 Следком РФ возбудил дело по статье о "международном терроризме" из-за взрывов в оккупированном Донецке

Как сообщает 20 февраля российский Следственный комитет, дело открыли по статье о "международном терроризме", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Напомним, 18 февраля утром местные жители в социальных сетях и ресурсы террористов сообщили о трех взрывах в центре оккупированного Донецка. Сообщалось, что раненых и погибших в результате не было.

ОБСЕ на своем сайте подтвердила, что по меньшей мере два взрыва произошли вблизи места базирования ее наблюдателей.

В МИД России заявили, что взрывы в Донецке похожи на теракт, в котором 31 августа 2018 погиб лидер боевиков Александр Захарченко. Украинская власть и силовые структуры официально взрывы в Донецке не комментировали.

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