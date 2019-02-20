 Экс-глава НАТО в Европе Кларк на выставке вооружений IDEX-2019 "обратил внимание" на украинский бронеавтомобиль "Варта". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке компании "Українська бронетехніка".

В сообщении отмечается: "Уэсли Кэнн Кларк стал сегодняшним гостем на стенде наших уважаемых партнеров Сайнс Технолоджи на выставке IDEX-2019.

Уважаемый генерал в отставке, обладатель Президентской медали Свободы, бывший глава НАТО в Европе.

Особое внимание Уэсли Кларк обратил на СБА "Варта" производства ООО "Украинская бронетехника".

Уэсли Кларк, спасибо за визит и поддержку Украины!"

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