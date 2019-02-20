 Скверам в центре Киева дали имена Павла Шеремета и Муслима Магомаева, - управление КГГА

Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, 31 января 2019 года земельному участку, расположенному на пересечении улиц Рейтарской и Стрелкового в Шевченковском районе был предоставлен статус сквера и решено присвоить ему имя Павла Шеремета. "Данное предложение поддержано коллективом газеты "Украинская правда" и обсуждено с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отмечается в сообщении.
Кроме того, поддержано предложение присвоить земельному участку на пересечении улиц Зоологической и Дегтяревской в Шевченковском районе название Мюнхенского по случаю 30-летия побратимских связей Мюнхена и Киева.
Также поддержано предложение о присвоении скверу на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и проспекта Вячеслава Чорновила имени оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста Муслима Магомаева. С таким предложением выступило посольство Азербайджанской республики в Украине.
Чувак ти чуть слиною від ненависті не захлинувся, ох-ох...
Танки грязи не боятся
...
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Саша Грибоедов b69f3fd1
т0675870691
Это ты?
Ты же крутой чувак, я в тебе не сомневаюсь )))
Давай. Давай. ********, Покажи свой скилл. Ну....
Русня, ты меня наберёшь, обещаешь?
SOM magic 2020, ты себе зубы вставил, маленький маргинал и лютый люмпен?
Коханці Вазеліна слухаємо уважно.
https://twitter.com/TlI2wQY4GdZoJyb/status/1098202823890743298
У них тоже своих героев хватает...
Но вот Шеремет...хм.., - бесцветный журналист воспевавший зачистки аулов РФ войсками в Чечне...
Так себе типаж...
"Настоящим толчком в карьере Араса Агаларова послужило долевое участие в работе Черкизовского рынка, криминализованность которого превышала все разумные пределы. Черкизон дал стране миллиардеров больше, чем Большой театр - балерин. Человек, успешно прошедший суровую школу этой барахолки, обрастал такими криминальными связями, что навсегда становился «уважаемым» в преступном мире. Черкизовский рынок стал отличной площадкой для Агаларова в плане первоначального накопления нелегального налогонеоблагаемого капитала и приобретения связей".