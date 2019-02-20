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 Политика Украины
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 Следы украинских коррупционеров обнаружены в 65 странах мира, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

Украинская коррупция оставила след в 65 странах мира.

Об этом говорится в отчете НАБУ о работе в 2018 году, информирует Цензор.НЕТ.

Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии.

Почти полтысячи запросов о международной правовой помощи направило Национальное антикоррупционное бюро Украины в компетентные органы других государств. Из них только во II полугодии 2018 года - 118, из которых на 52 дан ответ. Цель запросов - выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, в результате которых нанесен ущерб интересам Украины.

Следы украинских коррупционеров обнаружены в 65 странах мира, - НАБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи НАБУ не смогли разблокировать айфоны и айпады заместителя Труханова Вугельмана, обвиняемого по делу "Краяна"

"Потребность в международной коммуникации вызвана тем, что большинство коррупционных схем, прежде всего связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов, предполагает участие компаний, зарегистрированных за рубежом. Обычно эти компании выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов. Эти детали детективы НАБУ выясняют во время досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Примерами уголовных производств Национального бюро, расследование которых привело детективов за границу, являются: завладение 247 млн ​​грн ГП "АМПУ", нанесение 12,87 млн долл. убытков ПАО "Объединенная горно-химическая компания", нанесение 60,5 млн долл. убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация".

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НАБУ и САП предварительно подсчитали, что из-за коррупции, в которой задействованы иностранные контрагенты, государственным интересам нанесен ущерб на сумму около 7 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3112894
 
 
 Топ комментарии
 
Маловато будет...Нам есть к чему стремится,столько стран ещё в мире имеется.
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Власть прилагает все усилия, чтоб в самой Украине осталось как можно меньше следов простых украинцев.
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А наши, как улитка мокрый след на всех континентах оставили .
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Ну и что ? если коррупция основа украинской власти, то ей есть еще где оставить свой след.....
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- Щукин взял ссуду в кассе взаимопомощи. Больше тридцати рублей ему не дали. Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе «Электролюстра», для Эллочки были оскорблением…(c)
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Маловато будет...Нам есть к чему стремится,столько стран ещё в мире имеется.
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Вчора тут у Німеччині розповідали по тв. у РФ відібрали на 20 МЛРД нерухомості, гроші, які вони через молдовські суди и литовські банкі відмили і накупили нерухомості у Баварії.
Все нажите с 2014 року непосильним трудом відібрали, вчора закінчився судовий процесс остаточно. у 30-40 рос банків відібрали ліценцзії. Це удар набагато сильнійший за усі санкціі разом узяті за весь час. БО гроші вивели з РФ, а тут їх конфескували.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российский_ландромат
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Будет новая волна эмигрантов?
Интересно кто куда? Рано или поздно некоторых прижмут, при большом желании нашей власти.
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А вдруг олигархическая система ослабнет или рухнет? Мы все адеемся на чудо.🙄
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А наши, как улитка мокрый след на всех континентах оставили .
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почитайте это https://interfax.com.ua/news/general/567581.html
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Власть прилагает все усилия, чтоб в самой Украине осталось как можно меньше следов простых украинцев.
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Ноги, ноги, ноги...
По планете шагают...
Ноги, ноги, ноги..

Следы оставляют...
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и с этими следами он пойдут в суд? дебилы, мля в дорогих носках. коцапские агенты чтобы изымать документы, и набрасывать на вентилятор в нужное время.
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Хвастаются что ли?
Что толку от этой инфы.. если садить никого не будут...
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Не может быть... Ведь как утверждают некоторые, следы украинских коррупционеров могут быть только в одной стране. А тут... а тут... у меня нет слов ))))
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Мда...абнаружени следи!!!!!!!!! І ці "следи від актевіставантикаупционеров"..коштують нам 1 лярд на рік..Результат за 3 роки "00000000000+следи"..
Це вам не ГПУ на чолі з прокурором "кумам бес абразавания"..
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НУ ТАК 65 ПОСЛОВ НА СОБСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЖЕ ЕСТЬ !)
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Это все потому, что Антикоррупционный суд за две недели в 2015 году! Дайте ПОПулисту еще один срок и он вам свечку в церкви поставит.
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Там на неведомых дорожках следы русалок в босоножках
избушка там, но не на ножках, квадратов в тыщу плюс бассейн
в бассейне леший с водяным планируют откаты
русалки посты в инстаграм строчат, слегка поддаты
для набу путают следы-Монако, Ницца, Эмираты
чтоб в Лукоморье не нашли, что скоплено с зарплаты
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Не спрощуйте, вони не шукають легких шляхів, бо так можна щось знайти і доведеться когось саджати.
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Квартири по 5 мільйонів. Безкоштовно. Лайфхаки ТОП-чиновників
Користуватись службовим житлом - нормальна практика. Працюєш на розвиток держави і не маєш квартири? Без проблем - заселяйся. Йдеш з посади? Звільняй житло для наступника. Але поки десятки тисяч тих, кому таке житло повинні давати, лише мріють про нього, ціла когорта «моторних» службовців, прикриваючись радянською постановою, його не лише отримала, а й приватизувала.
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Грошей в них стільки...можна було дві Польщі відбудувати.
С**ки ненажерливі.
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А рук отрубленых гарантом там случайно не нашли? И хрен найдёте!
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южанина с васцадзой улыбаются глядя на лохов , населяющих Украину,
и вместе с барыгой порошенко готовят панамские счета для техосмотра
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