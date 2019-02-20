 Порошенко обсудил с главой ООН Гутеррешем введение миротворцев на Донбасс и передал ему обращение от украинцев усилить давление на РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба президента.



Обращение подписали десятки тысяч украинцев, среди которых – бывший заложник террористов на Донбассе Владимир Жемчугов, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордийчук, актриса Ада Роговцева, религиовед, бывший заложник террористов Игорь Козловский и другие.



"Украинцы, которые собирали подписи в поддержку наших моряков, просили меня передать вам эти обращения, учитывая вашу важную роль и возможности в освобождении наших моряков, задержанных с нарушением всех международных норм. Это настоятельная просьба", – сказал Порошенко Гутеррешу.



Президент Украины и генсек ООН обсудили шаги по выполнению резолюций Генассамблеи ООН, касающихся территориальной целостности Украины, прав человека в оккупированном Крыму и демилитаризации полуострова, а также вопросы введения на Донбасс миротворческой миссии ООН и освобождения политзаключенных украинцев.

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