высасывались ресурсы, то к 2014 году оказалась с пустыми карманами. Так что можно быть сторонником чего угодно, но желательно не идиотом.
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Соевое дебилко как и его собратья, кроме слова Британия ничего не узрело? Повторяю для диабетомозгих. Я имею право быть в своей демократической стране быть сторонником НАТО и противником ЕС? Почему же тогда шобла с рейтингом до 12% из меня делает нарушителя Конституции? И где гарантия, что эта перекрасившаяся шобла, поменяв в очередной раз хозяина, не изменит Конституцию в другую сторону, нашкрябав например путь в тайожный саюс? Напоминаю тем, у кого память шо у креветки, что даже при президентстве Дрыща в 2007 году, рыгам не хватило всего 4 голоса, чтобы згвалтувать Конституцию.
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И что? Ещё один бесполезный и бессмысленный предвыборный финт соевого олигарха!
Я тоже сегодня могу пообещать, что угодно (кто и когда потом спросит с меня?)
" Либо шах помрет, либо ишак сдохнет"!
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Не преувеличивай свои возможности )
Учи политику .
Вот Мишико в Грузии такой финт выписал(Закон о НАТО) , да так , что никакой парламент тамошний не может этот Мишин закон вернуть в зад.
Вилка )))
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И что, Грузия сегодня член НАТО? На заборе тоже много, что написано, однако не надо быть наивным, этого там нет!
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Завтра напишу себе (где-нибудь) "план действий":
1) хочу быть балериною (юной, молоденькой и стройной);
2) и выйти замуж за принца! Набули чинності зміни до Конституції щодо курсу України на членство в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 6449
При том, что я сейчас мужик в возрасте (нужно соизмерять возможности с желаниями)!
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Вже зарево кацапських метеоризмів в ефірі)))
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😂 ватник, твоё ***** со сливными бачками до сих пор говном исходит😂
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А у него очко уже вторые сутки как и у тебя и у большинства ваты здесь на форуме дико подгорает)))
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Лиш Вана, лиш Вана у качанівці одна.. буде шити рукавички... ніч безмежна і сумна 😂
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Не пались. Своего бывшего хозяина написал с большой буквы и слово украинский с маленькой)
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и что мы теперь не будем наращивать торговлю с оккупантом?
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Цікаво..
Але у випадку приходу до влади реваншистів це не надто допоможе.
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А нельзя случайно в Конституции то же законодательно закрепить что Мордор наш вечный враг и договора с ним не стоят той бумаги на которой написаны.
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А можно расшифровать слово "членство" поподробнее ?
Где, когда и как ?
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Чтобы не морочить голову радикалам, можно в Конституцию записать, что Супрун может быть и.о. министра здравоохранения Украины.
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По поводу супрун - тоже смотришь на всю эту трагикомедию и балдеешь((
Супрун почему столько лет ио ? Порошенко не может включить свои механизмы и влияние и сделать ее ми6истром ? Может, но не дела5т этого . Она находится в подвешенном состоянии, она не может по- настоящему проводить реформы в медицине. Ее имя используют для прикрытия. Как использовали Саакашвили. Просто Супрун поставлена Штатами как смотрящая и только поэтому ее боятся образно 'вывезти на самолете в неизвестном направлении'.
Порошенко якобы поддерживает Супркн , но, на самом деле, со сладкой улыбкой делает все, чтобы ее дискредитировать, а в этом он мастер. Здесь очевидно он как и всегда действует не своими руками, а руками радикалов, в данном случае. Это мразь Мосийчук , видео с которым облетело всю страну и его шеф, видео с которым тоже облетело всю страну, но раньше- это ситуативные шакалы пэдро в травле супрун.
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Таня, извини за фамильярность, я не против Супрун, кокретно.
Я против нарушения Закона, Конституции, процедуры (как это делает Парубий в ВР).
Эти рукамиводители кричат про равные права для всех и тут же сами нарушают все и вся.
Есть вопросы по Супрун? Есть. Устраните их и все.
Супрун знает, что ей скоро уезжать домой, она здесь жить не будет, поэтому от американского гражданства не откажется ни за что.
Поэтому, единственный выход -

Дава Гоцман d7652af1
Чтобы не морочить голову радикалам, можно в Конституцию записать, что Супрун может быть и.о. министра здравоохранения Украины.
Это мы умеем, как показал сегодняшний день.
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только всеукраинский референдум может поставить точку куда нам вступать...... и больше никому не дано..... а то что сделано мимо референдума это от лукавого......
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А пошел бы ты русскАй парень Иванушка, вещающий под левым флагом на росию. Кстати, существование до сих пор такого временного непонятного территориального образования под чудным названием "росия" - это от Лукавого.
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Браво! Скулят шакалье ватное - значит все правильно делаем.
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Предвыборный пиар. Легче провозгласить ни к чему не обязывающий курс, чем посадить бенефициаров Роттердама +.
И все это под выборы. Тем более в НАТО отреагировали никак.
Кроме того, все эти лозунги актуальны ровно др тех пор пока нас там никто не ждёт, если только забрезжит реальная перспектива членства в НАТО , то будут моментально включены все известные механизмы тормозов. Так как НАТО -элитная прозрачная организация, ради членства в корторой прийдется реально реформировать армию, перекрыть самим себе денежные потоки и схемы, связанные с коррупцией в МО,а кому это надо?
Я бы , например, хотела , чтобы Украина стала одним из штатов в США)) Ну как вам идейка ??? (((
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Хренова ідейка. Відмовитись від метричної системи та міряти все милями, пінтами та барелями.... Краще вже штатом Австралії. Хто їздив на старих японцях, той звик до правого руля. Та й проблема євроблях відпаде.
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Побольше бы таких *пиаров*. *ни к чему не обязывающий курс*...- вы лучше на кухню идите и опаздывающему на работу мужу яичко пожарьте а не тут с раннего утра клацаете...
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Мой муж уже на работе. Я тоже около десяти выезжаю. Дети уже в школе - муж отвёз. Сам- то мусор вынес уже ??
Я как поняла 'яичко на завтрак' - это не про тебя((( мистер кокс ((
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так может уже пришло время отдать под суд кравчука, кучму и ющенко за преступное бездействие разорение Украины? почему у этих долбодятлов хватило ума только воровать... или потому что комуняцко-дебильное нутро мешало...
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петька, даёшь освоение Марса в Конституции!!, нене, Венеры, это более "реально"
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Якось пофік що в тій бамажці нашкрябано
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Ви "хохли" головне аферу тисячоліття "Роттердам+" не зачіпайте по якій Україна купує вугілля у бандита ахметова для електростанцій бандита ахметова а потім купує у бандита ахметова електроенергію для населення! Такої афери в Світі ще не було!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВступили в силу изменения в Конституцию о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО
 
 
 
 
 
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