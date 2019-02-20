EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  246  7
Материалы по теме:
Все про:взятка (4375) Закарпатье (1532) врачи (620)

 Завотделением районной больницы на Закарпатье задержан на взятке 300 евро за лечение в стационаре, - прокуратура. ФОТО

Прокуратурой Закарпатской области совместно с полицией задержан на взятке заведующий реанимационным отделом Раховской ЦРБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Завотделением районной больницы на Закарпатье задержан на взятке 300 евро за лечение в стационаре, - прокуратура 01

Правоохранителями задокументировано, как врач требовал и получал взятку в сумме 300 евро (из расчета 50 евро в сутки) от жителя области за госпитализацию и лечение его больной матери в стационарном отделении указанной больницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медик требовал 3 тыс. грн от инвалида за справку о беспрепятственном продолжении этого статуса, - ГПУ

Завотделением районной больницы на Закарпатье задержан на взятке 300 евро за лечение в стационаре, - прокуратура 02

Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Врач исправительной колонии в Одессе задержан на взятке 500 долл. за справку для осужденной, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3112883
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
При Порохе сидеть не будет.. это точно.
При Юле - тоже откупится.
При Зеленском - возможно.
 показать весь комментарий
 
А по человечески таких надо убивать в подворотне
 показать весь комментарий
 
Завотделением районной больницы на Закарпатье задержан на взятке 300 евро за лечение в стационаре, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5087 при Зе - ***** точно расстреляет.... Сталина на вас нет, сцуки...))
 показать весь комментарий
 
Я два года назад обращался в больницу - 4 врача потребовали взятки за лечение .
 показать весь комментарий
 
дешевки - операция в Харькове и стационар в 5 дней, стоит 20 000 грн., на карман...))
 показать весь комментарий
 
Это потому, что врачи мало зарабатывают Завотделением районной больницы на Закарпатье задержан на взятке 300 евро за лечение в стационаре, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5855 Вы часто слышите, чтобы медсестра (которая вместе с ним, а часто и вместо него, обслуживает всю эту ораву, которую он нагрёб) попалась на взятке? Вот. Поднять врачам зарплату до медсестринской - и никаких взяток не будет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗавотделением районной больницы на Закарпатье задержан на взятке 300 евро за лечение в стационаре, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх