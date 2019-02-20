 Следы украинских коррупционеров обнаружены в 65 странах мира, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в отчете НАБУ о работе в 2018 году, информирует Цензор.НЕТ.

Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии.

Почти полтысячи запросов о международной правовой помощи направило Национальное антикоррупционное бюро Украины в компетентные органы других государств. Из них только во II полугодии 2018 года - 118, из которых на 52 дан ответ. Цель запросов - выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, в результате которых нанесен ущерб интересам Украины.

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"Потребность в международной коммуникации вызвана тем, что большинство коррупционных схем, прежде всего связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов, предполагает участие компаний, зарегистрированных за рубежом. Обычно эти компании выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов. Эти детали детективы НАБУ выясняют во время досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Примерами уголовных производств Национального бюро, расследование которых привело детективов за границу, являются: завладение 247 млн ​​грн ГП "АМПУ", нанесение 12,87 млн долл. убытков ПАО "Объединенная горно-химическая компания", нанесение 60,5 млн долл. убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация".

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НАБУ и САП предварительно подсчитали, что из-за коррупции, в которой задействованы иностранные контрагенты, государственным интересам нанесен ущерб на сумму около 7 млрд грн.