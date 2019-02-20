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 Общество
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Все про:Минфин (1266) Пенсионный фонд (344) растаможка (103) евробляхи (108)

 Деньги от растаможивания машин на еврономерах передали в Пенсионный фонд, - замминистра финансов Верланов

Средства, поступившие в государственный бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, направлены в Пенсионный фонд.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За растаможку самой дорогой "евробляхи" владелец заплатил 766 тысяч грн, - ГФС

"Законом, который был принят, было установлено, что поступления от растаможивания автомобилей на еврономерах будут направляться в Пенсионный фонд. И, соответственно, эти поступления направлялись в Пенсионный фонд Украины и будут использованы на социальные выплаты и пенсионные выплаты", - сказал Верланов.

По данным Минфина, по состоянию на 19 февраля поступления в государственный бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составляли более 7,6 млрд гривень.

Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации. При этом до 22 февраля действует льготный период растаможивания - со скидкой в 50%.

Также читайте: Средства от растаможки автомобилей на еврономерах направим для индексации пенсий - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3112893
 
 
 Топ комментарии
 
Подвалило! Теперь опять есть над чем "поработать" Деньги от растаможивания машин на еврономерах передали в Пенсионный фонд, - замминистра финансов Верланов - Цензор.НЕТ 236
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все элементарно видно на улицах и у семей приближенных к руководителям пенсионных фондов - если машины на новые поменяют, докупят пару особнячков - то освоили средства
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Чего только не придумают,чтобы и дальше на потоках с растаможки сидеть.Вот почему я в это не верю?
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Подвалило! Теперь опять есть над чем "поработать" Деньги от растаможивания машин на еврономерах передали в Пенсионный фонд, - замминистра финансов Верланов - Цензор.НЕТ 236
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все элементарно видно на улицах и у семей приближенных к руководителям пенсионных фондов - если машины на новые поменяют, докупят пару особнячков - то освоили средства
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Ну, если передали, то там столько, что не жалко.
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Чего только не придумают,чтобы и дальше на потоках с растаможки сидеть.Вот почему я в это не верю?
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И что дальше. Раздадут и что потом? Будут печатать или как ? или евробляхеры каждый год по новой будут их по новой растамаживать ?
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Евробляхеры уклоняющиеся от растаможки обворовывают пенсионеров!
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Да поняли мы,поняли...Этож теперь уклонистам от пенсионеров не спрятатся не скрытся.Главным врагом пенсионеров назначаются евробляхеры!!!Ура товариСЧи!У нас получилось(с этими словами Южанина с Насировым в кабинете руки друг другу жмут),перевели стрелки.
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Мордва пишет такая: "Чего только не придумают,чтобы и дальше на потоках с растаможки сидеть.." и в следующем посте она же сообщает, что "Главным врагом пенсионеров назначаются евробляхеры!!!...". И сосуществуют же как-то две эти мысли в одной голове. Нет контакта между кластерами.
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Тепер пенсійний фонд порожній, який все поглинає. 🤔 Можливо Зеленський із своїх російських прибутків заплатить? А юля гобсеківна могла би відкрити нові ломбарди "Гроші до пенсії"🙄
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Дороги ремонтувати довго, до виборів не встигнути. А от пенсіонерів треба заохотити, щоб ставили закарлючку в потрібній клітинці.
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За кого голосовать?
За кого голосовать? Не знаю!
Не приносит радости никто!
Нет помощников родному краю!
Много торгашей у нас зато!
Много вороватых и богатых!,
Добрых мало!,Щедрых нет совсем!,
А в политике так много сватов
и сулят решенье всех проблем!
В их делах бесстыдство и нахальство!,
Наглость и обман всегда в чести!,
Но зато с завидным постоянством
предлагают родину спасти!
Только бы им в думе угнездиться!,
Сытно жить и вкусно есть и спать!?,
Депутаты скачут словно птицы
к тем,кто поскорей мандат им даст!
Жизнь у нас всё хуже и дороже!,
Вымирают наши старики!,.
Да уже и те,кто помоложе!?,
Ведь врачам лечить их не с руки!
Всюду деньги требуются с граждан:
за жильё,леченье,свет и газ
и учёбу ныне платит каждый!
В думе не заботятся о нас!
За кого голосовать? Не знаю!
Не приносит радости никто!
Нет помощников родному краю!
Много торгашей,барыг зато!
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Це виборець юлії гобсеківни, який має надію повернути кредит у ломбард "Гроші до зарплати"😅
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та що з ними таке? чому вони весь час продукують щось бридотне? Якщо ця Морда пролізе в Раду, суцільний вереск буде всі 5 років, а не тільки в передвиборчий період. Бо це їхній спосіб життя. Іншого не вміють.
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Юля гобсеківна підхопила гасла ригоаналів і тепер зрадоботи бачать її новим братом росії та противником Заходу.
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*****
Орда ордой. Тарута теж в рекламі каже, що зупинив наступ окупантів на Маріуполь...

Як би ж ті в'ялені відсохші інжири, взяли свої валізи і поїхали назавжди мандрувать....так ні, лишаться і продовжуватимуть смердіти
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от прямо взяли и передали))))...заплатил в кассу привата с пометкой "в пенсионный фонд Украины от моей бляхи"))))
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Вибачте, але ліміт використання нецензурних слав на сьогодні вичерпано, тому маю зауважити що пан, який подимає такі питання, має альтернативні розумові здібності на кшталт мавпи. Це типу чийсь батько даремно не використав презерватива. От же лайно.
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А теперь, с мая месяца 2019 года подымим снова на 20% газ (а осенью снова на 20%) и заберем их обратно в свои офшоры. если что и останется, доберем рошено-ахметовским Роттердам ++++
P.S. А давайте еще налог на велосипеды введем, их же сейчас много появилось. Рева ж уже форсирует принятия закона о налогооблажении заработка трудовых мигрантов.
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Гениальная схема.
Вместо адекватной растаможки вытянуть с бляхеров деньги, закрыв ими дыру в пенс.фонде и кинуть их подачкой пенсионерам перед выборами, одновременно сразу же переложив их из кармана пенсов в карман ахметки путем тарифов , роттердама, и электротеплогенерации..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДеньги от растаможивания машин на еврономерах передали в Пенсионный фонд, - замминистра финансов Верланов
 
 
 
 
 
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