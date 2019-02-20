Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба президента.
Обращение подписали десятки тысяч украинцев, среди которых – бывший заложник террористов на Донбассе Владимир Жемчугов, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордийчук, актриса Ада Роговцева, религиовед, бывший заложник террористов Игорь Козловский и другие.
"Украинцы, которые собирали подписи в поддержку наших моряков, просили меня передать вам эти обращения, учитывая вашу важную роль и возможности в освобождении наших моряков, задержанных с нарушением всех международных норм. Это настоятельная просьба", – сказал Порошенко Гутеррешу.
Президент Украины и генсек ООН обсудили шаги по выполнению резолюций Генассамблеи ООН, касающихся территориальной целостности Украины, прав человека в оккупированном Крыму и демилитаризации полуострова, а также вопросы введения на Донбасс миротворческой миссии ООН и освобождения политзаключенных украинцев.
Порошенко обсудил с главой ООН Гутеррешем введение миротворцев на Донбасс и передал ему обращение от украинцев усилить давление на РФ
Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля в Нью-Йорке передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращения от украинцев с призывом усилить давление на РФ для освобождения захваченных украинских военных моряков и использовать все возможности, которые есть у генсека согласно Уставу ООН, для решения этой проблемы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба президента.
Я знаю что в Украине есть много людей, которые хотят дружить с Россией, даже несмотря на то, как поступила Россия с Украиной.
Я хочу спросить этих людей - Что вы знаете о реальном положении дел в современной России? И сам же ответить на этот вопрос - Ничего вы о России не знаете, а знали бы, то вряд ли бы вам, захотелось дружить с РФ.
Я не знаю ни одного случая, когда человек, из за жалости к голодному животному, скормил этому животному себя. И Я никогда не поверю в то, что вы хотите скормить себя истощенной санкциями и голодной России.
Знаете ли вы, что санкции которые ввели против России, будут действовать десятилетиями? Санкции вводились не только за Украину, а и за газовые атаки в Сирии и Великобритании, за нарушение ракетного договора, за сбитый малайзийский Боинг и за агрессию против Украины тоже. Санкции не снимут до тех пор, пока путинское ОПГ, во главе с главарем Путиным, не будут осуждены международным судом в Гааге.
Могу заверить - Путин и его ОПГ, будут зубами хвататься за трон в Кремле, чтобы избежать ответственности и это может длится 50 - 60 лет и вплоть до того момента, пока не вымрет сегодняшнее поколение россиян. Россия, неизбежно будет пол века сидеть под санкциями.
За последние 5 лет, Россия из за санкций потеряла практически все средства для беззаботного существования и сегодня, пенсии у пенсионеров упали с 1000 долларов, на 100 долларов и это еще не предел. Из 300 банков, обанкротились 290 и оставшиеся 10, находятся на грани банкротства. Весь пенсионный фонд, был потрачен на поддержку курса доллара и сейчас, правительство России выкручивает налогами карманы россиян, чтобы казаться грозными.
Для украинцев, Россия создает красивую картинку но на самом деле, в России плачевное состояние. Посудите сами - Буквально на днях, ФСБ РФ арестовали и отжали 3 миллиарда долларов у американского инвестора который работал на рынке РФ с 1994 года и никогда не фигурировал в криминальных новостях. Это не глупость - Это выживание огромного организма, за счет пожирания себя же.
Из последних событий - Кадыров ушел в отставку по состоянию здоровья и это говорит о том, что в регионах Кавказа начинается тихий бунт, который гарантированно приведет к восстанию и войне. Происходит это, из за недофинансирования Кавказа.
Так же, к недавним событиям относится и прекращение финансирования Крыма, что являлось приоритетом для Кремля и это происходит в преддверии нового пакета санкций, которые считаются особо опасными для существования РФ.
Санкции, будут и дальше убивать экономику России и сегодняшняя пенсия, в 100 долларов которую получают пенсионеры РФ, очень скоро достигнут 10 долларов и это в Москве. В регионах РФ, пенсионерам лучше сразу умереть, что и произойдет из за недостатка жизненно важных медикаментов и голода.
Россия, уже сейчас скаля зубы, жадно смотрит на Украину и Беларусь, словно истощенное санкциями животное, которое боится напасть прямо из за недостатка сил.
Напомню - 1 день полноценной войны с Украиной, для РФ обходится в 1 миллиард долларов, которых у России нет и в ближайших 50 лет, Россия будет не способна на масштабные войны. Поэтому Россия хочет взять Украину обманом выдвигая на выборы Зеленского, Тимошенко, Гриценко, Бойко и если для русских это кратковременное спасение от развала России, то что от этого украинцам? Украинцам, в этой махинации не светит больше, чем по глупости скормить себя голодному и истощенному зверю в клетке.
Поэтому, хватит смотреть на блестящие картинки и слушать жалобные речи помирающего зверя, который сам же виноват что попал в такую смертельную ситуацию. Наша жизнь, насыщенна потерями и потерять такого кровожадного соседа, утрата не значительная.
PS: Придем в ЕС и НАТО, сядем за стол и выпьем за упокой своего врага РФ, на месте которой, образуется новое государство - Без Путина, без Киселева с Соловьевым и Скобеевой и с адекватными русскими которые к тому времени осознают всю суть событий 2014 - 2019 года. И Я уверен что русские, не осудят нас ибо за нами правда.
Набутылочные насадки в курсах населения Украины.
То ли петя один придурок в этой тусовке, то ли они все хором исполняют?..
Какое обращение украинцев. Я не к кому не обращался.... Референдума по тексту не было.....
БРЕХЛО шоколадное!
Зустрілись дві яловичини, пардон, ялові організації - ООН та сіньор-памідорська тусовка.
Не дивно що не заіскрило і не запалало - багно(грязь) не горить, але можна всігда робити вигляд, що от-от запалає...
Як вже остогидли ці танці корів на льоду, що вважають себе зірками балету...