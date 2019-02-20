 Деньги от растаможивания машин на еврономерах передали в Пенсионный фонд, - замминистра финансов Верланов

Об этом на брифинге сказал заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Законом, который был принят, было установлено, что поступления от растаможивания автомобилей на еврономерах будут направляться в Пенсионный фонд. И, соответственно, эти поступления направлялись в Пенсионный фонд Украины и будут использованы на социальные выплаты и пенсионные выплаты", - сказал Верланов.
По данным Минфина, по состоянию на 19 февраля поступления в государственный бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составляли более 7,6 млрд гривень.
Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации. При этом до 22 февраля действует льготный период растаможивания - со скидкой в 50%.
За кого голосовать? Не знаю!
Не приносит радости никто!
Нет помощников родному краю!
Много торгашей у нас зато!
Много вороватых и богатых!,
Добрых мало!,Щедрых нет совсем!,
А в политике так много сватов
и сулят решенье всех проблем!
В их делах бесстыдство и нахальство!,
Наглость и обман всегда в чести!,
Но зато с завидным постоянством
предлагают родину спасти!
Только бы им в думе угнездиться!,
Сытно жить и вкусно есть и спать!?,
Депутаты скачут словно птицы
к тем,кто поскорей мандат им даст!
Жизнь у нас всё хуже и дороже!,
Вымирают наши старики!,.
Да уже и те,кто помоложе!?,
Ведь врачам лечить их не с руки!
Всюду деньги требуются с граждан:
за жильё,леченье,свет и газ
и учёбу ныне платит каждый!
В думе не заботятся о нас!
За кого голосовать? Не знаю!
Не приносит радости никто!
Нет помощников родному краю!
Много торгашей,барыг зато!
Орда ордой. Тарута теж в рекламі каже, що зупинив наступ окупантів на Маріуполь...
Як би ж ті в'ялені відсохші інжири, взяли свої валізи і поїхали назавжди мандрувать....так ні, лишаться і продовжуватимуть смердіти
P.S. А давайте еще налог на велосипеды введем, их же сейчас много появилось. Рева ж уже форсирует принятия закона о налогооблажении заработка трудовых мигрантов.
Вместо адекватной растаможки вытянуть с бляхеров деньги, закрыв ими дыру в пенс.фонде и кинуть их подачкой пенсионерам перед выборами, одновременно сразу же переложив их из кармана пенсов в карман ахметки путем тарифов , роттердама, и электротеплогенерации..