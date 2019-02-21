 Латвия призывает Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев, в том числе Сенцова и Сущенко, - постпред при ООН Пилдеговичс

Об этом Пилдеговичс заявил в среду, выступая на Генассамблее ООН по рассмотрению вопроса российской агрессии против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Латвия призывает Россию освободить всех незаконно задержанных украинских политических заключенных, в том числе украинского кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко", - заявил европейский дипломат.

Вместе с тем он обратил внимание на судебные преследования, убийства и нарушения прав граждан на оккупированных Россией украинских территориях, особенно в Крыму.

"Наиболее уязвимые группы в Крыму - это крымские татары, чья история полна страданий и преследований. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о пытках, насильственных исчезновениях и убийствах, а также нарушении свободы выражения мнений, религии или вероисповедания, свободы СМИ", - отметил латвийский постпред.

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Он подчеркнул, что Латвия серьезно осуждает дискриминацию в отношении крымских татар, "и мы продолжим поднимать этот вопрос на международном уровне".

Он также пообещал прилагать усилия для обеспечения возможностей для международного мониторинга ситуации в Крыму.