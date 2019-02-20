 Завотделением районной больницы на Закарпатье задержан на взятке 300 евро за лечение в стационаре, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Правоохранителями задокументировано, как врач требовал и получал взятку в сумме 300 евро (из расчета 50 евро в сутки) от жителя области за госпитализацию и лечение его больной матери в стационарном отделении указанной больницы.

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Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины.

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