EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  405  43
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1085) ООН (2717) Евросоюз (12311)

 Ситуация в Азовском море является одним из приоритетов повестки дня Евросоюза, - представитель ЕС при ООН Альмейда

Нарушение Россией международного права в Азовском море, а также ее вооруженная агрессия в Черном море сейчас составляют одну из главных тревог европейской дипломатии и являются приоритетом усилий Евросоюза относительно реагирования на агрессию РФ.

С таким заявлением выступил в среду на заседании Генассамблеи ООН по ситуации в Украине постоянный представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Альмейда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудил с главой ООН Гутеррешем введение миротворцев на Донбасс и передал ему обращение от украинцев усилить давление на РФ

"Ситуация в Азовском море является одним из приоритетов нашей повестки дня. Европейский союз выражает самое серьезное беспокойство в связи с опасным ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе и нарушениями со стороны РФ международного права, что привело к захвату украинских судов и их команд Россией, а также к обстрелу, в результате которого были ранены несколько украинских военнослужащих", - подчеркнул представитель Евросоюза.

Он подчеркнул, что применению военной силы со стороны России нет оправдания. "Агрессивные действия РФ также влияют на ситуацию безопасности в регионе Черного моря", - подчеркнул Вале де Альмейда.

Кроме того, он призвал Россию от имени Евросоюза к "скорейшему и безусловному освобождению всех задержанных военнослужащих Украины, а также возвращение всех захваченных судов".

По словам европейского дипломата, ЕС также ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и из него - в соответствии с международным правом".

Также читайте: Московский суд уже отклонил апелляции об изменении меры пресечения 20 военнопленных украинских моряков, - Полозов

Вале де Альмейда пообещал, что в Брюсселе будут внимательно следить за ситуацией. "Мы полны решимости действовать соответствующим образом в тесной координации с нашими международными партнерами",- заявил постоянный представитель Евросоюза при ООН.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

Читайте также: Врачи демонстрируют формальный подход к осмотру раненого украинского моряка Артеменко, - адвокат Куракина

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года. Позже украинцев перевезли в Москву.

Источник: https://censor.net.ua/n3112886
 
   
 Топ комментарии
 
Порох их туда послал, то надо его на наших моряков обменять.
 показать весь комментарий
 
ну три дні так три дні....всеодно викладу

Ситуация в Азовском море является одним из приоритетов повестки дня Евросоюза, - представитель ЕС при ООН Альмейда - Цензор.НЕТ 6856
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Жалко только наших моряков и их родителей.запад и соя беспомощны.
 показать весь комментарий
 
 
Вот помощь: "выражает самое серьезное беспокойство в связи с опасным ростом напряженности"
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порох их туда послал, то надо его на наших моряков обменять.
 показать весь комментарий
 
 
Alex Dnipro ab1415eb - да там бесполезно кого то переубеждать...

Над нами уже смеется все прогрессивное человечество....
Вот это видео отражает точно...

Ситуація в Азовському морі є одним із пріоритетів порядку денного Євросоюзу, - представник ЄС при ООН Альмейда - Цензор.НЕТ 8672 Тётя Роза‏ @Anakoyher 19 февр.
Смеёмся над россиянами, лепящими из навоза петухов, а сами близки к тому, чтобы вылепить из говна президента!

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1097869321030852613

 показать весь комментарий
 
 
То голосуй за Ляшка, хто тобі не дає? Йому можна приписати 100500 гріхів, та в патріотичності переплюне ПО.
 показать весь комментарий
 
Ситуація в Азовському морі є одним із пріоритетів порядку денного Євросоюзу, - представник ЄС при ООН Альмейда - Цензор.НЕТ 2274 Yakov Divny - у нас вообще то 40 кандидатов в президенты...
Почему я должен выбирать между клоуном и педиком?
 показать весь комментарий
 
44, ну, то таке.. Інші 40 мабуть святі, особливо з опоблоку, бо за них навіть не заїкаєшся...
 показать весь комментарий
 
Yakov Divny - опоблок это гниды по умолчанию... - их все знают, что за них говорить?

Я за Руслана Кошулинского....
 показать весь комментарий
 
Я теж. Тільки на відміну від тебе, не ллю гівно на інших кандидатів.
 показать весь комментарий
 
А росія і зрадоботи - сила? Два де.. ла ето сіла😁
 показать весь комментарий
 
 
Реальная есть возможность их вытянуть из мордора?
 показать весь комментарий
 
 
Це вам треба задавати таке запитання після такого коментаря. Але я відповім: це важко, але можливо, якщо пропонувати обмін на тих, хто потрібний путіну.
 показать весь комментарий
 
Порошенко? Там командувач ВМС просився на обмін, але є кращий варіант.
 показать весь комментарий
 
Було, але я вважаю це піаром. Зрозуміло, що теба знаходить кацапських військових для обміну, або тих російських політиків, які арештовані в Україні.
 показать весь комментарий
 
так крім Єфремова з політиків - ніхто, і то він українець, ще й без вироку, а військових мало, бо декілька раз перед цим міняли. Ну а лугандонці... їм ціна 1000 на 1
 показать весь комментарий
 
Шизофреничка при живом муже с портретами царя совокупляется.
А то что ей вермахт мерещится не удивительно.
Принимать участие в проекте "русская весна" из граждан Украины могли два типажа : законченные негодяи,которые за копейку задушат собственного ребенка или одержимые как Поклонская.
 показать весь комментарий
 
 
Дебільна Поклонська і такі ж дебільні вірші🤔
 показать весь комментарий
 
Ты чего за пороха так топишь, что он тебе хорошего сделал.
 показать весь комментарий
 
Нарушение Россией международного права в Азовском море, а также ее вооруженная агрессия в Черном море сейчас составляют одну из главных тревог европейской дипломатии и являются приоритетом усилий Евросоюза относительно реагирования на агрессию РФ. Источник: https://censor.net.ua/n3112886
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Що нам дає той пріоритет? Моя думка - нічого.
 показать весь комментарий
 
 
Главное делать грозные заявления.Они видете ли "полны решимости",максимум-запретят какому нибуь боцману иметь бизнес в ЕС.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну три дні так три дні....всеодно викладу

Ситуация в Азовском море является одним из приоритетов повестки дня Евросоюза, - представитель ЕС при ООН Альмейда - Цензор.НЕТ 6856
 показать весь комментарий
 
 
Присосался как пиявка, но ничего и не таких отдирали.
 показать весь комментарий
 
 
Сорри, что не по теме, но только что закончилась online-встреча Янины Соколовой с подписчиками. Всем смотреть! Ситуация в Азовском море является одним из приоритетов повестки дня Евросоюза, - представитель ЕС при ООН Альмейда - Цензор.НЕТ 4036

https://www.youtube.com/watch?v=jPtBQ9FbioA
 показать весь комментарий
 
медленные, спокойные - является у них все
время от времени - не они же в лефортово сидят - нет причин для спешки...
 показать весь комментарий
 
 
Класс!рашин абордаж и,вскоре,их газовый поток.НАГЛЯДНО.
 показать весь комментарий
 
Ржачные такие. Да срать они хотели с высокой колокольни. Но должность есть, бабки на нее в бюджет заложены. Вот и приходится нести "приоритетную" ахинею, чтобы налогоплательщики не заподозрили, что этот бездельник филонит.
 показать весь комментарий
 
 
.
.
«Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная» А. Толстой.

.«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения»
- Ф. Достоевский

«Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев»
- М. Булгаков

«Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость»
- М. Горький

«Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства»
- Н. Аксаков

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете»
- И. Тургенев

«Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально… готовый в любой момент угнетать все и вся»
- И. Шмелев

«Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли»
- А. С. Пушкин

«Народ - самоед»
- Л. Андреев

«Если бы перед моим рождением господь бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество , везде, где вам будет угодно, но только не в России!" У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю… о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали…»
- Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. - Москва. издательство «Правда», 1980г.стр.445.

«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости.
Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает»
- Николай Гоголь

«Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на двести, и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающий собственные штаны, в очередной раз показывает, что с ним дружить нельзя, так как он рассматривает дружбу как слабость»
- А.П. Чехов

«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме, и при этом желает потопить в нем весь мир..."
- Ильин, русский философ.

«Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве»
- Иван Тургенев

«Если я усну, а проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют»
- Михаил Салтыков-Щедрин

«Если кто-то начал говорить о патриотизме и любви к родине - значит, проворовался совсем».
- Михаил Салтыков-Щедрин

«Нам все еще чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли.
Не полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить.
Ежели признаться по совести, то это собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания»
- Михаил Салтыков-Щедрин.

«Ложь, ложь, ложь... Ложь - во спасение, ложь - во искупление вины, ложь - достижение цели, ложь - карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой»
- Василий Шукшин.

Я знаю: ты обладаешь пытливым умом!
Проверишь всё сам, расскажешь потом!
И не называй себя богоносцем с попом!
Лучше покайся и в землю вдарься лбом!
.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация в Азовском море является одним из приоритетов повестки дня Евросоюза, - представитель ЕС при ООН Альмейда
 
 
 
 
 
 вверх