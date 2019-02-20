 Следы украинских коррупционеров обнаружены в 65 странах мира, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в отчете НАБУ о работе в 2018 году, информирует Цензор.НЕТ.
Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии.
Почти полтысячи запросов о международной правовой помощи направило Национальное антикоррупционное бюро Украины в компетентные органы других государств. Из них только во II полугодии 2018 года - 118, из которых на 52 дан ответ. Цель запросов - выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, в результате которых нанесен ущерб интересам Украины.
Примерами уголовных производств Национального бюро, расследование которых привело детективов за границу, являются: завладение 247 млн грн ГП "АМПУ", нанесение 12,87 млн долл. убытков ПАО "Объединенная горно-химическая компания", нанесение 60,5 млн долл. убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация".
НАБУ и САП предварительно подсчитали, что из-за коррупции, в которой задействованы иностранные контрагенты, государственным интересам нанесен ущерб на сумму около 7 млрд грн.
Все нажите с 2014 року непосильним трудом відібрали, вчора закінчився судовий процесс остаточно. у 30-40 рос банків відібрали ліценцзії. Це удар набагато сильнійший за усі санкціі разом узяті за весь час. БО гроші вивели з РФ, а тут їх конфескували.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Российский_ландромат
Интересно кто куда? Рано или поздно некоторых прижмут, при большом желании нашей власти.
По планете шагают...
Ноги, ноги, ноги..
Следы оставляют...
Что толку от этой инфы.. если садить никого не будут...
Це вам не ГПУ на чолі з прокурором "кумам бес абразавания"..
избушка там, но не на ножках, квадратов в тыщу плюс бассейн
в бассейне леший с водяным планируют откаты
русалки посты в инстаграм строчат, слегка поддаты
для набу путают следы-Монако, Ницца, Эмираты
чтоб в Лукоморье не нашли, что скоплено с зарплаты
Користуватись службовим житлом - нормальна практика. Працюєш на розвиток держави і не маєш квартири? Без проблем - заселяйся. Йдеш з посади? Звільняй житло для наступника. Але поки десятки тисяч тих, кому таке житло повинні давати, лише мріють про нього, ціла когорта «моторних» службовців, прикриваючись радянською постановою, його не лише отримала, а й приватизувала.
С**ки ненажерливі.
и вместе с барыгой порошенко готовят панамские счета для техосмотра