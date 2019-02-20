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 Призываю власти Украины соблюдать конфиденциальность источников журналистов, - Дезир о решении суда по "Новому времени"

После судебного решения, предписывающего обнародовать документы новостного портала "Новое время", включая переписку одного из его журналистов, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир повторил свой призыв к украинским властям об уважении права журналистов защищать конфиденциальность своих источников.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ, 4 февраля Печерский районный суд уполномочил Генеральную прокуратуру на доступ к некоторым документам, принадлежащим издательству "Медиа-ДК", которому принадлежит "Новое время". Суд также позволил доступ к некоторой внутренней переписке по электронной почте между СМИ и журналистом Иваном Верстюком.

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Как сообщается, судебное решение относится к предполагаемому нарушению тайны уголовного расследования после публикации Верстюком в "Новом времени" в 2016 году статьи о коррупционном деле с участием одного из тогдашних прокуроров высокого уровня.

"Право журналистов на защиту конфиденциальных источников является ключом к свободной прессе и журналистским расследованиям, - сказал Дезир. - Я призываю власти соблюдать эту конфиденциальность, особенно когда журналисты освещают вопросы, представляющие общественный интерес".

Напомним, 13 февраля в редакцию "Нового времени" пришел следователь ГПУ с постановлением Печерского суда с разрешением открыть прокурорам полный доступ к внутренним документам редакции и ко всем материалам, которые присылал на e-mail издания журналист Иван Верстюк.

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Представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что судом предоставлено разрешение на временный доступ к вещам и документам в издании "Новое время" из-за "разглашения материалов следствия" изданием в материале Верстюка. Поводом была статья "Бриллиантовая дочь" 2016 года о стоимости обучения в Британии дочери зампрокурора Киевской области с фотокопиями документов от МВД Великобритании для ГПУ, что и нарушило тайну следствия.

По мнению генпрокурора Юрия Лысенко, доступ к внутренним документам редакции издания "Новое время" и документам журналиста издания Ивана Верстюка не является ущемлением журналистской деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3112873
 
 
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Порох на всю страну "умер" у Савика Шустера на всю Украину за свободу слова в Украине.Теперь у него "журналисты",это канал "чесных" новын,прямой,ну а на вторых местах вся сепарская шваль типа говноинтера ,112 и т.д.и т.п.
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А как на счет фейковой информации которая за частую оказывается недостоверной и подавляющая масса журналистов работают на тех кто их содержит и работает на их интересы а не на истину.
Так какое наказание за єто должны нести так называемые ,,журналисты,, Дезир случайно не сказал?
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Азиатским дикарям при власти пофиг ваши ценности . Сейчас прискачут их шуты и расскажут про корупцию в ЕС и полный непроффффесиализм их журналистов
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