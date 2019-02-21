EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  76  11
Материалы по теме:
Все про:Елисеев (269) миротворцы (797) ООН (2724) Порошенко (16395) Гутерреш (72)

 Заместитель генсека ООН по политическим вопросам приедет в Украину в ближайшее время, - замглавы АП Елисеев

Президент Петр Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш договорились о визите в Украину заместителя Генсека по политическим вопросам.

Заявил в среду заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия призывает Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев, в том числе Сенцова и Сущенко, - постпред при ООН Пилдеговичс

"Было предложение использовать так называемые "Добрые услуги" со стороны генсекретаря. Это предложение было с интересом выслушано", - ответил Елисеев на вопрос о результатах встречи президента Украины с генсеком ООН.

Он пояснил, что во время встречи президент передал письма обращения от родственников и всех украинцев с требованием немедленно и безусловно освободить украинских моряков и в очередной раз обратился к генсеку ООН с просьбой использовать полномочия, предоставленные уставом ООН, для выполнения этой гуманитарной миссии.

"Второе, это, конечно, направление так называемой технической оценочной миссии секретариата ООН на Донбасс для того, чтобы подготовить предложения относительно параметров возможной миротворческой операции. Президент четко заявил: в полномочиях генерального секретаря есть такая возможность, для этого не требуется согласие любой страны-члена ООН и постоянного члена Совета безопасности".

Также читайте: Ситуация в Азовском море является одним из приоритетов повестки дня Евросоюза, - представитель ЕС при ООН Альмейда

Елисеев добавил, что надеется на сдвиги в этом вопросе.

"В частности, достигнута договоренность о визите в Украину в ближайшее время заместителя генсекретаря по политическим вопросам для того, чтобы уже начать этот диалог", - пояснил он.

В то же время заместитель главы Администрации президента пока не назвал дату возможного визита.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 20 февраля в Нью-Йорке передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращения от украинцев с призывом усилить давление на РФ для освобождения захваченных украинских военных моряков и использовать все возможности, которые есть у генсека согласно Уставу ООН, для решения этой проблемы.

Читайте также: Техническая миссия ООН могла бы подготовить почву для развертывания миротворческой миссии на Донбассе, - Ельченко

Источник: https://censor.net.ua/n3112900
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Добрые услуги" со стороны генсекретаря. Типа бюро добрых услуг
 показать весь комментарий
 
 
Типу совкової фірми Світанок з п'яним тамадою і музиками, які не вміють грати😊
 показать весь комментарий
 
 
ООН лише трибуна для інформації, бо рішень там не приймають. Приїде цей чиновник, переконається, що Україна не росія. Що далі?
 показать весь комментарий
 
 
А дальше яйца или любофь к параше не пускают Заместитель генсека ООН по политическим вопросам приедет в Украину в ближайшее время, - замглавы АП Елисеев - Цензор.НЕТ 2292
 показать весь комментарий
 
 
А дальше хор порохоботов будет кукарекать про величайшую дипломатическую победу Парашенки- солнцеликого и мироносного. И про то что зардафилы смеются над озабоченностью зам. генсека ООН по политическим вопросам, значит Парашенка все делает правильно и количество озабоченности вот-вот ( ну еще годик не больше) перейдет в качесто. И подозреваю что голос некого Хасана будет в этом хоре не последний.
 показать весь комментарий
 
Шо-та вспомнила Чуркина и его речи, аж вздрогнула . Хорошо, что оно уже поёт с кабыздоном " не думай о секундах свысока ".
 показать весь комментарий
 
 
На передовую его везите, пускай там прогуляется, вдохнёт запах мирной войны.
 показать весь комментарий
 
Не, не. Есть лучше вариант.
Из Одессьі в Бердянск на МБАКе, через Керченский пролив его провезти...Заодно человек и Крьімским мостом полюбуется...
 показать весь комментарий
 
Лучше по коррупционним
И пообщается с людьми на Майдане
И послушает что ему скажут сотни тисяч
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаместитель генсека ООН по политическим вопросам приедет в Украину в ближайшее время, - замглавы АП Елисеев
 
 
 
 
 
 вверх