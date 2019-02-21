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Все про:награда (1136) Порошенко (16395) США (14676)

 Порошенко в США вручили награду "Международный государственный деятель". ФОТО

Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в США получил награду "Международный государственный деятель" Совета по вопросам мировых дел Филадельфии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Глубоко тронут и для меня большая честь получить награду "Международный государственный деятель" Совета по вопросам мировых дел Филадельфии. Я считаю это признанием наших совместных усилий. Я считаю это признанием прогресса, который мы сделали как украинская нация. Я считаю это символом единства и солидарности с Украиной со стороны американского народа, Конгресса и Администрации", - отметил Глава государства.

Порошенко в США вручили награду Международный государственный деятель 01

Фото: пресс-служба Президента

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил своего спичрайтера Медведева Крестом Ивана Мазепы

"Мы не будем упускать шанс сделать значительное положительное влияние на мировые дела и обеспечить лучшее будущее для будущих поколений. Наша благородная миссия - достичь устойчивого мира путем поддержки свободы и демократии. Так как вы делаете в Соединенных Штатах, как мы делаем в Украине и как мы вместе делаем в мире", - добавил Президент, еще раз поблагодарив за врученную награду.

Источник: https://censor.net.ua/n3112903
 
   
 Топ комментарии
 
Совет мировых дел Филадельфии. Это у нас было бы типа совет мировых дел Житомира Порошенку в США вручили нагороду "Міжнародний державний діяч" - Цензор.НЕТ 8579
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кацахол - это правила хорошего тона.....

Что то нужно подарить гостю...
Я тоже так обычно делаю..
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Підсос не зараховано. В хвалебному коменті не згадано Термос, #побудувавармію, Бизвіз і гетьвідРоттердама
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стань рачки перед кадиркою, та вибачись....)
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Молодцы США , молодец Порошенко .
Не будут какие то(хохлы) поклонники Юде ЗЕ , указывать великой Америке , кто в Украине президентом будет .
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теперь филадельфия просто обязана принять деятеля 1 апреля)))
А, филадельфия? Как насчет потужных рехформ? Порошенку в США вручили нагороду "Міжнародний державний діяч" - Цензор.НЕТ 8158
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Вот именно, деятель.
Больших и малих аккадемических театров
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До речі, хочу запитатися в присутніх тут шановних форумчан - Хто з них може підказати, яку нагороду від міжнародної спільноти отримало останнім часом ***** за свої дєянія крім трьох пір'їн в свою імпєраторську дупу?

Буду вдячним за всі підказки...😃😃😃
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😃.. Взагалі-то запитання було цілком конкретне - про нагороди *****. Але дякую і за запропонований ролик.. Так щиро я сьогодні ще не сміявся.

Дякую вам за гарний настрій і гарного вам також дня..😁😁😁
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Как возбудились юдеботы и йулиботы
аж слезу вышибло )))
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Не,не поможет.Украинцы уже приготовили пЭЦе свою награду-кол осиновый без солидола! Порошенку в США вручили нагороду "Міжнародний державний діяч" - Цензор.НЕТ 1833Так что лола выбирай:или награда,или первый срок с кофискацией....Третьего не дано! Порошенку в США вручили нагороду "Міжнародний державний діяч" - Цензор.НЕТ 7106
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А за всех украинцев тебе куратор приказал тут расписываться...или это твоя личная инициатива？
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эта все патаму што мериканцы темные, цензора не читают, а вместо этого свою тупую разведку слушают Порошенку в США вручили нагороду "Міжнародний державний діяч" - Цензор.НЕТ 8830
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Купил!!За шоколад!Вот якбы була Вона!.?.То Воне аж две премии дали бы!И вообще эта премия для Воны,а он перекупил!Потому что Вона!..Вона!!..ну цэ ***,вообще..Вона
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Не знаю чи всі пам'ятають , але Декларація незалежності Сполучених Штатів була підписана батьками-засновниками країни в 1776 році власне на Філадельщині. Так що не все так просто..😃😃😃
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Это могли сделать только проплаченные порохоботы...а более никто...😀
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Международный государственный "деятель".
Если деятель взять в кавычки тогда всё правильно.
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так как по стране победоносными шагами маршируют рихвормы, и медицина в том числе, то люди нашего поселка лечение получают у местного престарого колдуна...и не токмо лечение, а и некоторые ответы о своем будущем...так вот на вопрос: кто ж победит на выборах в первом туре, дед ответил - баба и пацаненок...есть ответ и на второй вопрос...
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Дали просту регіональну нагороду, а коментів та незрозумілого піару ціла купа. Скромніше треба бути. Хоча це не про гаранта та його оточення.
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Международный,офшорно-мальдивский деятель,это правда
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в США вручили награду "Международный государственный деятель". ФОТО
 
 
 
 
 
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