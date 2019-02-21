 Следком РФ возбудил дело по статье о "международном терроризме" из-за взрывов в оккупированном Донецке

Как сообщает 20 февраля российский Следственный комитет, дело открыли по статье о "международном терроризме", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Напомним, 18 февраля утром местные жители в социальных сетях и ресурсы террористов сообщили о трех взрывах в центре оккупированного Донецка. Сообщалось, что раненых и погибших в результате не было.
ОБСЕ на своем сайте подтвердила, что по меньшей мере два взрыва произошли вблизи места базирования ее наблюдателей.
В МИД России заявили, что взрывы в Донецке похожи на теракт, в котором 31 августа 2018 погиб лидер боевиков Александр Захарченко. Украинская власть и силовые структуры официально взрывы в Донецке не комментировали.
Прям пока сам не взорвешь,сам дело не заведешь,бедному рашистскому фюрреру в рАссЕи и занятся не чем.Все рашистские террористы,суки не благодарные,рашка родину на произвол бросили,то в Крыму,то на Донбассе,то в Сирии шаратся...А им,между прочим,деньги ***** платит,чтоб они в рАссЕи дома,поезда,вокзалы с аэропортами взрывали!Вот и приходится рашистскому правосудию,за то что,во всяких там странах шарятся,на них дела заводить.Бабки то,за рАссЕян им платили...Даже самолёт с рАссЕянцами сбить не смогли,как предпологалось.А в иностранный попали,козлы рашистские рукожопые.А так бы сбили бы рейс с рассейцами и сказало бы *****,хохлы наших людей над Украиной сбивают.И давай бомбочки на Киев скидывать,ан нет,промазали бамБУКовые рашистские обезьяны...
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БОМБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНФЕТАМИ,,
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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---
https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg
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Опубликовано: Четверг, 21 февраля 2019 00:38
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия "навсегда" закрепила свой суверенитет за полуостровом Крым.
Об этом Небензя сообщил во время своего выступления на дебатах на Генассамблее ООН.
"О Крыме я сегодня даже говорить не буду. Крым - это Россия. Это вопрос закрыт навсегда самими крымчанами", - заявил представитель РФ, выступая после многочисленных призывов от участников дебатов выполнять Минские соглашения, уважать суверенитет Украины и вывести российские войска из Крыма и Донбасса.
Он настаивает на том, что российских войск на востоке Украины нет. Небензя также подчеркнул, что "Киев, со своей стороны, по-прежнему не выполняет Минские соглашения, и это препятствует миру на юго-востоке Украины".
Небензя обвинил "коллективный Запад" в геополитических преследованиях России через Украину. Также он повторил официальный месседж российского правительства о том, что в Украине происходит "внутренний кризис", спровоцированный извне.
Кроме того, Небензя выступил за необходимость поддержать в Украине Виктора Медведчука, который находится в близких связях с президентом РФ Владимиром Путиным.
Представитель России к тому же пожаловался, что Украина закрыла доступ для наблюдателей из России на предстоящих выборах и обвинил украинскую власть в прозападном курсе.
Напомним, Порошенко выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что неподконтрольная украинскому Правительству часть Донбасса превратилась в конвейер для российской машины убийств.
Порошенко привез с собой в Нью-Йорк обращение украинцев к Генсекретарю организации с просьбой продолжить давление на Москву для освобождения захваченных Россией украинских моряков.6 марта 2017 года в Международном суде ООН прошли первые слушания по иску Украины против России. В иске против РФ говорится, что РФ нарушила положения Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания проходили с 6 по 9 марта.7 марта 2017 года один из представителей РФ в судебном процессе в Гааге, глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев сообщил, что боевики на Донбассе сами нашли оружие - советское или то, которое было оставлено украинской армией.8 марта 2017 года украинская сторона в ходе выступления в Международном суде ООН перечислила предупредительные меры, которые суд должен применить в отношении Российской Федерации.
https://bykvu.com/bukvy/110724-postpred-rossii-v-oon-zayavil-chto-krym-teper-prinadlezhit-rf-navsegda
Но ведь могли написать честно: "Три серъезных, авторитетных пацана сегодня утром одновременно испугались в трёх разных местах Донецка"...)))
-
БОМБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНФЕТАМИ,,
..
,
А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---
https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg
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«Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная» А. Толстой.
.«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения»
- Ф. Достоевский
«Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев»
- М. Булгаков
«Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость»
- М. Горький
«Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства»
- Н. Аксаков
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете»
- И. Тургенев
«Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально… готовый в любой момент угнетать все и вся»
- И. Шмелев
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли»
- А. С. Пушкин
«Народ - самоед»
- Л. Андреев
«Если бы перед моим рождением господь бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!" У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…»
- Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.
«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости.
Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает»
- Николай Гоголь
«Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на двести, и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающий собственные штаны, в очередной раз показывает, что с ним дружить нельзя, так как он рассматривает дружбу как слабость»
- А.П. Чехов
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме, и при этом желает потопить в нем весь мир..."
- Ильин, русский философ.
«Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве»
- Иван Тургенев
«Если я усну, а проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют»
- Михаил Салтыков-Щедрин
«Если кто-то начал говорить о патриотизме и любви к родине - значит, проворовался совсем».
- Михаил Салтыков-Щедрин
«Нам все еще чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли.
Не полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить.
Ежели признаться по совести, то это собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания»
- Михаил Салтыков-Щедрин.
«Ложь, ложь, ложь... Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой»
- Василий Шукшин.
Я знаю: ты обладаешь пытливым умом!
Проверишь всё сам, расскажешь потом!
И не называй себя богоносцем с попом!
Лучше покайся и в землю вдарься лбом!