EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  1872  12
Материалы по теме:
Все про:выставка (333) НАТО (6235) техника (583)

 Экс-глава НАТО в Европе Кларк на выставке вооружений IDEX-2019 "обратил внимание" на украинский бронеавтомобиль "Варта". ФОТО

Экс-глава НАТО в Европе Уэсли Кларк посетил выставку вооружений IDEX-2019, где особое внимание обратил на специализированный бронеавтомобиль "Варта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке компании "Українська бронетехніка".

В сообщении отмечается: "Уэсли Кэнн Кларк стал сегодняшним гостем на стенде наших уважаемых партнеров Сайнс Технолоджи на выставке IDEX-2019.

Уважаемый генерал в отставке, обладатель Президентской медали Свободы, бывший глава НАТО в Европе.

Особое внимание Уэсли Кларк обратил на СБА "Варта" производства ООО "Украинская бронетехника".

Уэсли Кларк, спасибо за визит и поддержку Украины!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выставке в ОАЭ Украина показала, как будут выглядеть ракетные системы "Вільха" и "Нептун"

Экс-глава НАТО в Европе Кларк на выставке вооружений IDEX-2019 обратил внимание на украинский бронеавтомобиль Варта 01
Экс-глава НАТО в Европе Кларк на выставке вооружений IDEX-2019 обратил внимание на украинский бронеавтомобиль Варта 02
Экс-глава НАТО в Европе Кларк на выставке вооружений IDEX-2019 обратил внимание на украинский бронеавтомобиль Варта 03
Экс-глава НАТО в Европе Кларк на выставке вооружений IDEX-2019 обратил внимание на украинский бронеавтомобиль Варта 04

Источник: https://censor.net.ua/n3112874
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Он бывший, поглазел да и ушёл. Тоже мне новость.😞
 показать весь комментарий
 
 
Автор наверное имел ввиду, что он по выставке ходил с закрытыми глазами и только возле нашего бронеавтомобиля они открылись.
 показать весь комментарий
 
 
и только возле нашего бронеавтомобиля они открылись.

- і більше вже ніколи не закривались , від надлишку вражень ..?! Экс-глава НАТО в Европе Кларк на выставке вооружений IDEX-2019 "обратил внимание" на украинский бронеавтомобиль "Варта" - Цензор.НЕТ 9316.........
 показать весь комментарий
 
Вот если бы Х**ло зашёл - совсем другое дело.
 показать весь комментарий
 
Я понимаю что ЮСовцы наши единственные союзники , но это не означает что им нужно засовывать язык в задницу
 показать весь комментарий
 
 
"...what is it ?!" - - спитав він здивовано ... Экс-глава НАТО в Европе Кларк на выставке вооружений IDEX-2019 "обратил внимание" на украинский бронеавтомобиль "Варта" - Цензор.НЕТ 2093
 показать весь комментарий
 
 
а я думал их для продажи делают ... а оказывается для посмотреть
 показать весь комментарий
 
Движок там всё ярославский или заменили всё-таки?
 показать весь комментарий
 
 
А это вообще о чём? Обратил внимание и не похвалил пэпу?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-глава НАТО в Европе Кларк на выставке вооружений IDEX-2019 "обратил внимание" на украинский бронеавтомобиль "Варта". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх