 Латвия призывает Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев, в том числе Сенцова и Сущенко, - постпред при ООН Пилдеговичс

Об этом Пилдеговичс заявил в среду, выступая на Генассамблее ООН по рассмотрению вопроса российской агрессии против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Латвия призывает Россию освободить всех незаконно задержанных украинских политических заключенных, в том числе украинского кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко", - заявил европейский дипломат.
Вместе с тем он обратил внимание на судебные преследования, убийства и нарушения прав граждан на оккупированных Россией украинских территориях, особенно в Крыму.
"Наиболее уязвимые группы в Крыму - это крымские татары, чья история полна страданий и преследований. Мы глубоко обеспокоены сообщениями о пытках, насильственных исчезновениях и убийствах, а также нарушении свободы выражения мнений, религии или вероисповедания, свободы СМИ", - отметил латвийский постпред.
Он подчеркнул, что Латвия серьезно осуждает дискриминацию в отношении крымских татар, "и мы продолжим поднимать этот вопрос на международном уровне".
Он также пообещал прилагать усилия для обеспечения возможностей для международного мониторинга ситуации в Крыму.
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БОМБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНФЕТАМИ,,
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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---
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