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 Общество
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Все про:Деревянко (51) легализация наркотиков (13) марихуана (81)

 Деревянко выступает за легализацию медицинской марихуаны

Кандидат в президенты Украины от партии "Воля", народный депутат Юрий Деревянко выступает за легализацию медицинской марихуаны.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Для многих людей легализация медицинской марихуаны - это не прихоть, а жизненная необходимость. Эти люди страдают от болезней, симптомы которых можно смягчать, или вообще лечить", - сказал Деревянко.

Он подчеркнул, что десятки развитых стран Европы и мира уже легализовали медицинское использование марихуаны, ведь многочисленные научные исследования доказали, что медицинская марихуана не вызывает привыкания, улучшает внимание, снимает болевые симптомы и тому подобное.

"Слушайте, я не употребляю марихуану, я даже ни разу ее не пробовал. Но почему наши старые советские предрассудки имеют право заставлять людей страдать? Я хотел бы, чтобы украинцы имели возможность лечиться в Украине по стандартам ведущих стран мира?", - возмутился политик.

Деревянко добавил, что не считает, что такие страны, как США, Канада, Нидерланды или Израиль, которые уже легализовали марихуану в медицинских целях, заботятся о безопасности своих граждан меньше, чем украинские чиновники.

"Единственное разумное объяснение, почему мы до сих пор не легализовали использование этого растения в медицинской отрасли - это угроза черного рынка по продаже каннабиса, с которого зарабатывают миллиарды правоохранителей в партнерстве с криминалитетом", - убежден Деревянко.

Он подчеркнул, что в Украине необходимо легализовать те виды экономической деятельности, которые давно выведены в легальный сектор в Европе и США, а в Украине - специально загнаны в тень и регулируются нормами и стандартами исключительно криминального мира. Средства от легализации рынка марихуаны, криптовалюта, казино и оружия будут поступать в государственный бюджет Украины, а не в карманы коррупционеров и бандитов, заявил политик.

Как известно, 30 января на сайте Верховной рады появилась петиция узаконивания использования марихуаны. Ее автор обращается с требованием внести изменения в законодательство - разрешить использование каннабиса для лечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3112872
 
 
 Топ комментарии
 
Предлагаю поддержать Деревянко!
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Шансов у товарисЧа нет...даже если он кокаин пообещает легализовать...😀
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Я предлагаю критикам легализации медицинской марихуаны разобраться для начала что такое CBD и в чем его отличие от THC. А после этого предложить хотя бы один аргумент почему вообще было запрещено использование этого препарата?

Я с момента легализации марихуаны в Канаде уже использовал его дважды. Один раз CBD масло помогло мне избавиться от страшных болей при приступе ишиаса, а второй раз сняло приступ эпилепсии у моей собаки за 1 день, когда раньше, когда я вообще не знал про это масло он длился минимум 3 дня.

Почему вообще было запрещено использование CBD если оно не вызывает наркотического опьянения? Кто то может объяснить?
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А кокаин входил в состав Кока-колы. А может и сейчас входит... "Первый глоток совершенно ошеломил его, ошеломил до такой степени, что он некоторое время полулежал, прислонившись к камню, и глаза его были так широко раскрыты, так неподвижны и так полны отражённого света, что любой прохожий, несомненно, принял бы его за мертвеца. Потом он стал жадно пить, держа стакан обеими руками, почти не замечая гнилой, пульсирующей боли в искалеченных пальцах - так он был потрясён вкусом напитка. «Сладко! Боги, такая сладость! Такая сладость! Такая…»
- Стивен Кинг. «Тёмная Башня»
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За использование в медицинских целях.
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ПУСТЬ ОН ЛУЧШЕ ОБ ЬЯ С НИТ ОТКУДА У НЕГО 10 МЛН ЕВРО
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так це ж пропозиція Супрун, до чого тут цей Дерев'янко.
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Выборы... Деревянко - кандидат в президенты. Деревянко выступает за легализацию медицинской марихуаны - Цензор.НЕТ 5466
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Деревянко выступает за легализацию медицинской марихуаны

Сказано - Деревянко.... Народ и так дохлый -ни зарплаты ни пенсий ни работы- одно прозябание
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И не только медицинскую! Лучше тратить деньги на борьбу с чем-то реальным...
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деревянко, прекрати...еще не время расслабляться...
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"га-га-га. если идет речь о легализации марихуаны, значит и герыч тоже обязательно надо легализовать, а если идет речь о легализации казино- значит еще и шлюх надо обязательно легализовать"- логика у тебя конечно, явно не соответствует твоему прокси-флажку
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Судя по Деревянко надо узаконить и дичку, и окультуренную
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была узаконена в совке до начала 70-х в республиках средней азии...и все было нормально, пока на стройки века не понаехало советское быдло...И начало укуриваться до поросячего визга ((( Пришлось в средней азии накладывать мягкий запрет как в Украине на самогон, а на остальной части союза была уголовка...
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Шансов у товарисЧа нет...даже если он кокаин пообещает легализовать...😀
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Я предлагаю критикам легализации медицинской марихуаны разобраться для начала что такое CBD и в чем его отличие от THC. А после этого предложить хотя бы один аргумент почему вообще было запрещено использование этого препарата?

Я с момента легализации марихуаны в Канаде уже использовал его дважды. Один раз CBD масло помогло мне избавиться от страшных болей при приступе ишиаса, а второй раз сняло приступ эпилепсии у моей собаки за 1 день, когда раньше, когда я вообще не знал про это масло он длился минимум 3 дня.

Почему вообще было запрещено использование CBD если оно не вызывает наркотического опьянения? Кто то может объяснить?
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Alex Nobilius - да и которая с наркотическим опьянением тоже нужна... - чем хуже или лучше водки?

Все прогрессивное человечество за легализацию марихуаны....ДА !
Но украинские менты против - это была одна из статей их дохода...
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Нет законов и нет справедливого суда, судьи все порченые , не будет выполняться закон, будут на лево и на право продавать эти наркотики -лекарства в аптеках и никто за это не будет наказан.
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Я же предложил разобраться. Какое отношение CBD имеет к наркотикам?
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не готова еще Украина к этому
Все это надо делать с умом- дать возможность открыть легальные шопы, прописать случаи когда и при каких обстоятельствах нельзя употреблять- например, за рулем, врачам... и так делее
Там на самом деле, очень много работы...
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потому что на постсоветском пространстве и у вас лекарство может быть и одно , а вот причины применения его у нас могут быть совершенно противоположные вашим, хотя бы такой пример -- вы же водку в пиво не льете что бы дешево и сердито нажраться
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молодой...чого ж за простітуцію сразу мазу не потянув...ілі там ігорний бізнес...оружіе шоб каждому в зуби, бо як от наркоманів і простітуток одбиваться..
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23 февраля - день лгбт. В Украине 23.02 уже не празднуют как день защитника .Его празднуют те, кто родился в этот день. Как и любой другой день
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я святкую 14 жовтня. пояснити вам що це за день? і це не день народження якоїсь людини....
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покрова- давний козацкий праздник.А проблема то в чем? Рассказать, что я отмечаю?
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soren - люто плюсую... Деревянко выступает за легализацию медицинской марихуаны - Цензор.НЕТ 9522

Что бы как диды...., что бы помнили...
Деревянко выступает за легализацию медицинской марихуаны - Цензор.НЕТ 2096
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Ну да, ему надо. Худой, дерганный. Надо.
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я прочитал сразу что Подеревянский .но его выступ с песцом у ПАПа ..несостыковка Порох битый совковый бюрократичный калачь -экономист ..марихуанна принесет копейки...
но дешевый кацапский смердючий газ и уголь дешевый из дылыныры ---тут зароботок +300 %
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Хотелось бы услышать по этому поводу специалиста Деревянко выступает за легализацию медицинской марихуаны - Цензор.НЕТ 4435
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предвыборная гречка до 60 грн и марихуанна за 5 грамм - одинаково там сколько штрафф?
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Капець, чокнуті люди. Не дай Боже вам нікому мати тяжкохворого в родині. Не дай Боже, вам знати як ти шукаєш ту маріхуану, скільки за неї платиш і як ризикуєш. Посідали тут єксперти і думають , що їх щось мене.
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І скільки платиш? Чим хворіє рідня, якщо не секрет?
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Конопля должна расти ,как полынь,кропива и одуванчик!Без ограничений! Как в старые,добрые времена.А гонять только нарко дилеров!.Иначе закладки и наркобизнес не поборотьДумать Иначе ,вообще Украины не будет!.Пусть родители беспокоятся за своих чад.И работодатели!
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Деревянко - наш президент! Даешь жидкий мозг! Деревянко выступает за легализацию медицинской марихуаны - Цензор.НЕТ 2480
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Можна шуткувати на цю тему скільки завгодно, але чомусь нікого не смішить застосування в медицині препаратів морфію... Коли біль нестерпна тут вже не до сміху. Те ж стосується і препаратів медичної маріхуани.... Так що заява Юрія Деревянка не така вже і безпідставна..😕
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДеревянко выступает за легализацию медицинской марихуаны
 
 
 
 
 
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