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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2150) Киев (17202) переименования (487) Шеремет (272)

 Скверам в центре Киева дали имена Павла Шеремета и Муслима Магомаева, - управление КГГА

Киевская комиссия по вопросам наименований на заседании поддержала предложение о переименовании трех скверов.

Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Так, 31 января 2019 года земельному участку, расположенному на пересечении улиц Рейтарской и Стрелкового в Шевченковском районе был предоставлен статус сквера и решено присвоить ему имя Павла Шеремета. "Данное предложение поддержано коллективом газеты "Украинская правда" и обсуждено с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, поддержано предложение присвоить земельному участку на пересечении улиц Зоологической и Дегтяревской в ​​Шевченковском районе название Мюнхенского по случаю 30-летия побратимских связей Мюнхена и Киева.

Также поддержано предложение о присвоении скверу на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и проспекта Вячеслава Чорновила имени оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста Муслима Магомаева. С таким предложением выступило посольство Азербайджанской республики в Украине.

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Скверам в центре Киева дали имена Павла Шеремета и Муслима Магомаева, - управление КГГА 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3112881
 
 
 Топ комментарии
 
Только не за Порошенко, хватит уже пожили по новому.
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Ну, разве что с подачи посольства Азербайджана. Чи не цаца - Муслим Магомаев. У нас своих таких воз и маленькая тележка.
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заказчик убийства - кандидат и президент одновременно, у него - двойная неприкосновенность Скверам в центре Киева дали имена Павла Шеремета и Муслима Магомаева, - управление КГГА - Цензор.НЕТ 3451
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Ну, разве что с подачи посольства Азербайджана. Чи не цаца - Муслим Магомаев. У нас своих таких воз и маленькая тележка.
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Кобзон например, знатный уроженец, можно в его честь какой-нибудь пустырь назвать
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Хоть нельзя о мертвых плохо выражатся, но Кобзон шкура сепарская.
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Троцкий, как вариант. Родился на Херсонщине, был против Сталина.
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Шеремета одобряю, а Магомаев каким боком к Украине.
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Как бы теперь посольство Туркменистана сквер им. Джавдета не попросило Скверам в центре Киева дали имена Павла Шеремета и Муслима Магомаева, - управление КГГА - Цензор.НЕТ 2319
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Це добре.. Але було б значно краще, якби були покарані вбивці Павла Шеремета..
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При этой власти вряд ли, они боятся выйти сами на себя.
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Какая власть тебе подходит, за кого ты будешь голосовать?
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Только не за Порошенко, хватит уже пожили по новому.
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ви ще скажіть , що - "було б значно краще, якби були покарані вбивці Небесно Сотні..." - вам що , "променів гідності" і перейменування вулиці мало ?!
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Нейрон Клавдій ЦезарСкверам в центре Киева дали имена Павла Шеремета и Муслима Магомаева, - управление КГГА - Цензор.НЕТ 9938 MMM.
Чувак ти чуть слиною від ненависті не захлинувся, ох-ох...

Танки грязи не боятся
...Скверам в центре Киева дали имена Павла Шеремета и Муслима Магомаева, - управление КГГА - Цензор.НЕТ 7796
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Это на картинке вертолет, на котором порох будет тикать.
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Зачем ты так, давай лучше с тобой встретимся и ты мне о том куда он тикать будет на ушко расскажешь. Оки?
Напиши свой домашний адрес или номер своего телефона.
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Русня, так ты мне расскажешь на ушко о том куда будет тикать Порох?
Ты же крутой чувак, я в тебе не сомневаюсь )))
Давай. Давай. ********, Покажи свой скилл. Ну....
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Ты чего? Обсикался, говноед? Давай я тебе дам свой номер телефона.
Русня, ты меня наберёшь, обещаешь? Скверам в центре Киева дали имена Павла Шеремета и Муслима Магомаева, - управление КГГА - Цензор.НЕТ 3026
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О, как ты смишно затроллил, потерся об кедр, так что твои мордвоские соседи обзавидовались.
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Мариец завезенный из Суслонгера в Украину во времена СССР тут как тут.
SOM magic 2020, ты себе зубы вставил, маленький маргинал и лютый люмпен? Скверам в центре Киева дали имена Павла Шеремета и Муслима Магомаева, - управление КГГА - Цензор.НЕТ 2480
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Перейменуйте нарешті вулицю "червоного терориста" Івана Кудрі. І поверніть ім'я Мазепи так званій "Лаврській" вулиці.
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Бєня погрожує Кобалєву, що пропустить рашистські війська на нашу територію

Коханці Вазеліна слухаємо уважно. Скверам в центре Киева дали имена Павла Шеремета и Муслима Магомаева, - управление КГГА - Цензор.НЕТ 4619

https://twitter.com/TlI2wQY4GdZoJyb/status/1098202823890743298
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Чувырло, ты отвечаешь мордвину из-за поребрика и он тебя в ответ целует в засос награждая эпитетами...Кайфуй малорос.
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магомаев муслим - у нас че своих достойных мало
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Андрей Андрей c60919f1 - Украинский круг (транспортная развязка) в Баку...
У них тоже своих героев хватает...

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Дивують кияни.... Дивують. То мера, оригінала думки виберуть, то сквер назвуть...
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Это инициатива Кличко наверное по поводу Магомаева, кто еще такую херню может выдумать. Скверам в центре Киева дали имена Павла Шеремета и Муслима Магомаева, - управление КГГА - Цензор.НЕТ 4222
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Ринат Амедов - ну Магомаев реально имел сильный голос и азербайджанцы ничего плохого Украине не сделали....

Но вот Шеремет...хм.., - бесцветный журналист воспевавший зачистки аулов РФ войсками в Чечне...
Так себе типаж...
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Он Бременских музыкантов озвучивал.Мультик.
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Совковый воспеватель оккупантов Украины Магомаев нам точно не нужен.
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А мне в этом фильме нравится песня "Я хочу чтобы по-новому оставалось все по старому" Свыню напоминает
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Снова придется менять имена, Мюнхенская не на век, Азейбарджан тоже, ветер не туда дунет и нет этих имен. моя улица была Сталина, Краснозаводской, теперь другое название. Все меняется с приходом других идиотов.
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А слабо було присвоїти прізвищами загиблих героїв на східному фронті?
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Какой то коренной таджик в мерии завелся? Он нашел улицу Стрелкова
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Скажи мне кто твой друг... Лепший кореш Магомаева- враг Украины и друг Ху*ла.
"Настоящим толчком в карьере Араса Агаларова послужило долевое участие в работе Черкизовского рынка, криминализованность которого превышала все разумные пределы. Черкизон дал стране миллиардеров больше, чем Большой театр - балерин. Человек, успешно прошедший суровую школу этой барахолки, обрастал такими криминальными связями, что навсегда становился «уважаемым» в преступном мире. Черкизовский рынок стал отличной площадкой для Агаларова в плане первоначального накопления нелегального налогонеоблагаемого капитала и приобретения связей".


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Это хорошо что перестали политизировать с названиями, но с другой стороны Причем к Киеву Муслим Магомаев?
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Мюнхенский сквер- Сливной Бачок теперь 60 минут будет бомбить
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того магомаева, который совковый певец и нравился моей пробабушке??? А с какого перепуга он к нам... Неужели киевлянин)))))
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