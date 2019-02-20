 Скверам в центре Киева дали имена Павла Шеремета и Муслима Магомаева, - управление КГГА

Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Так, 31 января 2019 года земельному участку, расположенному на пересечении улиц Рейтарской и Стрелкового в Шевченковском районе был предоставлен статус сквера и решено присвоить ему имя Павла Шеремета. "Данное предложение поддержано коллективом газеты "Украинская правда" и обсуждено с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, поддержано предложение присвоить земельному участку на пересечении улиц Зоологической и Дегтяревской в ​​Шевченковском районе название Мюнхенского по случаю 30-летия побратимских связей Мюнхена и Киева.

Также поддержано предложение о присвоении скверу на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и проспекта Вячеслава Чорновила имени оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста Муслима Магомаева. С таким предложением выступило посольство Азербайджанской республики в Украине.

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