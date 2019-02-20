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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10845) отходы (72) Зубко (400)

 Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года

Правительство на своем заседании одобрило Национальный план управления отходами до 2030 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Ключевыми параметрами Нацплана являются:

  • пакет задач по каждому виду отходов: от принятия необходимой правовой базы до конкретных мер по сбору, переработке и утилизации;
  • разработка региональных планов управления отходами;
  • строительство региональных полигонов безопасных отходов;
  • строительство региональных комплексов по восстановлению бытовых отходов;
  • принятие законопроекта про "Муниципальные отходы";
  • разработка новых ДБН для полигонов.

По словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко утверждение Национального плана получило положительную оценку от представительства ЕС в Украине.

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"Органы власти на местах и ​​местное самоуправление должны уже сейчас готовить региональные планы управления отходами. Уже сейчас нужно активно использовать инструменты межмуниципального сотрудничества, готовить кадры, которые будут работать в сфере управления отходами", - отметил Зубко.

Источник: https://censor.net.ua/n3112878
 
 
 Топ комментарии
 
Потужно! Першими в сміття - потужний петя і петіна шістка грося .. А потім - і петіні куми з солоденькими прихвостнями.. Приберемо порох з оселі!
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блин я подумал всех нынешних депутатов выгребут на мусор а тут влажные мечты и только
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Вот оно призвание Гройсмана! Будет в тюрьме отходами управлять.
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э нет...доходы то не наше... дело... то гос.тайна
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блин я подумал всех нынешних депутатов выгребут на мусор а тут влажные мечты и только
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Потужно! Першими в сміття - потужний петя і петіна шістка грося .. А потім - і петіні куми з солоденькими прихвостнями.. Приберемо порох з оселі!
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Бедный Юлин фанат ты так старался в теме с рейтингами где твоя бабка уже не проходная слилась на 3е место..не вспотел хоть?? Ты так не переживай за старуху, ведь ВонЯ за тебя вообще не думает...Да и всё равно её умоют, какой там уже по счёту раз, не подскажешь??
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Бабу Юлю на третье место на свалку истории уже слили, и это меня радует. Тимошенко не проходная самое главное сейчас для Украины.
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один вопрос,может кто лучше знает,сколько заводов по переработке мусора и сколько их надо
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Предлагали уже давно. При чем в некоторых городах даже на условиях инвестиций. Но все упирается в: А шо я с этого буду иметь ...
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Вот оно призвание Гройсмана! Будет в тюрьме отходами управлять.
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Уряд Азірова теж щось там планував та затверджував.
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При нем за каждую турбину мэры просили €2-5 млн откатов
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Кабмін працюватиме на сміттєзвалищі? А чому лише до 2030 року?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года
 
 
 
 
 
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