 Ситуация в Азовском море является одним из приоритетов повестки дня Евросоюза, - представитель ЕС при ООН Альмейда

С таким заявлением выступил в среду на заседании Генассамблеи ООН по ситуации в Украине постоянный представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Альмейда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация в Азовском море является одним из приоритетов нашей повестки дня. Европейский союз выражает самое серьезное беспокойство в связи с опасным ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе и нарушениями со стороны РФ международного права, что привело к захвату украинских судов и их команд Россией, а также к обстрелу, в результате которого были ранены несколько украинских военнослужащих", - подчеркнул представитель Евросоюза.
Он подчеркнул, что применению военной силы со стороны России нет оправдания. "Агрессивные действия РФ также влияют на ситуацию безопасности в регионе Черного моря", - подчеркнул Вале де Альмейда.
Кроме того, он призвал Россию от имени Евросоюза к "скорейшему и безусловному освобождению всех задержанных военнослужащих Украины, а также возвращение всех захваченных судов".
По словам европейского дипломата, ЕС также ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и из него - в соответствии с международным правом".
Вале де Альмейда пообещал, что в Брюсселе будут внимательно следить за ситуацией. "Мы полны решимости действовать соответствующим образом в тесной координации с нашими международными партнерами",- заявил постоянный представитель Евросоюза при ООН.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.
Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года. Позже украинцев перевезли в Москву.
Над нами уже смеется все прогрессивное человечество....
Вот это видео отражает точно...
Тётя Роза @Anakoyher 19 февр.
Смеёмся над россиянами, лепящими из навоза петухов, а сами близки к тому, чтобы вылепить из говна президента!
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1097869321030852613
Почему я должен выбирать между клоуном и педиком?
Я за Руслана Кошулинского....
А то что ей вермахт мерещится не удивительно.
Принимать участие в проекте "русская весна" из граждан Украины могли два типажа : законченные негодяи,которые за копейку задушат собственного ребенка или одержимые как Поклонская.
Газ или ?
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Що нам дає той пріоритет? Моя думка - нічого.
https://www.youtube.com/watch?v=jPtBQ9FbioA
время от времени - не они же в лефортово сидят - нет причин для спешки...
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«Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная» А. Толстой.
.«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения»
- Ф. Достоевский
«Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев»
- М. Булгаков
«Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость»
- М. Горький
«Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства»
- Н. Аксаков
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете»
- И. Тургенев
«Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально… готовый в любой момент угнетать все и вся»
- И. Шмелев
«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли»
- А. С. Пушкин
«Народ - самоед»
- Л. Андреев
«Если бы перед моим рождением господь бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!" У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…»
- Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.
«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости.
Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает»
- Николай Гоголь
«Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на двести, и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающий собственные штаны, в очередной раз показывает, что с ним дружить нельзя, так как он рассматривает дружбу как слабость»
- А.П. Чехов
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме, и при этом желает потопить в нем весь мир..."
- Ильин, русский философ.
«Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве»
- Иван Тургенев
«Если я усну, а проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют»
- Михаил Салтыков-Щедрин
«Если кто-то начал говорить о патриотизме и любви к родине - значит, проворовался совсем».
- Михаил Салтыков-Щедрин
«Нам все еще чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли.
Не полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить.
Ежели признаться по совести, то это собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания»
- Михаил Салтыков-Щедрин.
«Ложь, ложь, ложь... Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой»
- Василий Шукшин.
Я знаю: ты обладаешь пытливым умом!
Проверишь всё сам, расскажешь потом!
И не называй себя богоносцем с попом!
Лучше покайся и в землю вдарься лбом!
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